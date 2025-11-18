الذكاء الاصطناعي يبتلع المعارف المحلية

- يشير الكاتب إلى أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي يهدد باندثار المعارف التقليدية، مستشهداً بقصة والده الذي لجأ لعلاج عشبي بدلاً من الجراحة، مما يثير تساؤلات حول الثقة في المعرفة الرقمية. - يوضح الكاتب أن الذكاء الاصطناعي يعزز الهيمنة الثقافية الغربية بسبب التمثيل غير المتكافئ للغات في البيانات، مما يؤدي إلى فجوات معرفية وتقويض فهم الثقافات التقليدية. - يؤكد الكاتب أن ضياع المعرفة المحلية يؤثر على الصحة البيئية والاجتماعية، داعياً للاعتراف بقيمة المعارف التقليدية في مواجهة التحديات العالمية.

مع تحوّل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) إلى الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها المستخدمون للبحث عن المعلومات، تتعرض المعارف المحلية والحكمة التقليدية لخطر الاندثار. ولا نزال، كما يكتب ديباك فاروفيل دِينيسون في صحيفة ذا غارديان البريطانية، في بداية إدراك حجم ما نفقده من روافد إنسانية وثقافية لم تُدوَّن يوماً على الشبكة.

يروي الكاتب قصة عائلية كانت مدخله إلى هذا التساؤل. فقبل سنوات، شُخّص والدُه بورم في اللسان بدا خبيثاً، ما دفع الأطباء وشقيقته ــ وهي طبيبة ــ إلى الإصرار على إجراء جراحة عاجلة. غير أن والديه تمسكا بالعلاج التقليدي المستند إلى طبّ "السيدّا" في جنوب الهند. وبعد بحث مكثف عبر الإنترنت، وقف الكاتب إلى جانب شقيقته في دعم القرار الطبي. ومع ذلك، تراجع الأب عن الجراحة، ولجأ سرّاً إلى علاج عشبي كان يحصل عليه من طبيب تقليدي في قريته. وبعد أشهر، تراجع الورم ثم اختفى بالكامل، مانحاً الوالد "حق التباهي". لم يُعر الكاتب التجربة اهتماماً آنذاك، واعتبرها استثناء غريباً. غير أنه، مع انخراطه لاحقاً في أبحاث الذكاء الاصطناعي في جامعة كورنيل في نيويورك، بدأ يتساءل إن كان قد وثق أسرع من اللازم بالمعرفة الرقمية، بينما همّش إرثاً من الحكمة التقليدية التي لطالما اعتمدت عليها أسرته.

الذكاء الاصطناعي واختلال بنية المعرفة

أوضح دِينيسون، في مقاله اليوم الثلاثاء، أن الإنترنت بُني منذ بداياته وسط هيمنة اللغة الإنكليزية والمؤسسات الغربية، ما خلق فجوة هائلة في تمثيل الثقافات الأخرى. ومع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي تتكرس هذه الفجوة. دراسة واسعة نُشرت في سبتمبر/ أيلول 2025 أظهرت أن نصف استعلامات مستخدمي برمجية "تشات جي بي تي"، منذ إطلاقه، كانت للحصول على معلومات أو إرشادات عملية. وعلى الرغم من أن هذه الأنظمة تبدو محايدة، فإنها تعزز أنماط المعرفة السائدة، وتحجب أخرى مترسخة في ممارسات شفهية، أو لغات تُعد "ضعيفة الموارد" في الاصطلاح التقني.

البيانات الكبرى المستخدمة في تدريب النماذج تقدّم مثالاً صارخاً: على الرغم من أن الإنكليزية لا يتحدث بها سوى 19% من سكان العالم، فإنها تشكّل 45% من محتوى Common Crawl، أحد أهم مصادر البيانات المفتوحة. أما الهندية، التي يتحدث بها 7.5% من سكان العالم، فلا تمثل سوى 0.2% من بياناته. وتصل النسبة إلى 0.04% فقط بالنسبة إلى اللغة التاميلية، اللغة الأم للكاتب، رغم وجود أكثر من 86 مليون متحدث بها. الأمر نفسه ينطبق على اللغة العربية؛ على الرغم من أن اللغة العربية يتحدث بها نحو 5.4% من سكان العالم، أي أكثر من 430 مليون شخص كلغة أم، إضافة إلى ملايين آخرين يستخدمونها لغةً ثانيةً أو لغةً دينيةً وثقافيةً، فإن تمثيلها في مجموعات البيانات التي تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يبقى محدوداً. هذا النقص يؤدي إلى فجوات معرفية كبيرة، تقوّض قدرة هذه الأنظمة على فهم خصوصيات الثقافة العربية، واللهجات المحلية، والمعرفة التقليدية الموروثة، بما في ذلك الحرف التقليدية، والممارسات البيئية، وأنظمة الإدارة المجتمعية التي تطورت عبر قرون. ويعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي، حتى مع تقدم قدراته، قد يهمّش المعرفة العربية الأصيلة ويعيد إنتاج هيمنة المعارف الغربية.

فصّل الكاتب أثر هذا الخلل في ميادين تبدو بعيدة عن التكنولوجيا، مثل العمارة البيئية. فأساليب البناء التقليدية في الهند، مثل تقنيات الألواح والطين التي يمارسها معهد ثنّال، تعتمد على مواد محلية ومعرفة دقيقة بالنظم البيئية. وأكد المهندس داران أشوك أن كثيراً من هذه الممارسات مهدد بالاندثار لأنها غير مدوّنة، وتنتقل شفهياً عبر اللغات المحلية. ومع وفاة كبار الحرفيين، تضيع تقنيات كاملة، كما حدث عندما رحل آخر صانع لنوع نادر من الطوب الجيري قبل توثيقه. وقارن الكاتب هذه المعرفة المندثرة بانتشار الواجهات الزجاجية في الأبنية الحديثة حتى في المناطق المدارية. ومع أنها نتاج سياق مناخي مختلف تماماً، فإنها باتت رمزاً لـ"الحداثة"، لكنها تسبّب ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة داخل المباني وتزيد من استهلاك الطاقة.

أزمة المياه في بنغالور نموذجاً

توقف الكاتب عند بنغالور، المدينة التي تعاني من الفيضانات ونقص المياه في الوقت نفسه. وأشار إلى أن المدينة امتلكت قديماً نظاماً ذكياً لإدارة المياه يعتمد على بحيرات مترابطة ومجتمع "نيروغنتي" الذي تولى توزيع المياه وصيانة القنوات. لكن هذه المعرفة تراجعت مع هيمنة النظم المركزية الحديثة. وعلى الرغم من محاولات إحياء تلك البحيرات اليوم، فإن الكثير من الخبرة ما زال حبيس لغة محلية وممارسات شفهية، غائبة عن السجلات وعن الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

الهيمنة الثقافية وإعادة إنتاجها رقمياً

استعادت المقالة نظرية الهيمنة الثقافية لأنطونيو غرامشي، لتشرح كيف تفرض القوى المهيمنة معاييرها المعرفية بوصفها "موضوعية" و"عالمية". وعبر التعليم والمؤسسات العلمية، ترسخت هذه المعايير وأبعدت أشكال المعرفة الأخرى عن الشرعية. وأضاف الكاتب أن التاريخ الاستعماري ساهم في إضعاف النظم المعرفية المحلية حول العالم، مستنداً إلى الباحثة الماورية ليندا توهيوي سميث في كتابها "منهجيات تفكيك الاستعمار". ومع انتشار الذكاء الاصطناعي، تتكرس هذه البنية: فالنماذج تعيد إنتاج الأنماط الأكثر شيوعاً في البيانات، وتضخمها عبر عملية "تعزيز الأنماط"، ما يؤدي إلى تهميش المعرفة الأقل حضوراً، حتى لو كانت ذات قيمة علمية أو بيئية عالية.

في المقال نفسه، حذّر الباحث أندرو بيترسون من ظاهرة "انهيار المعرفة"، إذ تؤدي إعادة تدريب النماذج على محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي إلى تضييق دائرة المعرفة المتاحة، تماماً مثل من يبحث عن مفاتيحه تحت المصباح، لأن الضوء هناك أقوى، لا لأن المفاتيح موجودة فعلاً. ويزداد هذا الخطر مع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم، كما في شراكة ولاية كارناتاكا الهندية مع أكاديمية خان لنشر مساعد خانميغو في المدارس. وتساءل الكاتب عما إن كان هذا المساعد سيحمل المعرفة المحلية الضرورية للحفاظ على النظم المائية التي عرفتها جماعة نيروغنتي منذ قرون. وتطرق الكاتب إلى تجربة "سيفا"، المنظمة التي وثّقت آلاف الممارسات الزراعية المحلية في الهند، لكنها تصطدم بحواجز منهجية؛ فالتمويل يتطلب "تبريراً علمياً"، والمؤسسات الأكاديمية غير مستعدة لتوفير آليات للتحقق، ما يخلق حلقة مغلقة يصعب كسرها.

ما الذي نخسره؟

بالنسبة إلى دِينيسون، فإن ضياع المعرفة المحلية ليس مجرد مأساة ثقافية تخصّ المجتمعات التي تحتضنها، بل خسارة عالمية تطاول الصحة البيئية والأنظمة الاجتماعية. فالمناخ المتغير والحرائق والجفاف والأمراض العابرة للحدود تؤكد ترابط مصائرنا. إهمال المعرفة المتجذرة في أماكنها قد يحرم العالم أدوات حيوية للتكيف والصمود. وأقرّ الكاتب بأنه ما زال غير مقتنع تماماً بأن العلاجات العشبية التي استخدمها والده كانت فعّالة، لكنه أصبح أكثر يقيناً بأن التشكيك المطلق بها ــ أو تركها تندثر ــ ليس الطريق الصحيح. فالذكاء الذي نحتاجه اليوم قد يكون القدرة على رؤية ما وراء هرمية المعرفة التي صنعناها، قبل أن نمحو، عن غير قصد، إرثاً إنسانياً نحتاجه بشدة.