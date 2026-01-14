الدراما بين دمشق وبيروت... الكاميرا تدور استعداداً لرمضان

- في دمشق وبيروت، يقترب الانتهاء من تصوير الأعمال الدرامية لموسم رمضان 2026، حيث يبرز مسلسل "مولانا" الذي يجمع منى واصف وتيم حسن في حبكة تتناول الفساد المالي والتوفيق بين الالتزام الديني وأمور الحياة. - مسلسل "سعادة المجنون" يعيد سلافة معمار إلى الدراما السورية في دور محوري يتناول الجريمة والعدالة، بينما يواصل تصوير "5 أرواح" في بيروت، متناولاً محاولة اغتيال في سياق مشوق. - مسلسل "ممكن" يروي قصة فتاة تعمل في الدعارة، ويجمع ظافر عابدين ونادين نسيب نجيم، بينما يتناول "بالحرام" قضايا الطفولة والاعتداء، ليقدم رسالة اجتماعية قوية.

في دمشق، كما في بيروت، يقترب الانتهاء من تصوير الأعمال الدرامية الخاصة بالموسم الرمضاني 2026.

في بيروت، يستكمل المخرج سامر البرقاوي تصوير مسلسل "مولانا" قصة لبنى حداد. تدور أحداث القصة حول الفساد المالي، في حبكة تقترح إشكالية التوفيق بين الالتزام الديني وأمور الحياة. يجمع "مولانا" الممثلة منى واصف مع تيم حسن في رؤية جديدة هذه المرة بعد "تحت سابع أرض" (قصة عمر أبو سعدة، 2025). وللمرة الأولى، تتشارك نور علي مع تيم حسن في دور البطولة، إضافة إلى فارس الحلو ونانسي خوري.

يبدو الفساد العنوان العريض لمواضيع تنقلها الروايات السورية إلى عالم الدراما والتلفزيون، إذ أعلنت الممثلة سلافة معمار قبل أيام عن انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل "سعادة المجنون" نصّ علاء مهنا، وإخراج سيف السبيعي.

يروي العمل حكاية جريمة قتل في كادر بوليسي مشوق. يعيد "سعادة المجنون" معمار إلى الدراما السورية، بعد دور سُكر في "أولاد بديعة" (2024) من إخراج رشا شربتجي، ويشكّل دورها الجديد محوراً مهماً بين سيطرة النافذين مالياً وتطبيق العدالة. وأعلن أول من امس مشاركة الممثلة سلافة معمار في بطولة مسلسل "تحت الأرض " مع زميلها سامر المصري.

في بيروت، يستكمل تصوير مسلسل "5 أرواح" (نص بلال شحادات وإخراج رامي حنّا)، ويجمع بين قصي خولي وكاريس بشار وعادل كرم. يتناول العمل محاولة اغتيال، وتدور أحداثه في ثلاثين حلقة. يحاول المخرج رامي حنّا الربط بين الأحداث لتعرض ضمن سياق مشوق. يحضر في العمل المشهد السوري قبل خلع نظام بشّار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

بدوره، يواصل المخرج أمين درّة تصوير "ممكن" من إنتاج "سيدرز آرت برودكشن". يروي المسلسل قصة فتاة تعمل في الدعارة، تلتقي رجلاً يقع في غرامها، من بطولة التونسي ظافر عابدين واللبنانية نادين نسيب نجيم. مرة أخرى، يطرق عابدين باب الدراما المُشتركة بعد بطولته لـ"عروس بيروت" 2021 المُعرب، واللافت أن عابدين في "ممكن" يتكلم باللهجة اللبنانية، كما حصل في "عروس بيروت".

كذلك، تعود الممثلة اللبنانية كارين رزق الله إلى الدراما اللبنانية إلى جانب زميلها يورغو شلهوب في مسلسل بدأ الإعلان عنه بعنوان "المحافظة 15". لسنوات نجحت رزق الله في لبنان ولاقت متابعة جيدة لأعمال تجارية.

في بيروت أيضاً، أنهى الكاتبان فادي حسين وشادي كيوان كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسل "بالحرام" (إنتاج إيغل فيلمز)، وبطولة عمّار شلق وماغي بو غصن وباسم مغنيّة، وإخراج فيليب أسمر.

يتطرّق العمل إلى الطفولة ضمن حادثة اعتداء تطاول إحدى الشخصيات في سنّ مبكرة، لتحفر في الذاكرة والمواقف العائلية مع الوقت، ويبدأ الصراع ضمن البيت الواحد، بين الخوف من افتضاح الأمر وبين الاعتراف الذي تريد بطلة العمل ماغي بو غصن أن يمسي رسالة اجتماعية أصبحت تحاكي فيها جمهور الدراما كل عام، كما حصل في مسلسل "ع أمل" لنادين جابر ورامي حنّا الذي طرح آفة التعنيف الأسري، وكذلك في "بالدم" لجابر والمخرج فيليب أسمر الذي سلط الضوء على مكتومي القيد.