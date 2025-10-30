الدراما اللبنانية... محاولات بخطى خجولة

في موسم رمضان الماضي، حاولت شركة إيغل فيلمز والممثلة ماغي بو غصن تقديم مسلسل لبناني بالكامل، في تجربة أثارت سجالات وتساؤلات.

لا شك في أن تجربة مسلسل "بالدم" (نصّ نادين جابر وإخراج فيليب أسمر) نجحت وخرجت إلى الضوء لتمنح الأمل للمنتج، وتؤكد أن الفضائيات والمنصّات بحاجة إلى إنتاج لبناني، كما هو الحال بالنسبة إلى الدراما المشتركة أو السورية أو المصرية.

لعلّ غياب دعم الدولة عن الدراما اللبنانية هو ما يضعها في متاهة تتعلق بهوية الصناعة التي يُفترض أن يُبنى عليها المسلسل. قبل عقد، نجحت تجربة الدراما المشتركة بين السوريين واللبنانيين، وتصاعد هذا النجاح، ما دفع الفضائيات والمموّل الخليجي إلى دخول السوق والاستثمار في هذه الصناعة التي تحوّلت إلى موضةٍ موسميّةٍ سنوية، ولا تزال حتى اليوم الأكثر مشاهدةً بين أنواع الإنتاج الأخرى.

تبدأ المخرجة رندة علم بتصوير مسلسل Liste de mariage، من كتابة طارق سويد وإنتاج مي أبي رعد، وهو عمل اجتماعي كوميدي يُعيد الممثلة ريتا حايك إلى الدراما الرمضانية بعد غياب لسنوات، إلى جانب زميلها كارلوس عازار. حققت حايك حضوراً لافتاً بعد نجاحها في بطولة فيلم "القضية 23" للمخرج زياد الدويري، فيما عُرف عازار عربياً من خلال مشاركته في مسلسل "ستيلتو" المعرّب عن التركية، ورغم ذلك يغيب الاثنان عن الدراما الموسمية التي تحظى عادةً بانتشار أوسع.

وبحسب المخرجة رندة علم، فإنّ المسلسل كما عنوانه Liste de mariage يحمل طابعاً اجتماعياً لا يخلو من الكوميديا الخفيفة الجاذبة للمشاهد. هذا ما تؤكّده حايك التي، رغم حملها بطفلها الثاني، قرّرت خوض التجربة، من خلال تصوير 30 حلقة ستُعرض خلال شهر رمضان على القنوات اللبنانية والعربية.

في السياق نفسه، يطرح مسلسل "بالحرام" (كتابة فادي حسين وشادي كيوان) قضايا الفساد في لبنان. الكاتبان السوريّان اللذان عرفا خفايا هذا الواقع حاولا عبر التجربة بناء خطّ سوري يتقاطع مع الأحداث، وهو ما وافقت عليه ماغي بو غصن، وطلبت تنفيذ شركة "إيغل فيلمز" العمل، لتُسند مهمة الإخراج إلى فيليب أسمر، في ثالث تعاون يجمعه مع بو غصن والشركة المنتجة، وقد بدأ التصوير فعلياً قبل أسبوعين.

اختارت بو غصن الممثل عمار شلق إلى جانبها، وليس هذا التعاون الأول بينهما، إذ حققا معاً نجاحاً في مسلسل "ع أمل" (إنتاج 2023، كتابة نادين جابر وإخراج رامي حنّا). لكنها تدرك جيداً أن الأولوية في القصة والممثلين هي للبنانيين، ولو فرضت الأحداث تقاطعاً مع الخط السوري، بحكم الأزمة التي يطرحها المسلسل والعلاقات الوثيقة بين البلدين، ما يفتح الباب أمام مزيدٍ من الطروحات الاجتماعية والدرامية التي تُبنى عليها الحكايات.

هكذا تتجزّأ الدراما اللبنانية وفق مصالح المنتج، ولا تزال حتى اليوم تحتلّ المرتبة الثانية في الإنتاج العربي، رغم نجاح بعض المحاولات السابقة.