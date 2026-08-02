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الذكاء الاصطناعي ضاعف قدرة "غوغل" على اكتشاف ثغرات متصفح كروم
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- نجحت غوغل في إصلاح 1072 ثغرة أمنية في متصفح كروم خلال يونيو/حزيران، متجاوزةً ما أصلحته في العامين الماضيين مجتمعين، بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي.
- حذر خبراء الأمن السيبراني من أن نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل نماذج اللغة الكبيرة، ستزيد من اكتشاف الثغرات، مما يدفع المطورين للاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة الهجمات.
- أظهرت بيانات غوغل ارتفاعًا كبيرًا في اكتشاف الثغرات، حيث وصفت كل إصدار جديد من كروم بأنه "إنجاز مهم" لتحسين أمن المتصفح الأكثر استخدامًا عالميًا.
- حذر خبراء الأمن السيبراني من أن نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل نماذج اللغة الكبيرة، ستزيد من اكتشاف الثغرات، مما يدفع المطورين للاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة الهجمات.
- أظهرت بيانات غوغل ارتفاعًا كبيرًا في اكتشاف الثغرات، حيث وصفت كل إصدار جديد من كروم بأنه "إنجاز مهم" لتحسين أمن المتصفح الأكثر استخدامًا عالميًا.
نجحت شركة التكنولوجيا الأميركية غوغل في اكتشاف وإصلاح ثغرات أمنية في متصفح الإنترنت كروم خلال يونيو/حزيران الماضي، أكثر مما اكتشفته وأصلحته خلال العامَين الماضيَين مجتمعَين، بفضل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت "غوغل" إنها أصلحت خلال يونيو/حزيران 1072 ثغرة أمنية في أحدث إصدارين من متصفح كروم، مقابل 1036 ثغرة أصلحتها في 23 إصداراً طرحته الشركة خلال العامين الماضيين.
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وذكر موقع تك كرانش (TechCrunch) المتخصص في شؤون التكنولوجيا أنه منذ ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Models - LLMs)، حذر خبراء الأمن السيبراني من أن هذه الأدوات ستتمكن من اكتشاف أعداد متزايدة من الثغرات الأمنية في البرامج والمنصات، ما سيدفع المطورين وأصحاب هذه المنصات إلى الاعتماد بدورهم على أدوات الذكاء الاصطناعي لمواجهة محاولات الاختراق والهجمات السيبرانية. وجاءت بيانات "غوغل" الأخيرة لتعزز صحة هذه التحذيرات.
ويُظهر رسم بياني نشرته الشركة، ضمن ورقة بحثية تناولت جهودها في استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات السيبرانية وإصلاحها بسرعة، هذا الارتفاع الكبير في عدد الثغرات المكتشفة. وللمقارنة، صدر الإصدار 126 من متصفح كروم في يونيو/حزيران 2024، بينما صدر الإصداران 149 و150 الشهر الماضي. وتصف "غوغل" كل إصدار جديد بأنه "إنجاز مهم" في سياق تحسين أمن المتصفح الأكثر استخداماً لتصفح الإنترنت على مستوى العالم.
(أسوشييتد برس)