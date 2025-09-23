الحوثيون يختطفون الكاتب أوراس الإرياني بسبب منشورات سياسية ساخرة

- اختطفت جماعة أنصار الله (الحوثيين) الكاتب الساخر أوراس الإرياني من صنعاء بسبب منشوراته السياسية الساخرة، حيث صادرت هاتفه وعطلت صفحته على فيسبوك، مما يعرض حياته للخطر نظرًا لأمراضه المزمنة. - جاء اختطاف الإرياني بالتزامن مع حملة اعتقالات استهدفت كتّابًا وناشطين آخرين، وذلك على خلفية منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً مع اقتراب ذكرى انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر. - طالب أدباء ومثقفون يمنيون بالإفراج عن الإرياني نظرًا لوضعه الصحي، مؤكدين أنه شخصية مدنية لا ينبغي محاسبته على آرائه الساخرة.

أقدمت جماعة أنصار الله (الحوثيين) على اختطاف الكاتب الساخر والشاعر أوراس الإرياني من العاصمة صنعاء على خلفية نشره تدوينات سياسية ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن أوراس الإرياني الذي يقيم مع زوجته في صنعاء خرج بعد غروب الثلاثاء إلى البقالة المجاورة لمنزله لشراء بعض الاحتياجات ولم يعد، حيث اختطف ولا يزال مصيره مجهولاً". أضافت المصادر أن الخاطفين قاموا بمصادرة جهاز الموبايل الخاص به وتعطيل صفحته بالفيس بوك، وأن حياته معرضة للخطر كونه يعاني من أمراض مزمنة".

وأشارت المصادر أن اختطاف الإرياني جاء على خلفية إعادته لنشر منشورات ساخرة من يوم 21 سبتمبر/ أيلول وهو يوم انقلاب الحوثيين على الدولة، وجاء بالتزامن مع حملة خطف شملت كتَّاب وناشطين آخرين على خلفية كتاباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

في السياق تقدم عدد من الأدباء والمثقفين اليمنيين بعريضة تضامنية طالبوا فيها سلطات جماعة الحوثي بالإفراج عن الشاعر والأديب أوراس الإرياني بسبب أوضاعه الصحية السيئة ومراعاة وضعه الصحي، خاصةً أنه مصاب بمرض السكر وأمراض أخرى ويحتاج إلى العلاج بصورة دائمة.

وقالت العريضة التضامنية إن الشاعر والأديب والكاتب أوراس الإرياني شخصية مدنية يُتوقع أن "يكرّم بدل اعتقاله"، لافتةً إلى أن "الإرياني صاحب نكتة ودعابة لا ينبغي أن يتم محاسبته على ما يكتبه من منشورات لا تخرج عن حدود الرأي، ولا تتجاوزه إلى الإساءة والتجريح بأحد".

يشار إلى أن جماعة الحوثيين دأبت على تنفيذ حملات اختطاف واسعة قبيل ذكرى ثورة 26 سبتمبر التي أسقطت الحكم الإمامي وأعلنت قيام النظام الجمهوري، كما تمارس التضييق على كل من يحتفل بذكراها في مناطق سيطرتها.