الدراما المصرية في رمضان 2026 تدافع عن قضايا المرأة

- الدراما النسائية في رمضان 2026: تهيمن البطلات على المسلسلات المصرية، حيث تتناول قضايا المرأة من زوايا اجتماعية ونفسية وإنسانية، مع عودة نيللي كريم بمسلسل "أنا" الذي يناقش أزمات المرأة الشخصية والاجتماعية. - عودة يسرا وغادة عبد الرازق: تعود يسرا بعد غياب بثلاث سنوات بمسلسل جديد، بينما تنافس غادة عبد الرازق بمسلسل "عاليا" الذي يركز على قضايا المرأة المعاصرة. - تجارب اجتماعية جديدة: تقدم ياسمين عبد العزيز ومي عمر تجارب درامية تركز على تحديات المرأة، بينما تعود روجينا بمسلسل "مفاجآت سارة"، وتخوض دينا الشربيني تجربة جديدة في "اتنين غيرنا".

ستتحوّل الدراما المصرية في رمضان 2026 إلى منبر نسائي بامتياز، ليس فقط من حيث البطولة، بل أيضاً من حيث المضمون، إذ تهيمن البطلات على معظم المسلسلات المنتظر عرضها، في أعمال تتناول قضايا المرأة من زوايا اجتماعية ونفسية وإنسانية متباينة، تعكس واقعها وصراعها مع التحديات اليومية.

وتواصل نيللي كريم مسيرتها في مناقشة قضايا المرأة عبر الدراما المصرية من خلال مسلسلها الجديد "أنا"، الذي يتألف من 30 حلقة. وتدور أحداثه حول امرأة تواجه أزمات متلاحقة تتعلق بحياتها الشخصية والاجتماعية، في عمل ينتمي إلى الدراما النفسية الاجتماعية، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

وبعد ابتعادها عن المنافسة الرمضانية لثلاثة أعوام، منذ أن قدمت الدراما المصرية "ألف حمد الله على السلامة" عام 2023، تعود يسرا إلى الشاشة الصغيرة بمسلسل جديد من إنتاج علاء الكحكي لم يعلن عن اسمه بعد، وتبدأ تصويره في نوفمبر/تشرين الأول المقبل. بينما تخوض غادة عبد الرازق سباق رمضان بمسلسل "عاليا"، الذي يناقش بدوره قضايا المرأة المعاصرة. والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته كل من صبري فواز، ومحمد رياض، وآخرون.

الدراما المصرية في تجارب اجتماعية

تقدم ياسمين عبد العزيز تجربة اجتماعية جديدة في "وننسى اللي كان"، حيث تجسد شخصية امرأة تواجه ضغوطاً حياتية ونفسية تؤثر على علاقاتها. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة باسم سمرة وكريم فهمي، ومن المقرر عرضه على MBC. كذلك تدخل مي عمر المنافسة الرمضانية بمسلسل "الست موناليزا"، المكون من 15 حلقة فقط، في تجربة تركز على المشاعر والتحديات التي تواجه النساء في المجتمع. العمل من تأليف محمد بشير، وإخراج أحمد علي، وإنتاج شركة ميديا لايف، وسيعرض على MBC كذلك.

وبعد النجاح الذي حققته في مسلسل "حسبة عمري"، تعود روجينا بمسلسل "مفاجآت سارة" لتواصل طرح قضايا المرأة والدفاع عنها. العمل يحمل بصمة عائلية خاصة، إذ تتولى مايا أشرف زكي، ابنة روجينا، إخراجه في أولى تجاربها التلفزيونية. وتتجه دينا الشربيني هذا العام نحو دراما أكثر عمقاً، من خلال مسلسل "اتنين غيرنا"، الذي يجمعها لأول مرة بآسر ياسين، وذلك بعد تقديمها الدراما العائلية من خلال مسلسل "كامل العدد"، بأجزائه الثلاثة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول الأزمات النفسية والشخصية التي تمر بها المرأة، وهو من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي