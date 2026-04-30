- سحبت جنوب أفريقيا مسودة سياستها الوطنية بشأن الذكاء الاصطناعي بعد اكتشاف أن بعض المراجع الأكاديمية فيها مزيفة، مما أضر بمصداقية الوثيقة وأدى إلى سحبها من قبل وزير الاتصالات سولي مالاتسي. - المسودة كانت تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، مع خطط لإنشاء مؤسسات إشرافية وتقديم حوافز لتشجيع التعاون في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. - الفضيحة كشفت أهمية الرقابة البشرية على استخدام الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع مراجعة المسودة قبل إعادة طرحها للنقاش العام.

سحبت جنوب أفريقيا مسودة سياستها الوطنية بشأن الذكاء الاصطناعي بعد اكتشاف أنها كُتبت بواسطة الذكاء الاصطناعي. ستة على الأقل من أصل 67 مرجعاً أكاديمياً في الوثيقة غير موجودة أصلاً، وقد اخترعها روبوت الدردشة، المعروف بهلوسته.

وسحب وزير الاتصالات الجنوب أفريقي، سولي مالاتسي، مسودة السياسة، وقال إن "التفسير الأرجح هو أن المراجع المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي أُدرجت من دون التحقق منها بشكل صحيح. كان ينبغي ألا يحدث هذا". وكتب في منشور على موقع إكس: "هذا الخلل ليس مجرد مشكلة تقنية، بل أضر بنزاهة مسودة السياسة ومصداقيتها".

وطُرحت مسودة السياسة للنقاش العام، وسَعَت إلى ترسيخ مكانة البلاد دولةً رائدةً في ابتكارات الذكاء الاصطناعي، مع محاولة معالجة التحديات الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة باستخدامه. ووضعت المسودة خططاً لإنشاء مؤسسات جديدة في البلاد للإشراف على استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك لجنة وطنية ومجلس أخلاقيات وهيئة تنظيمية؛ كما وضعت خططاً لإعفاءات ضريبية ومنح ودعم لتشجيع تعاون القطاع الخاص في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في البلاد.

وقد انتشرت الفضيحة عندما اكتشف موقع "نيوز 24" الجنوب أفريقي أن ستة على الأقل من أصل 67 مرجعاً أكاديمياً في الوثيقة غير موجودة. وأكد محررو المجلات العلمية، بما فيها مجلة جنوب أفريقيا للفلسفة، ومجلة الذكاء الاصطناعي والمجتمع، ومجلة الأخلاق والفلسفة الاجتماعية، أن المقالات المذكورة مزيفة. وصرح وزير الاتصالات بأن المسؤولين عن صياغة السياسة سيتحملون عواقب ذلك. وكتب على "إكس": "يثبت هذا التقصير غير المقبول أهمية الرقابة البشرية الدقيقة على استخدام الذكاء الاصطناعي. إنه درس نتعلمه بتواضع". هذا ومن المتوقع مراجعة المسودة قبل إعادة طرحها للنقاش العام.