الذكاء الاصطناعي لمحاربة حرائق الغابات

- تطبيق PhiFireAI في إيطاليا يستخدم صور الأقمار الصناعية وتقنيات التعلم الآلي لتحديد المناطق المعرضة للحرائق، مما يحسن الإنذار المبكر ويساعد في التدخل السريع لتقليل الأضرار. - في إسبانيا والمغرب، تُستخدم أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، مثل الكاميرات والأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، للكشف المبكر عن الحرائق وتقليل الفجوة الزمنية بين اشتعال الحريق واكتشافه. - الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين العمليات التشغيلية بعد الكوارث، حيث تعمل شركة بيلويذر على تسريع الاستجابة للكوارث باستخدام تقنيات التعلم الآلي لتحسين جهود الإخلاء والتخطيط.

يتدخّل الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة، بعضه يجعل الحياة أصعب، والبعض قد ينقذ الحياة. هذا النموذج الأخير يظهر في الذكاء الاصطناعي الذي بات يساعد في محاربة حرائق الغابات التي تشتعل كلّ صيف بالتزامن مع تزايد الاحترار العالمي. وهي تكنولوجيا تنتشر في الدول المتوسطية المهدّدة بالحرائق، بما في ذلك العالم العربي.

وفي إيطاليا، طوّرت مؤسسة تاليس إلينيا سبيس الفرنسية للأقمار الاصطناعية تطبيقاً يُدعى PhiFireAI، والذي يمكنه كشف حرائق الغابات. وتوضح وكالة الفضاء الأوروبية أن التطبيق يستخدم صوراً ملتقطة بواسطة كاميرا متعددة الأطياف، ويوظف تقنيات التعلم الآلي لتحديد المناطق المعرضة لحرائق الغابات، بالإضافة إلى المناطق الآمنة، والمناطق المحترقة، والمسطحات المائية. ويفحص PhiFireAI الصور بالتحقق من وجود سمات رئيسية مثل وجود الماء، ودخان حرائق الغابات، والمناطق المحترقة القريبة من الحرائق، والمناطق الآمنة التي لا تحتوي على أي من هذه الخصائص.

ويهدف هذا التطبيق إلى تقليل الوقت المُستغرق في معالجة وتحليل الصور من المُشغلين البشريين، وتقليل حجم الصور المُنزّلة، بحيث في حال عدم رصد أي حريق أو مناطق محترقة، لا يجري إرجاع أي بيانات، وتحسين عمليات الإنذار المبكر. ويمكن للمعلومات التي يجمعها الذكاء الاصطناعي أن يساعد الجهات المختصة، مثل رجال الإطفاء، على التدخل الفوري لتجنّب المزيد من الأضرار للمناطق المجاورة.

وفي إسبانيا، قرّرت منطقة غاليسيا الإسبانية الاعتماد كثيراً على الذكاء الاصطناعي لمنع حرائق الغابات الصيفية الهائلة. وباستخدام كاميرات وأقمار صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي ترصد حرائق الغابات في غضون دقائق، على أمل تجنّب تكرار الدمار الهائل الذي خلفته حرائق أغسطس/آب الماضي، حين أتت حرائق الغابات على أكثر من 118 ألف هكتار، وهي مساحة أكبر من برلين.

وتعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي في خطة غاليسيا من خلال تغذية نماذج مُدرَّبة على التعرّف على العلامات المرئية لبدء الحريق، سواءً من كاميرات أرضية أو من أقمار صناعية تدور في مدارات حول الأرض. وعندما يُشير النظام إلى احتمال تطابق، يرسل تنبيهاً تلقائياً، يقوم فنيٌّ بفحصه قبل إرسال فرق الإطفاء.

ويُستخدم النظام، المصمم للتعرف على الأنماط في الصور، لتحديد الدخان المتصاعد من أي من كاميرات المراقبة البالغ عددها 241 كاميرا والمثبتة في المناطق المعرضة للخطر في جميع أنحاء المنطقة، وأظهرت تجارب استمرت عامين أن النظام قادر على رصد الحرائق من مسافة تزيد عن 15 كيلومتراً، وتصل إلى 25 كيلومتراً في الأحوال الجوية المواتية.

والهدف من الذكاء الاصطناعي في حرائق الغابات هو تقليص الفجوة الزمنية بين اشتعال الحريق واكتشافه من ساعات إلى دقائق، إذ غالباً ما يمكن احتواء الحريق الذي يُكتشف خلال دقائقه الأولى في منطقة صغيرة، بينما قد ينتشر الحريق الذي يشتعل دون أن يُلاحظ طوال الليل أو في وادٍ ناءٍ على آلاف الهكتارات قبل أن يستجيب أحد.

في حرائق الغابات العربية أيضاً

عربياً، ودائماً في الدول المتوسطية، يعتمد المغرب أيضاً على الذكاء الاصطناعي لمواجهة حرائق الغابات. وتعتمد البلاد على طائرات مسيّرة، وأجهزة استشعار أرضية وكاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكن وضعها في المناطق المعرضة للحرائق، للكشف عن الدخان أو ارتفاع درجة الحرارة. وسنوياً يتعرّض المغرب لحرائق الغابات، التي تغطي 12% من مساحة البلاد.

وتنقل وكالة الأناضول عن الخبير المغربي في مجال البيئة، مصطفى بنرامل، تأكيده ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الحرائق، عبر دعم التوجه نحو استخدام الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، وبالطبع الذكاء الاصطناعي. ويشدّد على أن عملية الرصد عبر آليات التكنولوجيا الحديثة هي "إحدى نقاط القوة في عمليات التدخل لمواجهة الحرائق".

بيئة متطوعون مدنيون في قلب حرائق الجزائر

ذكاء اصطناعي وروبوتات ذكية

يوضح بنرامل أنّ الذكاء الاصطناعي يستخدم في تحليل البيانات الواردة من الأقمار الصناعية، والطائرات المسيّرة، وأجهزة الاستشعار الأرضية للتنبؤ بمخاطر الحرائق واكتشافها مبكّراً. ويشير الخبير المغربي إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على "تحليل أنماط انتشار الحرائق للمساعدة في جهود المكافحة".

ويعمل المغرب على "تطوير روبوتات ذكية يمكنها الدخول إلى المناطق الخطرة للمساعدة في إطفاء الحرائق، والكشف عن الغازات، وتوفير معلومات مرئية عن بعد". ويؤكد بنرامل أن التكنولوجيا الحديثة "فعّالة للغاية في تعزيز القدرة على الحد من الحرائق"، خاصة أنها تساهم في الكشف المبكر، ما يتيح استجابة أسرع ويقلل حجم الأضرار.

ثم هناك ما بعد الحريق. فالتعافي بعد الكارثة مجال آخر يساهم فيه الذكاء الاصطناعي من خلال في تحسين العمليات التشغيلية. وتعمل شركة بيلويذر التابعة لـ"غوغل" على تطوير عمليات تعلّم آلي تجمع صوراً جوية تلتقطها دوريات الطيران المدني بعد الكوارث الكبرى، مثل حرائق الغابات، وترصد مواقع البنية التحتية الحيوية، كالمستشفيات والمدارس وخطوط نقل الطاقة، وتحدّد مواقعها الجغرافية. وتسرّع هذه العملية الاستجابة للكوارث والتخطيط لعمليات الإخلاء، وتستخدم بعض الوكالات الحكوميّة هذه التقنية حالياً.