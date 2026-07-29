الذكاء الاصطناعي يتدخل لإنقاذ المنتحرين في كوريا الجنوبية

في مدينة تُعدّ من أكثر مدن العالم تقدماً تكنولوجياً، بات الذكاء الاصطناعي يقف على خط المواجهة الأول مع الانتحار . فعلى امتداد نهر هان في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، تراقب مئات الكاميرات الذكية الجسور الشهيرة التي طالما ارتبطت بحوادث الانتحار، لرصد أي سلوك مريب وإطلاق إنذار يتيح لفرق الإنقاذ التدخل قبل وقوع المأساة.

ولا يأتي هذا الاستثمار في التكنولوجيا من فراغ، إذ تسجل كوريا الجنوبية واحداً من أعلى معدلات الانتحار في العالم. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الانتحار كان عام 2024 السبب الرئيسي للموت بين من تراوح أعمارهم بين 10 و49 عاماً.

وبينما تحولت كوريا الجنوبية إلى قوة تكنولوجية وثقافية عالمية، فرضت أيضاً معايير مرتفعة للنجاح والتفوق. ويرى مدير مركز الوقاية من الانتحار والاستجابة للأزمات في مستشفى القديسة ماري في سيول، يو جاي هيون، أن الضغوط الأكاديمية المستمرة، وساعات العمل الطويلة، وثقافة تنظر إلى الفشل باعتباره وصمة، تدفع كثيرين إلى الشعور بالعجز. ويقول لوكالة فرانس برس إن كُثراً ممن حاولوا الانتحار أخبروه بأنهم "شعروا بأنهم أصبحوا عبئاً على من حولهم، وأن الجميع سيكونون أفضل من دونهم"، مشيراً إلى أن الأشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر يشكلون النسبة الأكبر من مراجعي أقسام الطوارئ بعد محاولات انتحار.

وتُعد المخاوف المرتبطة بالعمل، والأوضاع المالية، والمرض، والوحدة، من أكثر الأسباب شيوعاً للانتحار، وفقاً لبيانات حكومية.

كاميرات الذكاء الاصطناعي تمنح "فرصة ثانية"

خلال عام 2025، رصدت نحو 900 من كاميرات الذكاء الاصطناعي المثبتة على جسور سيول أكثر من 1200 حالة خطرة، ما مكّن فرق الإنقاذ من التدخل وإنقاذ أكثر من 99% من الأشخاص الذين رُصدوا.

ويؤكد رئيس مركز التحكم المتكامل للمراقبة بالفيديو لجسر هانغانغ، كيم جون يونغ، أن فرق الطوارئ تستطيع الوصول إلى معظم الجسور خلال خمس دقائق، وهي فترة حاسمة لإنقاذ الأرواح. ويوضح أن الأولوية هي التدخل قبل القفز، لأن السقوط من ارتفاع 30 متراً والارتطام بالماء يعادل التعرض لحادث سير بسرعة تقارب 60 كيلومتراً في الساعة.

لكن سرعة الاستجابة لا تكفي دائماً، إذ يقدم بعض الأشخاص على القفز بمجرد سماع صفارات الإنذار، بينما يصعب أحياناً إقناع آخرين بالعدول عن قرارهم حتى بعد وصول فرق الإنقاذ.

ويقول كيم: "يسأل البعض لماذا نحاول منع من يرغبون في الانتحار، لكننا نؤمن بأن دورنا هو منحهم فرصة أخرى لإعادة النظر في الأمور".

ويطلق نظام الكاميرات، الذي بدأ العمل به عام 2021 إنذاراً إذا بقي شخص أكثر من 300 ثانية في مناطق محددة على الجسور أو دخل منطقة خطرة، كما يبلغ السلطات فور استخدام أحد هواتف المساعدة المخصصة لمنع الانتحار.

في المقابل، يحذر أستاذ علوم الحاسوب في جامعة سيدني آرمين جيتي زاده من الاعتماد الكامل على هذه الأنظمة، قائلاً إن "منع الانتحار هدف نبيل، لكن علينا ألا ننسى أن النظام قد يخطئ"، مؤكداً أنها "أداة مساعدة وليست بديلاً عن العنصر البشري".

التكنولوجيا لا تعالج الألم

على الرغم من نجاح هذه التدخلات في إنقاذ مئات الأشخاص، فإنها لا تعالج الأسباب العميقة للأزمة النفسية. عام 2024، ارتفع معدل الانتحار في كوريا الجنوبية إلى نحو 29 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى مستوى يسجل منذ عام 2011.

وتجسد الرسامة سمايلينغ ستون هوانغ، التي أنقذتها فرق الإنقاذ بعد محاولتها الانتحار وهي في العشرينات من عمرها، هذه المأساة في مذكراتها "أنا ناجية من فقدان شخص بالانتحار". فبعد انتحار والدها عام 2014، ورثت ديونه، وظلت لسنوات تواجه ملاحقات من دائنيه، ما حرمها من الحصول على وظيفة مستقرة أو حتى فتح حساب مصرفي. واضطرت إلى العمل في وظائف مؤقتة، قبل أن تقودها الضغوط إلى الانهيار. وتقول هوانغ (33 عاماً) لوكالة فرانس برس: "كل ما أردته كان إنهاء هذه الحياة الشاقة والمرهقة".

(فرانس برس، العربي الجديد)