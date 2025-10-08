الدوحة تحتضن مؤتمراً دولياً يدعو لمحاسبة قتلة الصحافيين

- انطلق المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في النزاعات المسلحة في الدوحة، بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، بمشاركة منظمات دولية وإقليمية. - أدانت مريم العطية استهداف الصحافيين واعتبرته اعتداءً على حق المجتمعات في المعلومات، مشددة على تعزيز آليات القانون الدولي الإنساني وتشكيل لجان تقصي حقائق مستقلة. - يهدف المؤتمر لتعزيز سلامة الصحافيين وتفعيل آليات التحقيق، مع التركيز على جرائم استهدافهم في غزة، ويشمل سبع جلسات رئيسية ومعرض لصور الصحافيين الذين قتلوا.

انطلقت في الدوحة، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في النزاعات المسلحة الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان في شبكة الجزيرة الإعلامية، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية مستقلة معنية بحرية الصحافة وحماية الصحافيين.

في كلمتها الافتتاحية، أدانت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مريم العطية، استهداف الصحافيين، مؤكدة أنه "ليس مجرد انتهاك لحق الحياة، بل طمس متعمد للحقيقة"، وأن قتلهم يشكل "اعتداءً على حق المجتمعات في الوصول إلى المعلومات". وأضافت أن هذه الجرائم تهدف إلى "إسكات الأصوات التي تنقل الحقائق"، مشيرة إلى أن الصحافيين "ليسوا مجرد أفراد، بل جسر لنقل الحقيقة إلى العالم"، وأن استهدافهم يترك آثاراً عميقة على عائلاتهم ومجتمعاتهم.

(حسين بيضون)

وتطرقت العطية إلى الانتهاكات الممنهجة ضد الصحافيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنهم يواجهون استهدافاً متعمداً لمنعهم من توثيق الجرائم. ودعت إلى تحقيقات دولية عاجلة، وتشكيل لجان تقصّي حقائق مستقلة لتوثيق هذه الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين عنها. كما شددت على أهمية تعزيز آليات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977، داعية إلى إقامة شراكات بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتأمين بيئة آمنة للصحافيين في مناطق النزاع والحرب. ودعت العطية كذلك إلى إنشاء آليات دولية وإقليمية لمراقبة الانتهاكات ضد الصحافيين، مع التركيز على مكافحة الإفلات من العقاب، وتفعيل دور المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير لتقديم تقارير دورية بشأن انتهاكات حقوق الصحافيين.

من جانبه، ألقى المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، كلمة أشار فيها إلى الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين في غزة، مطالباً المجتمع الصحافي الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان بالتكاتف لحماية الصحافيين العاملين في الخطوط الأمامية. وقال: "فقدت الجزيرة العديد من الزملاء أثناء تغطيتها للنزاعات، وفي العامين الماضيين قتلت إسرائيل عمداً عشرة من زملائنا في غزة وأصابت خمسة آخرين، بعضهم بجروح خطيرة، إلى جانب أكثر من 250 صحافياً آخر في القطاع، لمجرد قيامهم بواجبهم المهني في نقل حقيقة ما يجري من حرب مروعة وأثرها المدمر على المدنيين الأبرياء". ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم وضمان حماية الصحافيين وتمكينهم من العمل دون خوف من الاستهداف أو الترهيب.

ويعقد المؤتمر سبع جلسات عامة رئيسية تناقش قضايا متعددة، من بينها: الصحافيون ووسائل الإعلام بين الشهادة والضحية، والإطار القانوني لحماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة، ودور الآليات الدولية والوطنية في الحماية، وواقع الانتهاكات وجهود الحماية، ومبادرات الدول والمنظمات والمجتمع المدني، وتحديات تحقيق المساءلة والعدالة ومنع الإفلات من العقاب، ومقومات الشراكة بين الإعلام والمنظمات الدولية.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى حشد المبادرات والجهود الدولية لتعزيز سلامة الصحافيين والعاملين في الإعلام، وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة، خصوصاً في جرائم استهداف الصحافيين في قطاع غزة. كما يسعى إلى كشف الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، وضمان جبر ضرر الضحايا وذويهم وإنصافهم.

ويُنظم على هامش المؤتمر معرض لصور الصحافيين الذين قتلوا خلال السنوات الأخيرة، بهدف تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لاستهداف الصحافيين، وتأثير ذلك على عائلاتهم وزملائهم وبيئة العمل الصحافي. كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز آليات الحماية الدولية من خلال مقترحات لتشكيل لجان تقصي حقائق حول الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين، ودعم جهود المقررين الخواص وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى جانب رصد وتوثيق أنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في مناطق النزاع.