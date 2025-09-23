الدماغ يُصمّم حركات اليد كما لو أنها حروف أبجدية

- كشفت الدراسة أن الدماغ يستخدم التلفيف فوق الهامشي في الفص الجداري الأيسر لبناء الحركات المعقدة عبر تجميع وحدات حركية أساسية تُسمى التآزر الحركي، مما يشبه بناء الكلمات من حروف الأبجدية. - النظام العصبي المتخصص يجمع اللبنات الحركية الأساسية لتكوين الأفعال اليدوية بسلاسة، مما يتيح القيام بأفعال يومية دون وعي. - الاكتشاف يفتح آفاقاً لتطوير واجهات الدماغ-الآلة، وفهم اضطرابات عصبية، وتطوير روبوتات بقدرات حركية بشرية، مشيراً إلى نظام عصبي مشترك يدعم تعلم استخدام الأدوات.

قد تبدو بعض الأفعال اليومية، مثل فتح باب بمفتاح أو استخدام مقص أو الكتابة بقلم، أفعالاً عادية لا تستدعي التفكير، لكن دراسة جديدة تكشف أن وراء هذه الحركات البسيطة نظام معقّد في الدماغ يعمل بطريقة تشبه بناء الكلمات من حروف الأبجدية.

توصل فريق من الباحثين في جامعتي كارنيغي ميلون في الولايات المتحدة وكويمبرا في البرتغال إلى أن الدماغ يستخدم منطقة متخصصة تعرف باسم التلفيف فوق الهامشي لبناء الحركات المعقدة عبر إعادة تركيب مجموعة محدودة من الوحدات الحركية الأساسية التي يطلق عليها العلماء اسم التآزر الحركي.

وفقا للدراسة التي نشرت في 18 أغسطس/ آب الحالي في مجلة PNAS، فإن الدماغ يتعامل مع الحركات اليدوية بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع اللغة، أي باعتبارها مجموعة محدودة من العناصر الأولية تدمج معاً لتكوين طيف من الأفعال.

تقول المؤلفة الرئيسية للدراسة ليلا كاغلار (Leyla Caglar)، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة كارنيغي ميلون، إن الدماغ يجمع هذه اللبنات الحركية الأساسية ليكوّن منها جميع الأفعال الممكنة التي يمكن لليد البشرية القيام بها، في ما يشبه تماماً كيفية جمع الأصوات لتكوين الكلمات في أي لغة.

"بمعنى آخر، عندما نمسك بالمقص، تكون وضعية اليد قريبة جداً من وضعيتها عند استخدام كماشة، على الرغم من اختلاف وظيفة الأداتين. في المقابل، يختلف شكل اليد تماماً إذا استخدمنا سكيناً دقيقاً للقطع، رغم تشابه الهدف الوظيفي مع المقص"، توضح كاغلار في تصريحات لـ"العربي الجديد".

تكشف الدراسة أن منطقة التلفيف فوق الهامشي تعمل محوراً مركزياً لتجميع العناصر الحركية الأساسية في تسلسلات معقدة، ما يجعلها بمثابة "ورشة بناء" الحركات الدقيقة. تقع هذه المنطقة في الفص الجداري الأيسر، على بعد نحو بوصة واحدة فوق وخلف الأذن اليسرى، وهي موقع استراتيجي لأنها تستقبل وتدمج أنواعاً مختلفة من المعلومات: البصرية، واللمسية، والحركية، والمفاهيمية.

تضيف الباحثة أن "ما يميز هذه المنطقة أنها تعمل دائماً في الخلفية من دون أن نشعر. نحن لا نفكر في كيفية تنسيق الأصابع والمعصم عندما نكتب رسالة أو نفتح قنينة. الأمر يحدث تلقائياً بفضل هذا النظام العصبي المتخصص".

لا تتوقف أهمية الاكتشاف الجديد عند فهم كيفية عمل الدماغ، بل تمتد إلى تطبيقات عملية واسعة؛ إذ يمكن أن يساعد هذا الفهم في تطوير واجهات الدماغ-الآلة، التي تسمح للمصابين باستخدام أطراف صناعية بحركات أكثر طبيعية وسلاسة. "إذا استطعنا رسم خريطة لهذه التآزرات الحركية من نشاط الدماغ مباشرة، فسنتمكن من بناء أطراف صناعية أكثر مرونة وقدرة على محاكاة اليد البشرية. كما أن ذلك يفتح آفاقاً لتطوير روبوتات تتمتع بقدرات حركية أقرب إلى البشر"، تقول كاغلار.

إلى جانب ذلك، يمكن أن يوفر هذا الاكتشاف مدخلاً لفهم اضطرابات عصبية مثل الأبراكسيا، وهي حالة يفقد فيها المريض القدرة على استخدام الأشياء بطريقة صحيحة رغم قدرته على التعرف إليها. يشبه الأمر إلى حد بعيد صعوبة تكوين الكلمات لدى المصابين باضطرابات في مناطق اللغة.

تشير الدراسة إلى أن القدرة على استخدام الأدوات ليست فطرية بالكامل؛ فالطفل لا يولد وهو يعرف كيف يكتب بالقلم أو يفتح الباب بمفتاح، بل يتعلم ذلك عبر التفاعل مع بيئته. ومع ذلك، فإن جميع البشر يمتلكون نظاماً عصبياً مشتركاً يسمح لهم باكتساب هذه القدرات، بغض النظر عن الثقافة أو البيئة. تشبه هذه العملية تعلم اللغة، فالأطفال لا يولدون وهم يتحدثون لغة معينة، لكنهم قادرون على تعلم أي لغة في العالم لأن لديهم نظاماً عصبياً مشتركاً يدعم ذلك.

تؤكد المؤلفة الرئيسية أن نتائج هذه الدراسة تمثل خطوة أساسية لفهم المبادئ العصبية التي تجعل استخدام الأدوات ممكناً، وتقول: "لقد تقدمنا خطوة أقرب نحو فهم القواعد الجوهرية التي تجعل الإنسان قادراً على التلاعب بالأشياء المعقدة. هذه المعرفة لا تساهم فقط في العلوم العصبية بل تمتد إلى تطوير التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي".