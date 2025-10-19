الذكاء الاصطناعي: لم يحدث أن كان الموتى بهذه الثرثرة

كان التفكر في الموت هاجساً بشرياً ملازماً لسرديات الخلق الأولى، ثم صار مع الزمن قريناً لمحاولات كشفية وتفسيرية -فلسفية وخيالية وعلمية- تسعى لتبيان ذاك الميل الإنساني لإنكار الفناء أو التماس معنى للخلود.

ومنذ فجر التاريخ، حين بدأ الإنسان يدفن موتاه ويضع معهم طعاماً، انبثق، وربما دون تصريح، أول الأسئلة الوجودية: ما طبيعة هذا الوجود؟ أو بعبارة أخرى، ما العالم القابع وراءه؟ كان التفكير في الوجود يقود تلقائياً إلى التفكير بالموت. ومع ذلك، رفض الفكر الإنساني عبر العصور اعتبار الموت نهاية مطلقة. من هنا وُلدت الأساطير، ومن هنا حاول جلجامش القبض على إكسير الحياة، فيما كان أخيل البطل الملحمي يحمل موته في كعب قدمه، كما يحمل كل شيء أسبابه الخاصة للفناء.

الموت، بحسب بعض المفكرين، لم يكن نقيض الحياة فقط، بل دافعاً لعجلة الحضارة، ومحرّضاً على تطوير العلوم والفلسفة. ومعه جاءت الأديان وسائر الإنتاج الرمزي لتأطير ذلك العالم الماورائي وصوغ فرضيات ومحاورات عن الحياة والموت. فقد سعت الأديان والأساطير إلى تعزية الإنسان الذي وجد نفسه وجهاً لوجه أمام الموت، فعالجت مجهولية المصير عبر التبشير بالخلود المطلق، بما يتجاوز حتمية الفناء.

تحوّلت فكرة الموت عبر التاريخ من كونه نهاية إلى كونه عبوراً أو تحوّلاً؛ إذ رآه الإنسان القديم طريقاً إلى عالم آخر، بينما جعلته الفلسفات سؤالاً عن وعي الوجود. وكان الفيلسوف الرواقي أبيقور قد قلب المعادلة في فكرته البسيطة والعميقة: "الموت لا يعنينا، لأنه حين نكون لا يكون هو، وحين يكون هو لا نكون نحن". بالنسبة له، الخوف من الموت سوء فهم للوجود نفسه.

ومع الثورة الرقمية، ظلّ معنى الموت مثيراً للاهتمام، غير أنّ تعقّد الحياة الحديثة فرض إعادة تعريف الموت عبر نقيضه: الخلود.

في مطلع القرن التاسع عشر، ومع اختراع الكاميرا الفوتوغرافية والتقاط أول صورة، بدأ الإنسان يحفظ ملامح أحبّائه الراحلين بالصور. وبعد قرن تقريباً، لم تعد الصورة الثابتة كافية لإشباع الحاجة إلى تذكّر الأموات. وللعودة إلى جذور هذه المحاولات، في عشرينيات القرن الماضي طرح توماس إديسون فكرة عُرفت باسم Spirit Phone أو "هاتف الأرواح"، واحدة من أغرب التجارب التي حاولت ربط العلم بالميتافيزيقا.

افترض إديسون، المهووس في أواخر حياته بتسجيل الأصوات والذبذبات، أن الروح البشرية قد تترك بعد الموت نوعاً من الطاقة الدقيقة يمكن التقاطها بأجهزة حساسة. وقال عام 1920: إذا كانت الأرواح قادرة على العودة والتواصل، فلا بد أن تمتلك وسيلة مادية لذلك، وأنا أعمل على تطوير جهاز يستقبل تلك الذبذبات. بدت فكرته آنذاك هرطقة علمية، لكنها عكست تحوّلاً تاريخياً من استحضار الأرواح بوصفه طقساً غيبياً إلى محاولة رصدها بأدوات تقنية.

وفي زماننا الراهن، مع بروز مفهوم "ما بعد الإنسان"، بلغت البشرية أول تخيّلاتها الافتراضية لفكرة الخلود. صار ممكناً لقاء من رحلوا عبر محاكاة رقمية للحياة نفسها، بكل ما تحمله من أسئلة أخلاقية وتلاعب بالوعي البشري.

جاء الذكاء الاصطناعي ليعيد طرح الأسئلة القديمة بأدوات جديدة؛ فليس ما نراه على وسائل التواصل من تحريك صور الموتى وتوليد مقاطع لهم إلا شكلاً بدائياً من طموح أكبر لتقنيات تسعى لإيجاد حلّ للمشكلة الكبرى: الموت.

الذكاء الاصطناعي لا يقترح خلوداً جسدياً، بل محاكاة للنفس البشرية بعد موتها. وكما حاول بعض الفلاسفة المثاليين فصل "الروح" عن الجسد، تحاول الخوارزميات اليوم فصل "الذات الرقمية" عن الجسد المادي، عبر جمع البيانات وأرشفة الذكريات وتسجيل الصوت والصورة. إنها تكرار حديث لمحاولة قديمة: انتزاع معنى من الموت عبر العلم.

غير أنّ الفرق الجوهري بين الفلسفة وهذه التقنيات يكمن في أن الفلسفة -في بعض تجلياتها- سعت إلى فهم الموت والتصالح معه، بينما التقنية تميل إلى تجاوزه أو نكرانه. فما يفعله الذكاء الاصطناعي اليوم ليس مواجهة الموت، بل تحويله إلى تجربة تفاعلية تخضع المستخدم لنوع من الإيهام، حيث تتلاشى الحدود بين الواقعي والافتراضي.

تجلّت إرهاصات هذه الفكرة درامياً في الحلقة الشهيرة Be Right Back من مسلسل Black Mirror، التي قدمت صورة مؤلمة لعلاقة الإنسان بالتكنولوجيا والموت. تروي القصة حكاية زوجة تفقد زوجها في حادث، فتستعين بخدمة رقمية تحصل عبرها على روبوت يشبهه في الملامح والصوت. ومع مرور الوقت، تدرك أن هذا البديل ليس سوى محاكاة تقنية بلا عمق أو روح، لتنكشف هشاشة وهم "الخلود الرقمي" وتُفضَح رغبة الإنسان المعاصر في مقاومة الفقد بنسخ تكنولوجية من أحبائه.

ولم تبقَ هذه القصة في نطاق الخيال. ففي عام 2020، قدّم فيلم وثائقي كوري جنوبي بعنوان Meeting You تجربة واقعية لأم فقدت طفلتها بمرض نادر. حاولت التجربة خلق واقع افتراضي تعيش فيه الأم لقاءً جديداً مع ابنتها وتحتفل بعيد ميلادها. لكن اللحظة انقلبت إلى مأساة حين انهارت الأم باكية أمام صورة ابنتها الافتراضية التي توسلت إليها أن تكف عن البكاء.

أثارت التجربة جدلاً واسعاً: هل تمنح مثل هذه اللقاءات عزاءً حقيقياً أم تُعيد فتح الجراح؟ قالت الأم لصحيفة محلية إن التجربة منحتها "فرصة وداع"، لكن ماذا لو أدمنَت هذا اللقاء الوهمي ووجدت نفسها تندفع مراراً لعيش الحياة مع ابنتها في "جنة افتراضية"؟ أليس هذا احتمالاً قائماً؟

تقول إلين كاسكت، عالمة النفس السيبراني ومؤلفة كتاب "كل الأشباح في الآلة": "نحن في وضع جديد تماماً، لم يحدث من قبل أن كان الموتى بهذه الثرثرة".

فقد ألغت التقنيات الحديثة صمت الموتى الأبدي؛ وبفعل المحادثات المسجلة والبيانات الهائلة من الصور والفيديوهات، صار لدى البشر كمّ ضخم من "البقايا الرقمية".

وقد سجّلت مايكروسوفت براءة اختراع لنظام يستخدم البيانات الرقمية -من رسائل ونصوص ومنشورات- لإنشاء روبوت محادثة (Chatbot) يتحدث بأسلوب يشبه الشخص الحقيقي. كما ظهر مشروع "ديب نوستالجيا" (Deep Nostalgia) الذي يتيح تحريك صور الأقارب الراحلين لبضع ثوانٍ لتبدو حية، فيما طورت شركات أخرى أدوات لمحاكاة الموتى مثل منصة Replika التي تسمح بإنشاء "شات بوت" يقلد أسلوب شخصيتك، ويمكن تزويده ببيانات شخص متوفٍ ليحاكي طريقته في الحديث. أما شركة StoryFile الأميركية، فابتكرت تقنية تمكّن الشخص قبل وفاته من تسجيل مقاطع فيديو يروي فيها قصته، ليتمكن أهله لاحقاً من محاورته كما لو أنه رحل إلى مكان بعيد.

وفي مشروع أحدث، أطلق أحد رواد الأعمال خدمة Eternos التي تسجل صوت المستخدم وشخصيته قبل رحيله لخلق نسخة رقمية تفاعلية منه بعد موته. أحد العملاء، ويدعى مايكل بومر (83 عاماً)، سجّل مئات العبارات بصوته وأجاب عن أسئلة حول حياته ليترك "إرثاً رقمياً" تتفاعل معه عائلته بعد وفاته، بتكلفة بلغت نحو 15 ألف دولار.

أمام هذه الابتكارات، ينقسم الناس بين من يرى فيها عزاءً يخفف وحشة الفقد، ومن يراها فخاً عاطفياً يطيل أمد الحزن. ويزداد القلق حين تعلن بعض الشركات شعارات مثل: "لن تضطر أبداً لقول وداعاً"، في ترويج صريح لفكرة مقاومة الوداع نفسها.

لكن ما يعنيه "ألا نقول وداعاً" هو الاعتياد على الشبح الرقمي والتعلق بالوهم، ما يبدد وضوح الفقد الذي يُتيح للبشر تقبّل الواقع ومواصلة الحياة. أما اليوم، فقد بات ممكناً أن يستمر "طيف" الفقيد في الظهور برسائل جديدة وكلمات لم يقلها في حياته، إنما أنتجها الذكاء الاصطناعي. وقد وصفت دراسة من جامعة كامبريدج هذه الظاهرة بأنها "حقل ألغام أخلاقي" يهدد بتشويش مفهومنا عن الحياة والموت، خاصة لدى الأطفال والشباب.

وهكذا، يصبح المشهد أكثر تعقيداً، أخلاقياً وقانونياً، إذ تثير الأبدية الرقمية أسئلة حول حقوق المتوفى وخصوصيته في عصر يمكن فيه إعادة استخدام صوره وكلماته لإنتاج "شخصية" رقمية تنطق باسمه دون إذنه. ومن يدري؟ قد يصل الإيهام بأن الذات الرقمية امتداد للإنسان الحي إلى حدّ يشوّه نظرتنا للموتى ويحوّلهم إلى كيانات هجينة تحكمها خوارزميات.

تحوّلت هذه الخدمات في بعض الحالات إلى سوقٍ عاطفية تستهدف الحزانى. ففي روسيا مثلاً، ظهرت خدمة مخصصة لذوي الجنود القتلى في أوكرانيا، تتيح إنتاج مقاطع فيديو قصيرة تُولّد من صور الراحلين مقابل نحو 30 دولاراً للفيديو، مع رسوم إضافية مماثلة لإضافة صوت يحاكي صوت الجندي الحقيقي. أرقام كهذه تشير إلى تشكّل اقتصاد جديد حول "الحياة بعد الموت الرقمية"، اقتصاد يبيع وهماً مبرمجاً اسمه الخلود.