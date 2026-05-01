"الخلاط بلس"... مغامرات في الصحراء والمريخ

تستعير فكرة مسلسل "الخلاط بلس" كثيراً من الثيمات السردية والمشاهد البصرية من أفلام عالمية، ثم تعيد صياغتها ضمن سياق محلي بروح سعودية واضحة، تحاكي الواقع من دون تكلف أو مبالغة. هذا التوازن بين العالمية والخصوصية منح السلسلة حضوراً لافتاً، ومهّد لعرضها على منصة نتفليكس، إذ لقيت اهتماماً من جمهور أوسع يتطلع إلى اكتشاف تجارب سردية جديدة من المنطقة.

منذ الثاني من إبريل/نيسان الماضي، بدأت "نتفليكس" عرض حلقات من هذه السلسلة، التي تمثل محاولة جادة لتقديم سرد قصصي ينبع من البيئة السعودية، جغرافياً وثقافياً، مع انفتاح واعٍ على أدوات الصناعة العالمية. حتى الآن، عُرضت أربع حلقات تدور حول حكايات مستلهمة من الصحراء، تحت عنوان جامع هو "الصحراء لا تفاوض". العمل من إخراج عبد العزيز الجسمي، وتأليف محمد القرعاوي وعلي الكلثمي، ويشارك في بطولته محمد الدوخي وزياد العمري وفهد بن سالم (أبو سلو) وسعيد المانع.

تقدّم هذه الحلقات نماذج من داخل المجتمع السعودي، وتستدعي في الوقت نفسه صورة البطل الفرد المألوفة في السينما العالمية، لكنها تعيد تشكيلها ضمن سياقات محلية وأحداث جديدة. هذا التهجين بين النمطين يمنح السلسلة طابعاً مميزاً، إذ تتجاور الواقعية اليومية مع عناصر المغامرة والتشويق.

في الحلقة الأولى، المعنونة "طريق الموت"، نتعرّف إلى راكان، الشاب المتحمس الذي ينطلق في رحلة عائلية إلى الصحراء، قبل أن تنحرف الأحداث حين يضلّ الطريق. يجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ قرار بالإقامة في فندق مجاور لمحطة وقود، في تجربة تحمل مزيجاً من القلق والمغامرة.

يسعى راكان من خلال هذه الظروف إلى إثبات قدرته على تحمّل المسؤولية أمام والده، في سياق يعكس توترات عائلية مألوفة، ويبرز الحاجة إلى النضج وتحمل الأدوار. يعتمد المخرج هنا على عناصر تشويقية مستوحاة من السينما الأميركية، خصوصاً في الموسيقى التصويرية، إلى جانب توظيف ديكور يستلهم أجواء الكاوبوي بما يخدم فكرة الرحلة والانكشاف في فضاء الصحراء المفتوح.

تستمر السلسلة في الحلقات التالية باستكشاف زوايا مختلفة من الحكاية الصحراوية. في إحدى الحلقات، نتابع قصة عقاب، الشاب الذي يعمل في شركة أمن، ويجد نفسه ضمن فريق تأمين عرض أزياء يُقام في منطقة صحراوية.

تتخذ القصة منحى طريفاً حين يحاول التقرب من عارضة أزياء أعجب بها، بعد أن يسرق جربوع قرطها. تنطلق مغامرة غير متوقعة في ملاحقة الحيوان واستعادة القرط، لكنها تتحول تدريجياً إلى تأمل في العلاقة بين الإنسان والبيئة، وتنتهي برسالة إيجابية تدعو إلى الحفاظ على الحياة الفطرية.

أما حلقة "سباق المريخ"، فتنتقل إلى فضاء مختلف، إذ يتقاطع المحلي مع العالمي. تدور الأحداث حول مخرج سعودي تختاره شركة أميركية لتصوير فيلم خيالي عن رحلة إلى كوكب المريخ، في سياق تنافس سياسي بين قوى كبرى، يُراد من خلاله الإيحاء بتفوّق جهة على أخرى.

يتبنى المخرج داخل القصة أسلوب الأفلام الأميركية، لكنه يطعّمه بلمسة ساخرة، كاشفاً عن هشاشة بعض السرديات الدعائية. هنا، تتجلّى الكوميديا بوصفها أداة نقد، وتبرز مهارة العمل في توظيف السخرية من دون الإخلال بالبناء الفني أو الإيقاع البصري.

في الحلقة الرابعة، "لسان معقود"، يقترب العمل من بعد إنساني أكثر حميمية، من خلال قصة شاعر يعاني من التأتأة. يسلّط المخرج الضوء على هذه الحالة بحساسية واضحة، متجنباً التنميط أو السخرية، ومركّزاً على رحلة التغلّب على الخوف واستعادة الثقة بالنفس. تنتهي الحلقة بأداء الشاعر قصائده بسلاسة، في لحظة انتصار شخصية تعبّر عن قوة الإرادة، وتفتح باب الأمل أمام كل من يواجه تحديات مشابهة.

يمكن القول إن "الخلاط بلس" لا يكتفي بسرد حكايات متفرقة، بل يسعى إلى بناء خطاب بصري يعكس تحولات المجتمع السعودي، ويختبر قدرته على استيعاب القوالب العالمية وإعادة إنتاجها محلياً. ويبرهن على أن الصحراء، بوصفها فضاءً سردياً، عنصر حيّ يشارك في تشكيل الشخصيات ودفع الأحداث.