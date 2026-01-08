بينما يغيّر الذكاء الاصطناعي حياة الناس حول العالم في مختلف الأصعدة، تضخ الشركات المليارات في هذه التكنولوجيا، وتسارع الدول كذلك إلى تخطيط الاستراتيجيات وإعادة ترتيب الأولويات، على أمل اللحاق بسباقٍ محموم تقوده القوى العالمية الكبرى. في ما يلي أبرز الاستراتيجيات الوطنية لبناء الذكاء الاصطناعي العربي للسنوات المقبلة:

البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي في قطر

البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي في قطر هو برنامج وطني بقيادة الحكومة وبالشراكة مع شركات تكنولوجية عالمية ومحلية. ويتضمن أربعة أهداف رئيسية هي: ابتكار مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية متقدمة، وشراكات استراتيجية محلية وإقليمية وعالمية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدّمة.

صُمّم هذا البرنامج لتيسير عملية تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم أفكار جديدة ومراجعتها وتنفيذها، بحيث يُفتَح الباب كل ثلاثة أشهر أمام الشركاء الجدد للانضمام إلى البرنامج بعد عملية مراجعة. ومن أبرز المشاريع القطرية حتى الآن: مشروع رفيق السائح، ومشروع الامتثال لعقود العمل، و"فنار"، ونموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية.

استراتيجية مصر 2030

من خطط الذكاء الاصطناعي العربي استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، التي تركز على ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة القطاعات المختلفة، من خلال تطوير تطبيقات ونماذج وخوارزميات ابتكارية، مثل التعلّم العميق في مختلف مجالات التطبيق. ويُضاف إلى ذلك العمل على توفير بيانات عالية الجودة، وإتاحة بنية تحتية متقدمة للحوسبة السحابية، واتصالٍ عالي السرعة.

خطة المغرب لمواكبة الرقمنة 2030

وضع المغرب خطة تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص، من أجل مواكبة رقمنة الخدمات العامة، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين والشركات. وتعمل هذه الخطة على تحقيق أهدافها من خلال مواكبة مشاريع البيانات، ودعم الشركات الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقطاب فاعلين دوليين متخصصين، وتطوير الكفاءات، إضافة إلى بناء بنية تحتية قوية ومتأقلمة، مع إرساء آليات واضحة للتقييم.

الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2027

أقرّت عمّان استراتيجية للذكاء الاصطناعي وخطة تنفيذية بين عامي 2023 و2027، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية والأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وتهدف الخطة إلى جعل الأردن منافساً إقليمياً في هذا المجال، وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر الموارد البشرية الأردنية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية. وتتمحور الخطة حول تطوير المنظومة، وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، وضمان بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، إلى جانب رفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية.

استثمارات السعودية في الذكاء الاصطناعي العربي

من أبرز مشاريع الذكاء الاصطناعي العربي ما تنفّذه السعودية من مشاريع ضخمة حول البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن طموحات "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. أنشأت البلاد صندوقاً بقيمة مائة مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيا، كما عملت على التفاوض لضخ 40 مليار دولار إضافية في شركات الذكاء الاصطناعي العالمية. وتشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 135 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول عام 2030.

الإمارات 2071

تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في ليبيا 2030

تمتد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في ليبيا بين عامي 2025 و2030، وسوف تركز على تدريب الكفاءات الليبية الشابة وتطويرها في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ووضع الأطر والتشريعات اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تشمل تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم والطاقة.