الذكاء الاصطناعي من "ميتا" يحظر حسابات من دون سبب

- تواجه شركة "ميتا" انتقادات بسبب حذف حسابات المستخدمين بشكل عشوائي بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي، مما أثار غضب المستخدمين ودفعهم لتوقيع عريضة تطالب بمراجعة بشرية لطلبات الاستئناف. - تعاني كاميل هانسون من حذف حساباتها على "فيسبوك" و"إنستغرام" رغم امتلاكها مليون متابع، حيث رفضت "ميتا" استئنافها دون إمكانية مراجعة أخرى، مما يعكس تحديات التواصل مع الشركة. - تدافع "ميتا" عن نظامها، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يقلل الأخطاء بنسبة 13% مقارنة بالبشر، رغم استغلال القراصنة لروبوتات الدردشة وظهور مشاكل في أدواتها الإعلانية.

يحذف نظام الذكاء الاصطناعي التابع لشركة التكنولوجيا الأميركية (ميتا)، الحسابات بطريقة تُتهّم بالعشوائية، والطريقة الوحيدة للاستئناف هي المزيد من الذكاء الاصطناعي. وفي مارس/آذار، أعلنت "ميتا" أنها سوف تمنح المزيد من الصلاحيات لنظام الذكاء الاصطناعي لتقييم الحسابات التي تنتهك قواعدها والتعامل مع الاستئنافات. بعد أشهر، سرّحت الشركة آلاف الموظفين، بمن فيهم من كانوا يقومون بهذا العمل تحديداً. لكن بعد هذا بدأت الأخطاء والقرارات العشوائية تطفو على السطح.

وتدير كاميل هانسون وزوجها مشروعاً تجارياً لتدريس اللغة الإنكليزية لغير الناطقين بها، ولديها حسابات في مواقع التواصل. وتنقل عنها صحيفة نيويورك تايمز أنها تلقت في مارس/آذار الماضي إشعاراً مفاجئاً من "ميتا" يخبرها بمشكلة في حسابيها في "فيسبوك" و"إنستغرام"، اللذين يضمان نحو مليون متابع. وزعمت "ميتا" أن الحسابات انتهكت إرشادات المجتمع المتعلقة بالاحتيال والخداع. وأشار الإشعار إلى إمكانية تقديمها طلب استئناف، فضغطت على الزر لبدء الإجراءات. بعد أسبوع، تلقت إشعاراً آخر يقول "رُفِضَ طلب الاستئناف" و"سيتم حذف جميع معلوماتك نهائياً. لا يمكنك طلب مراجعة أخرى لهذا القرار".

ومما يزيد من معاناة المستخدمين صعوبة تواصلهم مع أي شخص في الشركة لمعرفة ما يجب فعله. هذا أشعل الغضب بين المستخدمين، ووقّع أكثر من 60 ألف مستخدم عريضةً تطالب "ميتا" بتوفير المزيد من المعلومات حول حظر الحسابات والسماح للبشر بمراجعة طلبات الاستئناف. وغرقت العديد من المنتديات على موقع ريديت وغيره من المواقع في سيلٍ من الشكاوى من مستخدمي "ميتا" بشأن الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة.

في المقابل، ترفض "ميتا" فكرة أن الذكاء الاصطناعي "أسوأ من البشر". وقال المتحدث باسم الشركة دانيال روبرتس إن أدوات المراجعة الجديدة لديها ترتكب أخطاءً أقل بنسبة 13% من الموظفين البشريين، وتكشف انتهاكات أكثر بنسبة 10%". لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة التي يطرحها اعتماد الشركة على المزيد من الذكاء الاصطناعي، ففي مايو/أيار الماضي استغلّ قراصنةٌ روبوت الدردشة لخدمة العملاء، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ضد 34 ألف حساب على "إنستغرام". كما ثار الموظفون على برنامجٍ كان يتتبع ضغطات المفاتيح لتدريب الذكاء الاصطناعي. وواجهت الشركة فوضى عارمة في أدواتها الإعلانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضاً.