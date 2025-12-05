"الحكي احتياج"... لا كلمات تصف حالة غزة

"كلنا بنحب السما وبنشوف فيها السلام والهدوء وبوابة الأمنيات… بس في الحرب شفنا العجب، حوّلوا السما لبوابة جحيم. بيوم من الأيام السما شتت ورق كتير كان المنظر غريب عجيب… ومع أول ورقة كمشوها الصغار، وصل الخبر لكل مكان: إنها مناشير إخلاء". هذه كلمات الفنّانة الغزيّة أحلام النوري، كتبتها بالعامية الفلسطينية وسجلتها بما أتيح لها من موارد محدودة في غزّة، فاستمع إليها الجمهور في مسرح القصبة في مدينة رام الله ضمن مبادرة "الحكي احتياج"، إحدى إنتاجات مشروع مشكال الهادف إلى إحياء التراث الثقافي الفلسطيني وتعزيز التعبير الفني. عاش الجمهور تجربة صوتية تحت عنوان "إخلاء"، دامجةً بين أداء حيّ لفناني الضفة الغربية وتسجيلات صوتية لفناني غزة.

اشتركت النصوص بفكرتي النزوح والإخلاء، لكنّ كل نصّ حمل رؤى صاحبه، ليأخذ المتلقين إلى مكان النصّ وزمانه. بعض هذه النصوص أخذت المنحى التوثيقي الاجتماعي لعمليات الإخلاء التي أجبر الاحتلال الإسرائيلي الغزيين عليها، كما في نص الفنانتين أحلام النوري وحنين عزيزة. وبعضها الآخر أخذ منحى الكوميديا السوداء في وصف الصورة لمشاهد الإخلاء ومخيمات النزوح، فكانت السخرية من الواقع المرّ طريقة لمحاولة التعايش والتعافي كما في نص الفنانين محمود أبو زبيدة وأشرف العفيفي. أما على الضفة الأخرى، فكان الإخلاء زاوية تتقاطع فيها هموم الفلسطينيين بقالب يشابه ويخالف واقع غزة، مثل نص الفنان الشاب من مخيم جنين، جمال جعص. "إخلاء، مرقونا ع الحلبات، ع أساس يومين نقعد ونبات، مرت علينا سنتين كاملات، الي عاش والي مات… إخلاء، بالعافية دبرنا الخيمة، لا بتستر شمس ولا غيمة، بشريطة وعمود أنتينا، وقفناها لهالخيمة" (محمود أبو زبيدة).

يمثّل مصطلح المحكيات وعاءً للتجارب الإنسانية والذاكرة المنقولة شفوياً. وحول اختياره، يقول الفنان ومدير المشروع، أشرف العفيفي، إنه اختار هذا الفن لأنه "قديم متجدد"، مشيراً إلى أن فن الحكي "متأصل بالفعل في التراث الفلسطيني منذ ظهور شخصية الحكواتي الشهيرة". هنا يبرز التقاطع الجوهري بين رؤية العفيفي وأهداف مشروع مشكال الأساسية؛ إذ إن "المحكيات" وجه أصيل للموروث الفلسطيني غير المادي الذي يسعى "مشكال" إلى حفظه والاحتفاء به، مانحاً الفنانين مساحة لإعادة إنتاجه بأدوات معاصرة.

بدأ العفيفي رحلته في فن المحكيات عام 2022 بمشروع "عندما وقعت". عندها، أدرك العفيفي أنه يميل إلى هذا الفن الأدائي الذي يسنح الفرصة للفنان بالتعبير عما يراوده من أفكار ومشاعر بسهولة وخفة. يؤكد العفيفي أن "الحكي والطعام" جزء هام من الثقافة العربية الفلسطينية، ما يجعل المحكيات ملائمة لطبيعة المجتمع الاجتماعية، معتبراً هذه الأسباب دوافع إنتاجه لعرض "إخلاء".

بدورها، ترى الفنانة فداء زيدان من حيفا التي درّبت المجموعة على كتابة المحكيات وشاركت بنصها الخاص بعنوان "مني وفيّ"، أن الفن عند الفنانين الفلسطينيين "جزء لا يتجزأ من المقاومة وإرادة التغيير؛ إذ لا يمكنهم تجاهل الواقع والاكتفاء بالحديث عن الحياة اليومية أو الطبيعة فحسب، بل يستخدمون الفن أداةً قوية لإيصال رسالتهم". في هذا السياق، تبرز المحكيات وسيلةً فعالة للدعم والتعبير، إذ تعمل آليةً للتفريغ الوجداني، فهي ضرورية للإنسان للتعبير عن مشاعره، وإلا فإنه "ينفجر" تحت وطأة الضغط المتراكم، على حد تعبيرها.

يقول العفيفي إن واقع غزة عصي على الوصف: "في الحقيقة، لا يوجد شيء يصف حالة غزة... لكن غزة تحتاج من يصف حالتها، وللفنون قدرة جبارة على التعبير". واجه الفريق تحديات لوجستية هائلة من انقطاع الاتصالات وتشتت الفنانين، لكن العقبة الأصعب كانت الصمت النفسي. يروي العفيفي: "عندما بدأنا الحكي، كانت البداية صعبة جداً ولا يعرف أحد كيف يبدأ الكلام... كل شخص يفضّل ألا يبدأ بالحديث عن ألمه ظاناً أنه أقل وجعاً من غيره". وبمساندة فنانين من الضفة الغربية المحتلة، كسرت المجموعة حاجز الصمت وبدأت الإنتاج. ومع الكمّ الهائل من الأخبار الواردة من غزة، شكلت هذه المحكيات توثيقاً إنسانياً بحتاً من نوع آخر؛ فعلى حد تعبير العفيفي: "الصوت والكلمة توصل إلى المستمع الحالة التي يعيشها الكاتب، متجاوزةً جمود التغطية الإخبارية التي جعلت الجماهير تعتاد الصور والألم. هنا يكمن الفارق، فنصوص المحكيات هي تجربة إنسانية خالصة مرّ بها الكاتب بنفسه ويعبر عنها بلغة محكية عامية مباشرة".

تتفق زيدان مع العفيفي وترى أن فن الحكي هو عمل توثيقي أرشيفي مهم لتاريخ الفلسطينيين، قائلة: "نصوصنا هي صوتنا، الحكي فعل اجتماعي سياسي". وتؤكد كذلك أن هذه التجربة تهدف إلى منح الفنانين الأدوات لاستخدامها وتمريرها إلى مجموعات أخرى، كالأطفال والمسنين، إيماناً بقوة تأثير الكتابة والإلقاء في التغيير الاجتماعي.

رغم طغيان الصورة في صناعة الإعلام والثقافة، تعيد هذه المبادرة للأذن مكانتها بوابةً للخيال والشعور. ففي الحرب، يغدو الحكي فعلاً من أفعال البقاء، وأداةً لترميم الذاكرة الجمعية. هكذا، يتجاوز "الحكي احتياج" كونه عرضاً فنياً ليصبح ممارسةً ثقافية حية تُعيد تعريف الموروث الشفوي الفلسطيني أداةً معاصرة للمقاومة الثقافية.

يذكر أن "الحكي احتياج" نال دعم برنامج مشكال للفنون الأدائية، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من المجلس الثقافي البريطاني ومعهد غوته، الذي يدعم 15 مشروعاً لإعادة استكشاف التراث بآفاق إبداعية، إيماناً بأن الفن لغة صمود وطريق للأمل.

شارك في العمل أشرف العفيفي، وفداء زيدان، وحنين عزيزة، ومراد المغاري، وأحلام النوري، ومعتصم أبو حسن، ومحمود البلبيسي، ومحمود أبو زبيدة، وجمال جعص، وشذى ياسين.