الدراما المغربية في رمضان 2026... محاولة لاستعادة ثقة الجمهور

- القنوات الرسمية المغربية تتخلى عن السيتكوم وبرامج المقالب في رمضان 2026، استجابةً للضغوط الجماهيرية والانتقادات المتزايدة، رغم نسب المشاهدة المرتفعة. - القناة الأولى تركز على مسلسلات درامية وكوميدية متنوعة، بينما تقدم القناة الثانية أعمالاً جديدة، مع غياب الكوميدي حسن الفد، مما يضيف بعداً جديداً للمنافسة. - قناة "إم بي سي 5" تستمر في استهداف الجمهور المغربي ببرمجة تجمع بين الإنتاجات المحلية والعربية، مع الاحتفاظ ببرامج المقالب والسيتكومات.

في تحوّل لافت في خريطة الشاشة الرمضانية بالمغرب، تدخل القناتان الرسميتان رمضان 2026 من دون السيتكوم وبرامج المقالب، بعد سنوات من التساؤلات والانتقادات التي لاحقت هذين النوعين رغم تحقيقهما نسب مشاهدة مرتفعة.

يأتي هذا التراجع استجابةً لضغط جماهيري متزايد، طالب برفع جودة الإنتاجات الكوميدية وتقليل الأعمال التي وُصفت بالرداءة أو الخداع، ما دفع القنوات إلى إعادة ضبط برمجتها بحثاً عن معادلة تجمع المشاهدات المرتفعة بقدر أقل من الانتقادات.

تشتد المنافسة التلفزيونية في هذا السياق بين القناة الأولى والقناة الثانية، بعدما تصدّرت الأخيرة نسب المشاهدة في وقت الذروة خلال رمضان 2025 بنسبة 39.6% مقابل 38.5% للأولى، في سباق متقارب يعكس حساسية الموسم الرمضاني بالنسبة إلى القنوات العمومية.

في المقابل، تواصل قناة إم بي سي 5 استهداف الجمهور المغربي ببرمجة تضم إنتاجات محلية وأعمالاً عربية، مع احتفاظها بأنواع ترفيهية تخلّت عنها القنوات الرسمية. ولا يقتصر التحوّل على تغيير أنواع البرامج، بل يمتد إلى غياب أسماء ووجوه اعتادها الجمهور، إذ يغيب الكوميدي المغربي الأبرز حسن الفد للعام الثاني على التوالي عن شاشة القناة الثانية، رغم ارتباط اسمه بأحد أنجح الأعمال الكوميدية في تاريخ التلفزيون المغربي، ما يضيف بعداً إضافياً إلى رهانات المنافسة هذا الموسم.

القناة الأولى

قبل الإفطار، تعيد القناة الأولى بث الموسمَين الأول والثاني من المسلسل الكوميدي "أولاد إيزة" الذي يُعرض بواقع حلقتَين يومياً ابتداءً من السادسة مساءً. تدور أحداث العمل حول إيزة، الأرملة التي يختل توازن أسرتها بسبب التنافس بين الأشقاء، مع صراع دائم بين التقاليد والحداثة. المسلسل من إخراج إبراهيم شكيري وبطولة دنيا بوطازوت وسكينة درابيل وفتاح الغرباوي وأحمد الشارقي وسارة بوعبيد.

خلال وقت الإفطار، تعرض القناة مسلسل "المرضي": وهو عمل كوميدي تدور أحداثه داخل عمارة شعبية، إذ يجد الشاب طلحة نفسه في قلب مواقف غير متوقعة. المسلسل من إخراج محمد أمين الأحمر وبطولة هيثم مفتاح وأسامة رمزي وخديجة عدلي ونبيل المنصوري وساندية تاج الدين ومريم الزعيمي.

في وقت الذروة تعرض القناة مسلسل "الثمن"، وهو عمل درامي كوميدي تدور أحداثه داخل شركة عقارية، إذ تستقيل المديرة فجأة، فاتحة الباب أمام صراع داخلي على منصب القيادة. العمل من إخراج ربيع سجيد وبطولة عبد الله فركوس وسحر الصديقي ونجاة الوافي وسعاد حسن ورباب كويد وندى هداوي وزهير زائر وقمر السعداوي وعبد الرحيم تميمي وسيمو الكاما ومنصور بدري.

القناة الثانية

تدخل القناة الثانية رمضان بتغيير جذري في ساعة الإفطار، إذ يغيب السيتكوم للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وهو النوع الذي لطالما أثار السجالات، فبينما كان يحقق أعلى نسب المشاهدة، كان يجلب كذلك انتقادات بسبب جودة الأعمال. يأتي هذا التغيير بعد قرار سابق بحذف برامج المقالب التي كانت تحقق بدورها مشاهدات مرتفعة لكنها واجهت انتقادات مماثلة.

وبدلاً من السيتكوم، تبدأ ساعة الإفطار بسلسلة "يوميات محجوبة والتيبارية" التي تُعرض عند السادسة و25 دقيقة، وتعيد تقديم شخصيتَي محجوبة والتيبارية اللتين برزتا في مسلسل "جوج وجوه". العمل من إخراج مراد الخوضي وبطولة دنيا بوطازوت وسحر الصديقي وطارق البخاري.

تعود القناة بموسم ثالث من مسلسل "بنات للا منانة" بعد 12 عاماً من عرض الموسم الثاني، ابتداءً من السادسة و40 دقيقة، فتحضر شخصية الأم الصارمة التي تضغط على بناتها وتتعقد علاقات الأسرة. المسلسل من إخراج شوقي العوفير وبطولة السعدية أزكون وسامية أقريو ونورة الصقلي والسعدية لديب ونرجس الحلاق وعادل أبا تراب وإدريس الروخ وياسين أحجام وعبد الله ديدان.

تراهن القناة أيضاً على الأعمال التراثية التي حققت نجاحاً سابقاً، من خلال سلسلة "حكايات شامة" عند السابعة و25 دقيقة، والتي تدور حول شامة، صاحبة موهبة الحكي التي تؤهلها للالتحاق بمجلس الحاكم. المسلسل من إخراج إبراهيم الشكيري وبطولة بثينة اليعقوبي وكمال كاظمي وعبد الحق بلمجاهد وجواد علمي وعبد السلام البوحسيني.

رغم هذه البرمجة، يغيب حسن الفد عن شاشة القناة للعام الثاني على التوالي، رغم نجاح سلسلة "لكوبل" وشخصية "كبور" التي تحولت إلى جزء من الثقافة الشعبية المغربية، في غياب يلفت الانتباه ضمن برمجة تسعى إلى تجديد الكوميديا.

إم بي سي 5

تواصل قناة "إم بي سي 5" منافسة القنوات المغربية عبر مزيج من الإنتاجات المحلية والأعمال العربية، مع الحفاظ على برامج المقالب والسيتكومات التي تخلّت عنها القنوات الرسمية. ومن المتوقع تقديم برنامج كاميرا خفية مع الفنانة فيفي عبده، إضافة إلى سيتكوم من إخراج هشام الجباري وبطولة عزيز داداس ورفيق بوبكر وماجدولين الإدريسي وسكينة درابيل وكمال الكاظيمي.

كما يعود مسلسل "رحمة" بموسم ثانٍ مع استبدال البطلة منى فتو بسناء عكرود، ويتناول قصة أم مغربية تواجه صعوبات تربية أطفالها بعد اختفاء الأب. وتعرض القناة كذلك مسلسل "رأس الجبل"، النسخة المغربية من مسلسل "الهيبة" السوري اللبناني، و"المدينة البعيدة" التركي الذي يتناول ممارسات غير قانونية في مجتمع تحكمه الأعراف.

تشمل البرمجة أيضاً أعمالاً عربية بارزة، بينها برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش" الذي يقدمه رامز جلال، ومسلسل "المداح" في موسمه السادس، إذ يواجه "صابر المداح" تحديات جديدة مرتبطة بالعوالم الغامضة، إضافة إلى مسلسل "الكينغ" الذي يتناول قصة أخوة تفرقهم الأطماع وسط شبكة عصابات دولية.

تعكس برمجة رمضان 2026 في المغرب مرحلة إعادة تموضع واضحة لدى القنوات الرسمية، التي تراهن على تجديد الكوميديا وتقليل الانتقادات حتّى لو كان ذلك على حساب صيغ اعتادت تحقيق أعلى نسب مشاهدة. في المقابل، تبدو إم بي سي 5 مستعدة لملء هذا الفراغ عبر الحفاظ على برامج المقالب والسيتكومات، إلى جانب الإنتاجات العربية واسعة الانتشار، ما يفتح الباب أمام موسم رمضاني تنافسي تُختبر فيه اختيارات القنوات وقدرتها على كسب ثقة الجمهور ونسب المشاهدة معاً.