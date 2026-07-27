- أصدرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تعليمات جديدة في يوليو 2026 تفرض الإفصاح عن المحتوى الانتخابي المولّد عبر الذكاء الاصطناعي، بهدف حماية شفافية الاقتراع وثقة الجمهور وسط مخاطر التزييف الرقمي. - جاءت هذه القرارات بعد جدل حول إعلان انتخابي لحزب الليكود استخدم الذكاء الاصطناعي، مما أبرز الحاجة إلى الشفافية لمنع التزييف العميق وتأثيره على التماسك الاجتماعي. - كشف تحقيق عن استراتيجية إسرائيلية للتأثير في الرأي العام الأميركي باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يبرز الحاجة إلى أطر سيبرانية لكشف التلاعب وضمان عدم استخدام هذه الأدوات في حملات موجهة.

في 26 يوليو/تموز 2026، دخلت تعليمات جديدة أصدرها رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوام سولبرغ، حيز التنفيذ لفرض الإفصاح المباشر عن المحتوى الانتخابي المولّد عبر الذكاء الاصطناعي أو المعدل إلكترونياً.

اشترطت هذه القرارات التنظيمية وضع ملصقات تمييزية صريحة على أي مادة إعلامية تُبرز شخصاً أو مكاناً أو حدثاً أو وثيقة بطريقة تُوحي للناخب بأنه محتوى مُوثق واقعياً، بينما هو في الحقيقة نتاج معالجة رقمية.

وتضمن الإطار فرض صيغ محددة للإفصاح المكتوب، أو استخدام ملصقين رسميين باللونين الأبيض والأسود اعتمدتهما اللجنة؛ أحدهما للبيانات المولدة بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي، والآخر للمواد الحقيقية التي تعرضت لتعديلات رقمية جوهرية. وقضت التعليمات ببقاء العلامات مرئية طوال مدة مقاطع الفيديو، مع إدراج تنبيهات صوتية جليّة في بداية التسجيلات ونهايتها.

وقررت اللجنة احتفاظ هذه التدابير بصفة النفاذ المؤقت حتى انقضاء عام كامل على انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع التحذير من أن مخالفة هذه التوجيهات تُصنف خرقاً صريحاً لقوانين الانتخابات، وذلك بناءً على ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وتركز الهدف المعلن في حماية شفافية الاقتراع وصيانة ثقة الجمهور وسط تصاعد مخاطر التزييف الرقمي والتأثير غير المشروع في اتجاهات التصويت.

جاءت هذه القرارات التنظيمية حاسمة عقب السجال الواسع الذي فجّره إعلان انتخابي أصدره حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي تناوله موقع واينت (يديعوت أحرونوت) بالتفصيل في 21 يوليو 2026. وظّف الإعلان تقنيات الذكاء الاصطناعي لإظهار خصم نتنياهو السياسي غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش السابق وقائد حزب "يشار"، وهو يركض بفتحة ذراعين نحو شاب تصوّر المتابعون أنه يجسد هيئة ابنه غال آيزنكوت الذي قضى خلال المعارك في غزة.

غير أن المقطع أظهر آيزنكوت وهو يتجاوز الشاب فجأة ليعانق رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس. وأثار الإعلان موجة انتقادات عارمة من عائلات القتلى وشخصيات سياسية بارزة، اتهمت نتنياهو بالانحدار الأخلاقي واستغلال هذه المشاعر لصالح التنافس الانتخابي. وأمام هذا الرفض المتصاعد، نشر حزب الليكود نسخة معدلة تستبدل الشاب بامرأة، ترافقها تصريحات لنتنياهو هاجم فيها من وصفهم بـ"المتطرفين عبر الإنترنت"، معتبراً أن الانتقادات محاولة لخلق نظريات مؤامرة زائفة بهدف التغطية على الحقيقة السياسية المتعلقة بتحالفات آيزنكوت المفترضة مع الأحزاب العربية.

أظهرت هذه الواقعة كيف يمكن للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى أداة شحن عاطفي تلامس الصدمات الجمعية، ما جعل الشفافية والإفصاح الإجباري ضرورة إجرائية لمنع توظيف التزييف العميق في ضرب التماسك الاجتماعي.



سوشيال ميديا "تايم" تكشف عن حملة رقمية إسرائيلية تستهدف قاعدة ترامب

في وقت تسعى فيه السلطات التنفيذية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضبط الاستخدام المحلي للذكاء الاصطناعي، كشف تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بتاريخ 18 يوليو 2026، عن استراتيجية ممولة حكومياً تُدار في الخفاء للتأثير في الرأي العام الأميركي؛ إذ أظهر استطلاع لمعهد بيو في مارس/آذار من العام نفسه أن 60% من الأميركيين يحملون رأياً سلبياً عن إسرائيل.

وأشار تحقيق "وول ستريت جورنال" إلى توقيع عقود تجاوزت قيمتها 45 مليون دولار مع مدير الحملة الانتخابية السابق للرئيس ترامب، براد بارسكال، لتنفيذ عمليات دعاية رقمية تشمل رسائل نصية مكثفة ومقالات موجهة وإنشاء مواقع إلكترونية. وشملت هذه الحملة استئجار خدمات ست شركات، وتخصيص 6.5 ملايين دولار لشركة سبارك فاير (Sparkfire) بحلول منتصف مايو لإدارة رسائل نصية ذكية تفاعلية.

واعتمدت هذه الرسائل الآلية على أسماء مستعارة مثل إيما وسارة وجون، مدعية تمثيل منظمة غير مسجلة تُدعى "أصدقاء من أجل السلام" (Friends for Peace)، لتبدأ بحوارات استطلاعية ثم توجه النقاش نحو تبني وجهة النظر الإسرائيلية. كما تم تخصيص أكثر من ثلاثة ملايين دولار لمبادرة Show Faith by Works لاستخدام تقنية النطاق الجغرافي (Geofencing) واستهداف نحو أربعة ملايين شخص داخل الكنائس والمؤسسات التعليمية المسيحية.

أصبح تزييف الصورة أداة سياسية تستهدف الذاكرة والمشاعر الجماعية

يكشف هذا التوسع عن تحول بنيوي عميق في بيئة الإعلام السياسي؛ إذ تجاوز الذكاء الاصطناعي دوره التقليدي بوصفه أداة لإنتاج النصوص أو الصور المضللة، ليغدو هو نفسه المنصة والمصدر الأساسي المعني بتشغيل المعرفة وتغذيتها.

ففي إطار الحملة التي أدارها فريق بارسكال، أُنشئت شبكات متكاملة من المواقع الإلكترونية والمقالات الموجهة، مثل موقع Allyvia.org، المصممة خصيصاً للتفوق في نتائج محركات البحث وتغذية زواحف جمع البيانات التي تعتمد عليها روبوتات الدردشة التوليدية مثل "تشات جي بي تي" و"كلود".

أدى هذا التكتيك، المعروف بتسميم البيانات (Data Poisoning)، إلى جعل نماذج الذكاء الاصطناعي تسحب هذه المعلومات المهندسة مسبقاً، وتستشهد بها أثناء صياغة الإجابات للمستخدمين عند استفسارهم عن العلاقات الإسرائيلية-الأميركية أو طبيعة الصراع.

تكمن الخطورة المباشرة لهذه الآلية في أن المستخدم يتلقى الإجابة الصادرة عن نموذج اللغة بوصفها حقيقة علمية خوارزمية محايدة، من دون أن يدرك أنها نتاج عملية هندسة رقمية، غذّاها وكلاء أجانب وميزانيات ضخمة. وقد دفع هذا السلوك نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أخيراً للتحذير علناً، عبر مقابلة مع بودكاست جو روغان، من المحاولات الخارجية للتلاعب بالرأي العام الأميركي بهدف إطالة أمد النزاعات العسكرية.

توضح هذه الشواهد المتزامنة خلال شهر يوليو 2026 أن الحرب على الحقيقة دخلت مرحلة المعمارية البرمجية؛ إذ تشتبك القوانين المحلية الساعية إلى وسم المحتوى الانتخابي المشبوه مع شبكات نفوذ عابرة للحدود تخترق خوارزميات الذكاء الاصطناعي من جذورها.

وبينما تفرض لجنة الانتخابات الإسرائيلية ملصقات الإفصاح للحد من الخداع البصري المباشر، تعتمد الحملات الاستراتيجية على استغلال الثغرات المعرفية لآلات التوليد، تحسباً لكون المستخدم المعاصر يستقي معلوماته السياسية من المحادثة التفاعلية مع نموذج اللغة بدلاً من منصات التواصل التقليدية.

يظل فرض الشفافية على الإعلانات الانتخابية خطوة إجرائية حيوية لحماية الناخبين من التزييف المباشر، إلا أن الحماية للمجتمعات تقتضي تطوير أطر سيبرانية قادرة على كشف التلاعب الخفي بقواعد البيانات ومصادر التدريب.

وفي نهاية المطاف، فإن تحول روبوتات الذكاء الاصطناعي إلى منصة للدعاية السياسية يفرض على المطورين والشركات التكنولوجية مسؤولية التدقيق المباشر في مصادر المعلومات، لضمان عدم تحول هذه الأدوات المعرفية إلى بوق خفي يخدم الحملات الموجهة ويطمس معالم الحقيقة الرقمية.