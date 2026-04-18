الدراما بعد رمضان تحت وطأة الحرب

- شهد موسم رمضان 2026 تحديات بسبب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران ولبنان، مما أثر على المزاج العام للجمهور وتراجع نسبة المشاهدة للعروض الدرامية، خاصة في دول الخليج العربي. - تأجل عرض مسلسل "ممكن" بسبب الحرب، بينما استمر عرض "ليل" دون التفاعل المتوقع. توقفت معظم الأعمال الدرامية في لبنان باستثناء "كذبة سودا"، ويستعد فريق "نص مصيبة" للتصوير قريباً. - بدأت التحضيرات لموسم الدراما 2027 في القاهرة، مع مشروع جديد للممثلة مي عمر، وتسعى منصة شاهد لتوسيع حضور الدراما الآسيوية بعرض المسلسل الياباني Stove League مجاناً.

انتهى قبل شهر عرض الأعمال الدرامية الخاصة بموسم رمضان 2026، وهو موسم جاء هذا العام محمّلاً بتحديات استثنائية. فقد تزامن مع العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران في أوائل الشهر، وتبعه عدوان لبنان، ما انعكس على المزاج العام للجمهور. ومع ذلك، لم تتأثر روزنامة المنصات والشاشات كثيراً، إذ استمر العرض وفق الخطط الموضوعة، رغم انشغال المتابعين بأخبار الحرب وتداعياتها المتسارعة.

عقب انتهاء شهر رمضان، أُعيد طرح إمكانية عرض مسلسل "ممكن" من إخراج أمين درّة وبطولة نادين نجيم وظافر العابدين، بعدما كان قد سُحب من اللائحة لأسباب وُصفت حينها بالتقنية. إلا أن قرار بثّه تأخر مجدداً، وتشير معلومات خاصة إلى أن تداعيات الحرب وقرار وقف إطلاق النار المؤقت أسهما في هذا التأجيل. في المقابل، تفيد المعطيات بأن عرض "ممكن" قد يأتي عقب انتهاء مسلسل "ليل"، الذي يضم مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، من بينهم محمود نصر وكارمن بصيبص وصباح الجزائري.

المسلسلات التي حضرت بعد انتهاء الموسم لم تحظَ بنسبة مشاهدة مرتفعة، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ووصول القصف إلى بعض دول الخليج العربي، ما دفع الجمهور، ولا سيما في السعودية، إلى متابعة الأخبار بالدرجة الأولى. وقد لوحظ تراجع واضح في نسب المشاهدة على المنصات الرقمية، سواء الخاصة بالمسلسلات أو برامج المنوعات.

واصل مسلسل "ليل"، المستنسخ عن العمل التركي "ابنة السفير"، عرض حلقاته المتبقية، إلا أنه لم يحقق التفاعل المتوقع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ غابت النقاشات الواسعة التي عادة ما ترافق الأعمال المقتبسة عن الدراما التركية. في موازاة ذلك، أعلنت منصة شاهد، الأربعاء الماضي، شراءها حقوق عرض المسلسل الياباني Stove League، على أن يُعرض قريباً مجاناً، في خطوة تهدف إلى توسيع حضور الدراما الآسيوية لدى الجمهور العربي.

في لبنان، توقفت معظم الأعمال التي كان من المفترض تصويرها، نتيجة الظروف الأمنية، باستثناء مسلسل "كذبة سودا" من كتابة مؤيد النابلسي وإخراج باسم السلكا. بحسب معلومات خاصة، أنهى فريق العمل تصوير مشاهده في لبنان، على أن ينتقل لاحقاً إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستكمال التصوير وفق الخطة الموضوعة، تمهيداً لعرضه خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتهاء التصوير. المسلسل من بطولة سيرين عبد النور وباسم ياخور ومحمد الأحمد.

في السياق نفسه، يستعد فريق مسلسل "نص مصيبة"، من كتابة كلوديا مرشليان، وهو عمل كوميدي (سيتكوم)، لبدء التصوير قريباً، بعد الانتهاء من كتابة الحلقات. ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للعرض في مرحلة لاحقة. ويشارك في بطولته كل من وسام صباغ، وليليان نمري، وكارول الحاج.

وقبل أيام، أعلنت الكاتبة ندين جابر انتهاءها من كتابة الحلقة السابعة من مسلسل جديد مخصص لموسم رمضان المقبل، بعد غيابها عن الكتابة هذا العام. وأوضحت جابر أن العمل سيجمعها مجدداً بالممثلة ماغي بو غصن، في إنتاج لشركة إيغل فيلمز المملوكة لجمال سنّان. وكان آخر تعاون بين جابر وبو غصن في مسلسل "بالدم" (2025) من إخراج فيليب أسمر.

أما في القاهرة، فقد بدأت التحضيرات مبكراً لموسم الدراما لعام 2027، فأُعلِنَ مشروع مسلسل جديد للممثلة مي عمر، يتألف من ثلاثين حلقة، وذلك بعد مشاركتها في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "الست موناليزا" من إخراج محمد علي، والذي جاء في 15 حلقة.