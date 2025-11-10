- أطلقت غوغل تحديثات جديدة لتطبيق "غوغل مابس" تتضمن قدرات الذكاء الاصطناعي "جيميناي"، مما يتيح للمستخدمين التحدث إلى التطبيق بلغة طبيعية للعثور على وجهاتهم، وإضافة أحداث إلى التقويم، والإبلاغ عن الحوادث دون الحاجة لإبعاد النظر عن الطريق. - التحديثات تشمل تحسين التوجيهات الصوتية عبر عرض معالم مميزة على الخريطة لتسهيل التعرف عليها، وإرسال إشعارات حول الازدحام المروري أو الإغلاقات المحتملة، مما يساعد المستخدمين على الاستعداد للرحلات. - يمكن للمستخدمين الآن استخدام "لينس" لاستكشاف وجهاتهم عبر الكاميرا، مما يتيح لهم معرفة المزيد عن الأماكن المحيطة مثل المطاعم والمعالم.

إذا لم يلاحظ القارئ بعد، أطلقت شركة غوغل تحديثات جديدة تضيف قدرات روبوت الدردشة جيميناي إلى تطبيق الخرائط غوغل مابس. ويمكن استخدام ميزة "التحدث إلى غوغل مابس"، ليعثر المستخدم على وجهته، كما يمكنه استخدام أداة تحليل الصور "لينس" لمعرفة المزيد عن الموقع الحالي. وهكذا تُضاف الخرائط إلى قائمة منتجات "غوغل" المختلفة التي حصلت على تحديثات الذكاء الاصطناعي.

وخلال الأيام الأخيرة أطلقت الشركة أربعة تحديثات لـ"غوغل مابس" تزيد سهولة وصول المستخدمين إلى وجهاتهم، وأبرزها التحدث إلى خرائط "غوغل" بالصوت واللغة الطبيعية اليومية. هكذا عندما يكون المستخدم في طريقه نحو وجهته، يمكن للمستخدم أن يسأل التطبيق: "هل يوجد مطعم بأسعار معقولة يقدم خيارات نباتية على طول طريقي على بعد بضعة كيلومترات؟ كيف يبدو موقف السيارات هناك؟".

وبالإضافة إلى معلومات حول المكان الذي يريد المستخدم الذهاب إليه، يمكنه أيضاً أن يطلب من "جيميناي" في تطبيق "غوغل مابس" إضافة حدث إلى التقويم، والدردشة حول الأحداث الجارية، وحتى مناقشة الأماكن التي يفكّر في الذهاب إليها. ويمكن للمستخدمين أيضاً استخدام "جيميناي" للإبلاغ عن أي حوادث يواجهونها على طول الطريق. وهذا يعني أيضاً أن المستخدم لن يحتاج إلي إبعاد عينيه عن الطريق أثناء القيادة من أجل الحصول على المعلومات التي يريدها.

والتحديث الثاني يتعلّق بتطوير التوجيهات الصوتية في "غوغل مابس"، التي كانت حتى الآن تقتصر على وصف الخطوة التالية، لكن ظلت هذه الخدمة تُتّهَم بالمربكة، خاصة عند القيادة في أحياء غير مألوفة. أما الآن، يمكن لـ"جيميناي" عرض معالم مميزة على الخريطة تسهّل التعرف إليها وتقديم توجيهات واضحة. والتحديث الثالث هو لمساعدة المستخدمين على الاستعداد ذهنياً للازدحام المروري، من خلال إرسال "غوغل" إشعارات حول اضطرابات محتملة على الطرق. على سبيل المثال، يمكنه إشعار المستخدمين بإغلاق وشيك أو ازدحام مروري.

والتحديث الرابع هو استخدام "غوغل مابس" قدرات تطبيق لينس لمساعدة المستخدمين على استكشاف وجهتهم بمجرد وصولهم. ويمكن للمستخدمين الآن إجراء محادثة مع "غوغل مابس" من خلال النقر على أيقونة الكاميرا في شريط البحث، واستخدام الكاميرا لعرض الأماكن المحيطة بهم على "جيميناي"، مثل المطاعم أو المتاجر أو المعالم.