الذكاء الاصطناعي يحارب غلاء أسعار تذاكر كأس العالم 2026

- لجأ مشجعو كرة القدم إلى الذكاء الاصطناعي لمواجهة أسعار تذاكر كأس العالم 2026 المرتفعة، حيث استخدموا روبوت كلود لتطوير أدوات تكشف المحتالين وتوفر صفقات مربحة، مما أربك تجار السوق السوداء وأضر بميزانية الفيفا. - في منتدى r/WorldCup2026Tickets، يناقش أكثر من 140 ألف عضو أسعار التذاكر ويستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي مثل موقع SeatSidekick لتحليل الأسعار وتبادل التذاكر بطرق غير رسمية، مما يحد من استغلال السوق السوداء. - يواجه الفيفا اتهامات بخلق ندرة مصطنعة في التذاكر، بينما يحقق المدعون العامون في نيويورك ونيوجيرسي في ممارسات الفيفا، حيث يحصل على عمولة 30% من عمليات إعادة البيع.

لجأ جمهور كرة القدم إلى الذكاء الاصطناعي من أجل التغلب على أسعار تذاكر كأس العالم 2026 الباهظة. وفي منتدى يحمل اسم r/WorldCup2026Tickets على موقع "ريديت"، استخدم مشجعون روبوت كلود من شركة أنثروبيك من أجل إنشاء برمجيات للحصول على الصفقات المربحة وكشف المحتالين والتعامل مع أزمة أسعار التذاكر بأنفسهم. هذا أربك تجار السوق السوداء بينما يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اتهامات بالجشع.

وفي المنتدى الذي يضم أكثر من 140 ألف عضو، يناقش المشجعون أسعار تذاكر أغلى بطولة كأس عالم على الإطلاق، ويشاركون معلومات حول توفر التذاكر وتقلبات الأسعار. في أثناء ذلك يعتمدون على أدوات بسيطة من صنع الذكاء الاصطناعي تتيح لهم العثور على عروض بأسعار مخفضة، ثم يتبادلون التذاكر عبر قنوات غير رسمية، مما يُلحق الضرر بميزانية الفيفا وتجار السوق السوداء على حد سواء.

وإلى جانب الشكاوى من الأسعار الباهظة، وُجهت إلى الفيفا اتهامات بخلق ندرة مصطنعة، من خلال تقديم عملية بيع تذاكر مبهمة تُضخ فيها التذاكر تدريجياً من دون توفير طريقة واضحة لمقارنة الأسعار. كما أن كأس العالم 2026 هو أول مونديال يطبق التسعير الديناميكي وإعادة بيع غير محدودة، ما جعل سعر تذكرة واحدة للمباراة النهائية يصل في 19 يوليو/تموز 11.5 مليون دولار.

أدى هذا النظام إلى ربح العديد من البائعين، ودفع العديد من المشجعين مبالغ زائدة. في أثناء ذلك يحصل الفيفا، وهو منظمة غير ربحية، على عمولة قدرها 30% من كل عملية إعادة بيع، تُقسم بالتساوي بين البائع والمشتري. وفي 27 مايو/أيار، استدعى المدّعون العامون في نيويورك ونيوجيرسي الفيفا بوصفه جزءاً من تحقيق في هذه الممارسات.

وأمام هذه الممارسات طور المشجعون أدوات مجانية تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحليل أسعار تذاكر المونديال ومشاركتها مع الجميع على المنتدى. بينها موقع SeatSidekick (سيت سايدكيك)، الذي طُوّر في خمسة أيام فقط بالاستعانة بروبوت توليد أكواد البرمجة "كلود كود". ويمسح الموقع النظام الخلفي لموقع الفيفا الإلكتروني الخاص بالتذاكر لتوفير بيانات شبه فورية عن المقاعد المتاحة، مُرتَّبة بحسب السعر، مع واجهة سهلة الاستخدام.

كما يوفر الموقع بيانات عن الاتجاهات وتنبيهات لإعلام الباحثين عن المقاعد بالعروض المميزة. كذلك يستخدم المشجعون الموقع لكشف المحتالين، فعندما ينشر أحدهم على "ريديت" أنه يملك تذاكر متاحة بسعر باهظ، يصطدم بتعليق تحت المنشور يقول إن "سيت سايدكيك" يعرض الفئة نفسها بسعر أقل، وهو ما يمنع تجار السوق السوداء من استغلال المشجعين. وبحسب مجلة وايرد التقنية، حقق الموقع 178 ألف زائر وأكثر من مليون مشاهدة للصفحات خلال شهر من إطلاقه. كما انخفض سعر تذكرة مباراة فرنسا والسنغال مثلاً بنسبة 25% خلال أسبوعين في مايو/أيار، ليصل إلى حوالي 450 دولاراً .