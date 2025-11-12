الدراما المصرية تستعد لسباق رمضان 2026

- تستعد الدراما المصرية لموسم رمضان 2026 بتنوع كبير في الأعمال، حيث تشمل مسلسلات تجمع بين النجوم القدامى والوجوه الصاعدة، وتتنوع بين الأكشن والكوميديا والدراما النفسية والاجتماعية، مع تركيز على قصص المرأة وواقعها الاجتماعي والنفسي. - من بين الأعمال المنتظرة، مسلسل "الكينج" لمحمد عادل إمام و"كلهم بيحبوا مودي" لياسر جلال و"البخت" لعبير صبري، حيث تتناول هذه المسلسلات قضايا اجتماعية وعلاقات معقدة. - يشهد الموسم أيضاً تصوير مسلسلات مثل "رأس الأفعى" لأمير كرارة و"علي كلاي" لأحمد العوضي، مع حضور نسائي قوي في معظم الأعمال، مثل مسلسل "أنا" لنيلّي كريم.

تستعد الدراما المصرية لموسم رمضان 2026 بحيوية، مع انطلاق تصوير عدد من المسلسلات الجديدة التي تجمع بين النجوم القدامى والوجوه الصاعدة، وتتنوع بين الأكشن والكوميديا والدراما النفسية والاجتماعية. يشهد الموسم المقبل حضوراً لافتاً للبطلات، إذ تتصدر قصص المرأة وواقعها الاجتماعي والنفسي المشهد، ما يعكس استمرار الدراما المصرية في معالجة قضايا المجتمع وإبراز التحديات اليومية.

انطلق أخيراً تصوير مسلسل "الكينج" لمحمد عادل إمام، بعد تأجيله من العام الماضي. في هذا السياق، أعلنت مخرجة العمل شيرين عادل عن بدء التصوير بنشر صورة من الكلاكيت عبر حسابها على "فيسبوك". يشارك في بطولة المسلسل كل من عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع، وتدور أحداث المسلسل في 30 حلقة بعدما تقرر زيادة عددها من 15 حلقة.

كما بدأ الفنان ياسر جلال تصوير مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، بمشاركة ميرفت أمين وآيتن عامر وهدى الإتربي ومصطفى أبو سريع ومحسن منصور وريهام الشنواني، والعمل من إخراج أحمد شفيق. تدور أحداث "كلهم بيحبوا مودي" في 15 حلقة حول رجل ثري يدعى مودي، تتسبب علاقاته المتعدّدة بالنساء في وقوعه بمشاكل وأزمات، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

في السياق نفسه، شرع المخرج معتز حسام تصوير مسلسل "البخت"، من بطولة عبير صبري وأحمد عبد العزيز ومحمد لطفي وأحمد وفيق. العمل من تأليف حسام موسى، ويتناول قضايا اجتماعية تتعلق بالعلاقات الزوجية المعقدة.

أما الممثل أمير كرارة فقد بدأ تصوير مسلسله "رأس الأفعى" الأسبوع الماضي، ويتناول العمل إحدى القضايا الوطنية الحساسة. يشاركه البطولة شريف منير وأحمد غزي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، ويُعرض في 30 حلقة.

كما انطلق تصوير مسلسل "عاليا" من بطولة غادة عبد الرازق، وكشف زميلها صبري فواز عن بدء التصوير عبر حسابه على "فيسبوك".

ومن المقرّر أن يبدأ في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي تصوير مسلسل "علي كلاي" لأحمد العوضي، بمشاركة درة زروق ويارا السكري وسارة بركة. المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. تدور أحداث العمل حول ملاكم يدعى علي، يخوض بطولات عالمية ويواجه صعوبات حياتية ومجتمعية، في مزيج من الآكشن والدراما.

وفي الشهر نفسه، ينطلق تصوير عدد آخر من المسلسلات، منها "اتنين غيرنا" من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، و"الست موناليزا" بطولة مي عمر، والجزء السادس من "المداح" للفنان حمادة هلال، والجزء الثاني من "النص التاني" للفنان أحمد أمين.

إلى جانب ذلك، ستعرف الدراما المصرية في رمضان 2026 حضوراً نسائياً لافتاً، ليس في أدوار البطولة فحسب، بل أيضاً من ناحية المضمون، إذ تهيمن البطلات على معظم المسلسلات المنتظر عرضها، في أعمال تتناول قضايا المرأة من زوايا اجتماعية ونفسية وإنسانية متباينة، تعكس واقعها وصراعها مع التحديات اليومية. بهذا، تواصل نيلّي كريم مسيرتها في مناقشة قضايا المرأة عبر الدراما المصرية من خلال مسلسلها الجديد "أنا" الذي يتألف من 30 حلقة. وتدور أحداثه حول امرأة تواجه أزمات متلاحقة تتعلق بحياتها الشخصية والاجتماعية، في عمل ينتمي إلى الدراما النفسية الاجتماعية، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد. أمّا باقي قائمة المسلسلات المصرية المقرّر مشاركتها في سباق رمضان 2026، فما زالت في مرحلة التحضيرات ولم تبدأ تصويرها بعد.