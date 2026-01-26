الدراما السورية... العودة إلى الفضاء العربي

استطاع السوريون تحقيق تقدّمٍ ملحوظ هذا الموسم في مجال الدراما، وذلك بعد سنوات طويلة من التخبط والارتباك الذي شهدته الدراما السورية سواء قبل سقوط نظام الأسد أو بعده.

يلوح في الأفق قدر من الأمل والتفاؤل، يتجلى من خلال إنتاجات درامية جديدة، إلى جانب عودة مجموعة لا بأس بها من الممثلين السوريين إلى دمشق لمزاولة عملهم، بعد سنوات من النفي والابتعاد القسري إلى الخارج، ومن بينهم مكسيم خليل وجمال سليمان.

يرى بعض النقاد أن الدعم السعودي الأخير للدراما السورية شكّل حافزاً مهماً للمنتجين، وساهم في تسهيل عملية بيع الإنتاج إلى السوق الخليجي، وهو ما بدا واضحاً من خلال خريطة العرض التي ستشمل هذا الموسم عدداً من المنصات والشاشات السعودية والقطرية والإماراتية.

أنهت بعض شركات الإنتاج السورية عمليات تصوير مسلسلات مخصصة للخريطة الرمضانية لعام 2026، واللافت في هذا السياق هو عودة مجموعة من الفنانين الذين عارضوا نظام الأسد المخلوع إلى دمشق، الأمر الذي يُبشّر بعودة المنافسة القوية بينهم جميعاً. كما يبدو واضحاً أن التعاون القائم بين بيروت ودمشق لإنجاز الأعمال الدرامية قد شكّل دفعة حقيقية للخروج بهذا الكم من الإنتاجات، في انتظار الحكم النهائي بعد العرض.

بعد نجاح كبير حققته في إنتاجات سورية سابقة، تنافس شركة ميتافورا هذا الموسم بمسلسلين. الأول هو "الخروج إلى البئر"، الذي يعيد الممثل جمال سليمان إلى عالم الدراما السورية. القصة والنص للكاتب سامر رضوان، في محاولة جديدة لنقل مأساة الشعب السوري وما عاناه طيلة نصف قرن من حكم آل الأسد، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب داخل السجون السورية، ولا سيما سجن صيدنايا، ضمن إطار درامي لا يخلو من التشويق والخط الاجتماعي.

المسلسل الثاني لـ"ميتافورا" هو "السوريون الأعداء"، ويستكمل تصويره حالياً المخرج الليث حجو. العمل مأخوذ عن رواية الكاتب فواز حداد، ويحكي قصصاً عمّا جرى عام 1982 في ما يُعرف بمجزرة حماة، التي نفذتها قوات حافظ الأسد وشقيقه رفعت الأسد.

بدورها، تعود الممثلة يارا صبري إلى الدراما من خلال مسلسل "المقعد الأخير"، من كتابة لؤي النوري، وإخراج حسام سلامة، وإنتاج شركة قبنض ميديا. يشارك في البطولة جهاد عبده وسوناتا سكاف، وهو عمل اجتماعي يسلّط الضوء على امرأة تكافح من أجل عائلتها، مع الإشارة إلى تأثر الأجيال الجديدة بعالم مواقع التواصل الاجتماعي.

أنهت المخرجة رشا شربتجي تصوير مسلسل "مطبخ المدينة"، وتوجّهت إلى بيروت لاستكمال ورشة تدريب تُقام هناك. المسلسل يعيد مكسيم خليل إلى ملعبه الأول في دمشق، من خلال إنتاج ضخم لشركة بينالينس و"إم بي سي"، ويروي حكاية اجتماعية معقدة تدور بين أفراد عائلة واحدة يعملون في مطبخ واحد، غير أن المصالح الخاصة تُباعد بينهم. إلى جانب مكسيم خليل، يشارك في العمل كل من أمل عرفة، وخالد القيش، وفادي صبيح، وعباس النوري، في قصة كتبها علي وجيه، وشاركه فيها رضا سيف حامد.

وتطرح شركة قبنض ميديا مسلسل "عيلة الملك"، من كتابة معن سبقاني وشادي كيوان وميادة إبراهيم، وإخراج محمد عبد العزيز، وبطولة شكران مرتجى وسلوم حداد ولجين إسماعيل. يقدّم العمل قصة اجتماعية تتناول الصراع على السلطة وكسب المال، قبل أشهر قليلة من سقوط النظام في دمشق.

المخرج سيف سبيعي أنهى أيضاً تصوير مسلسل "سعادة المجنون" عن قصة علاء مهنا، وهو من إنتاج شركة غولدن لاين التي عاودت نشاطها في العاصمة السورية، وتراهن على المنافسة بقوة هذا الموسم.

يروي المسلسل، بحسب الكاتب، أحداثاً معاصرة وقعت عام 2022، تتمحور حول جريمة قتل تتعلق بالسلطة في سورية، تتحول مع الوقت إلى سلسلة من الجرائم المرتبطة بالتهريب. المسلسل من بطولة سلافة معمار وباسم ياخور وعابد فهد وناظلي الرواس.

في بيروت، وبطاقم سوري كامل، يوشك المخرج سامر البرقاوي على إنهاء تصوير مسلسل "مولانا" خلال أيام، عن قصة لبنى حداد وورشة كتّاب، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ونور علي ونانسي خوري.

يقدّم العمل حكاية معقدة لشيخ ملتزم دينياً، يعاني من صراعات شخصية مع محيطه، في تقاطع واضح بين التدين والسلطة. هذا العمل محاولة جديدة من البرقاوي وحسن لنقل الواقع السوري ضمن مشهد درامي يحاكي الحقيقة، لا سيما أن تيم حسن ابتعد في السنوات الخمس الأخيرة عن الدراما المشتركة، وعاد إلى الدراما السورية لافتاً الأنظار، محققاً نسب مشاهدة مرتفعة.

الكاتب والممثل إياد أبو الشامات يعود هذا الموسم عبر مسلسل "أنا وهي وهيا"، من بطولة باسل خياط وكفاح الخوص ولجين إسماعيل، وإخراج نور أرناؤوط. يُصوَّر العمل في لبنان، وهو من إنتاج "إيبلا"، ويقدّم حكايات اجتماعية اعتادت عليها الدراما السورية منذ عقود.

المخرج صفوان نعمو يقدّم هذا الموسم مسلسل "لا مكان لا زمان"، من إنتاج "بارو برودكشن"، ويتألف من عشر ثلاثيات درامية منفصلة، تروي شهادات واقعية من داخل السجون السورية. العمل من بطولة غسان مسعود وصباح الجزائري ودانا مارديني وأنس طيارة.

وفي إطار ما يُعرف بأعمال البيئة الشامية، أنهى المخرج تامر إسحق تصوير مسلسل "اليتيم"، من بطولة شكران مرتجى، إلى جانب أيمن رضا وسامر إسماعيل وصفاء سلطان ورهام قصّار. يروي المسلسل حكاية فتى يُترك وحيداً بعد مقتل والده، ويحاول التغلب على محيطه في صراعات تتعلق بقضايا الميراث، ضمن صراع محموم كتب قصته قاسم الويس.

وأخيراً، أنهت شركة كلاكيت تصوير الجزء الثاني من مسلسل "تحت الأرض"، من بطولة فايز قزق وجوان خضر ورسل حسين وكرم الشعراني، وإخراج مُضر إبراهيم. يتصاعد الصراع داخل سوق التتن (التبغ)، في وقت يبدو فيه واضحاً أن الشركة تعوّل على نجاح الجزء الأول، من خلال الاستثمار في تقديم جزء ثانٍ أكثر تصاعداً وتشويقاً.