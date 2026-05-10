الذكاء الاصطناعي في خدمة ترامب: استمالة الناخبين وسعي للربح

في مشهد يعكس تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في السياسة، تظهر نساء شقراوات بملابس سباحة أو بزي عسكري، يمدحن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويهاجمن خصومه، لكنهن لسن حقيقيات، بل مؤثرات مولدات بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، غمرن منصات التكنولوجيا برسائل سياسية حماسية قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

ويعكس انتشار هذه الشخصيات الافتراضية فائقة الواقعية، التي تردد شعارات مثل "أميركا أولاً" (America First)، وتكرر مواقف ترامب بشأن قضايا مثل الهجرة، توظيف التكنولوجيا الحديثة لحشد القاعدة المحافظة المرتبطة بشعار "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" (Make America Great Again - MAGA).

وفي أحد المقاطع على تطبيق تيك توك، تقول امرأة مولدة بالذكاء الاصطناعي، مرتدية قبعة حمراء تحمل شعار (MAGA): "أين أصدقائي من أنصار ترامب؟ إذا صوّتَ له، اكتب ذلك بصوت عالٍ في التعليقات وستحصل على متابعة جديدة من تكساس". وفي فيديو آخر، تظهر فتاة مراهقة على شاطئ وخلفها علم الولايات المتحدة، مع عبارة: "ترامب هو مستقبل أميركا".

كما يظهر مقطع على منصة إنستغرام، على أنغام أغنية "واي إم سي إيه" (YMCA)، لشخصية افتراضية تعلن أنها "خرجت للعلن مؤيدة لترامب".

ولا يُعرف حتى الآن من يقف وراء هذه الحسابات، أو ما إذا كانت جزءاً من حملة منظمة للتأثير في الرأي العام قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، التي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على الكونغرس.

وكان ترامب نفسه قد نشر في وقت سابق على منصته تروث سوشال (Truth Social) مقطع فيديو لشخصية افتراضية شقراء تروّج لاتهامات فساد غير مثبتة ضد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم.

وخلال الأشهر الأخيرة، رصدت وسائل إعلام أميركية مئات المؤثرين المؤيدين لترامب والمولّدين بالذكاء الاصطناعي، يظهرون أحياناً بزي عسكري أو كعناصر في الهجرة، ويعلقون على قضايا حساسة مثل الإجهاض والحرب مع إيران.

كما تتبّعت مختبرات مثل "مختبر الحوكمة والذكاء الاصطناعي المسؤول" (GRAIL) في جامعة بوردو هذه الحسابات عبر منصات متعددة.

تكنولوجيا إدارة ترامب تدرس فرض آلية رقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة

وقال أندرو يون من منظمة CivAI، لوكالة فرانس برس، إن "الموجة المتزايدة من المؤثرين السياسيين بالذكاء الاصطناعي تمنح لمحة عن مستقبل يمكن فيه استخدام محتوى موجّه بدقة للتأثير في الرأي العام"، محذراً من أن هذا النوع من المحتوى بات "صعب الاكتشاف بشكل متزايد". وأشار إلى أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يجعل عمليات التلاعب عبر الإنترنت أكثر تخصيصاً وصعوبة في السيطرة عليها.

وفي مثال لمدى انتشار الظاهرة، حصد حساب لمؤثرة افتراضية على "إنستغرام"، تظهر كجندية إلى جانب ترامب، نحو مليون متابع قبل أن يجري إيقافه. وفي المقابل، تظهر أيضاً حسابات معارضة لترامب تستخدم الذكاء الاصطناعي، مثل صفحة على "فيسبوك" تعرضه في صور ساخرة، ما يعكس احتدام المعركة الرقمية بين الطرفين.

ويحذر باحثون من أن تقنيات "التزييف العميق" (Deepfake)، التي استُخدمت سابقاً لاستهداف قادة عالميين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد تؤثر في سلوك الناخبين وتشوه الوقائع السياسية.

ولا يقتصر الهدف من هذه الحسابات على السياسة فقط، إذ يسعى بعضها أيضاً لتحقيق أرباح مالية عبر زيادة التفاعل والترويج لمنتجات تجارية، مثل بيع أعمال فنية تحمل شعارات MAGA بأسعار تصل إلى 500 دولار.

ويرى الباحث دانيال شيف من جامعة بوردو، في حديث لوكالة فرانس برس، أن كثيراً من هذه الحسابات "مدفوع بأهداف تجارية، حيث تُستخدم السياسة وسيلة لا غاية". ومع اقتراب موعد الانتخابات، يتوقع شيف تصاعد استخدام الرسائل السياسية المولدة بالذكاء الاصطناعي، مع بقاء "الربح المالي" أحد أبرز الدوافع وراء إنشاء هذه الشخصيات الافتراضية.