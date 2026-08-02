اطرح أسئلة حول هذا الموضوع ×

ما هي أنواع الثغرات الأمنية التي ساعد الذكاء الاصطناعي في اكتشافها بشكل خاص؟ كيف يمكن لـ "غوغل" الاستفادة من هذه القدرة المتزايدة في المستقبل لمواجهة التهديدات السيبرانية؟

إرسال

يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.