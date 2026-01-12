الحكومة السودانية تعلن استعادة مجموعات كبيرة من الآثار المنهوبة

أعلنت الحكومة السودانية تمكّنها من تحصين واستعادة مجموعات وصفتها بـ"الضخمة" من المقتنيات والآثار السودانية التي تعرّضت للنهب من متاحف العاصمة الخرطوم، خلال سيطرة قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني منذ 15 إبريل/نيسان 2023، على أجزاء واسعة من العاصمة. وأكدت الحكومة أنها ستنظّم يوم غدٍ الثلاثاء احتفاليةً رسميةً في مدينة بورتسودان شرقي البلاد للإعلان عن استعادة عدد كبير من الآثار السودانية المنهوبة، "وذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى حماية التراث الثقافي وصون الذاكرة التاريخية للبلاد".

وأفاد وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر، في تصريحٍ صحافي اليوم الاثنين، بأن هدف قوات الدعم السريع وأعوانها في الداخل والخارج كان "تفكيك الهوية السودانية"، عبر مشروع "إحلالٍ وإبدالٍ" وتغييرٍ ديموغرافي جديد، ومحو الذاكرة الإنسانية الناتجة عن التراكم الطويل للثقافات السودانية. وأضاف أن وزارته، بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، ستعلن عمّا تحقق من اختراقات في سياق "تحصين السيادة الوطنية والهوية وتعزيز التماسك المجتمعي"، وهو ما يتجلّى في الآثار التي ورثها الشعب من مقتنيات أثرية وتاريخية. وأكد أنهم استطاعوا، "في سرية تامة وعملٍ جاد" لم يُفصحوا عنه في حينه، أن يُحصّنوا ويصلوا إلى مجموعات كبيرة من المقتنيات والآثار السودانية.

وأشار الإعيسر إلى أن الاحتفالية التي ستقام في مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة، غداً، تأتي في ختام أنشطة وزارته بمقرها المؤقت في المدينة، تحت شعار "ختامه مسك"، "تأكيداً على أن الآثار ليست مجرد شواهد من الماضي، بل جذورٌ للهوية وحقٌّ أصيل للأجيال القادمة".

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت يوم أمس الأحد عودتها رسمياً إلى العاصمة الخرطوم بعد نحو ثلاث سنوات من مغادرتها واتخاذ مدينة بورتسودان الساحلية، أقصى شرق البلاد، عاصمةً مؤقتةً بديلةً، بسبب الخراب الذي طاول الخرطوم نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المشتعلة منذ 15 إبريل/نيسان 2023.

وخلال احتدام المعارك في الخرطوم، اكتشفت الحكومة السودانية تعرض المتحف القومي، الواقع في منطقة المقرن غرب مدينة الخرطوم، لنهبٍ واسع شمل مقتنياته الثمينة، وذلك في فترة سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من العاصمة، بما فيها المنطقة التي يقع فيها المتحف، قبل أن يتمكن الجيش السوداني من تحرير كامل ولاية العاصمة المكوّنة من مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، المعروفة باسم "العاصمة المثلثة"، في 20 مايو/أيار 2025.

ونقلت وكالة رويترز في 30 سبتمبر/أيلول الماضي عن رحاب خضر، رئيسة لجنة مختصّة شُكّلت لتقييم الأضرار وتأمين المتاحف والمواقع الأثرية في الخرطوم، قولها إن المتحف "تعرّض لأضرار بالغة، وسُرقت كمية كبيرة من القطع الأثرية المهمة جداً". وأضافت: "كل قطعة في المتحف لها قصة، كل القطع مهمة، لكن التي تمّت سرقتها كانت بالغة الأهمية بالنسبة لنا نحن كآثاريين". وأشارت إلى جهود السلطات في عملية الإصلاح "وإن كانت تتم بإمكانيات شحيحة جداً".

وفي السياق نفسه، نقلت "رويترز" عن إخلاص عبد اللطيف، مديرة إدارة المتاحف في الهيئة العامة للآثار، قولها: "تم حتى الآن إحصاء نحو 4 آلاف قطعة أثرية مفقودة في السودان". وأضافت: "تشمل هذه الآثار قطعاً أثرية من الخرطوم، فضلاً عن مناطق أخرى من البلاد، مثل إقليم دارفور في غرب السودان. اختفت نحو 700 قطعة أثرية من متحفَي مدينتي نيالا والجنينة. كما قتل المسلحون في الجنينة أمين المتحف إثر قصف المبنى".

وكانت عبد اللطيف قد أكدت عام 2024 وقوع "عمليات نهب واسعة النطاق" في المتحف الوطني، موضحةً: "تم نقل القطع الأثرية المخزّنة هناك في شاحنات كبيرة إلى الغرب، وإلى المناطق الحدودية، وخاصة بالقرب من جنوب السودان".

بدورها، أعربت منظمة "يونسكو" في بيان يوم 12 سبتمبر/أيلول 2024 عن "بالغ القلق" إزاء التقارير التي تفيد بنهب متحف السودان القومي، "الذي اضطلعت يونسكو بتنسيق أعمال ترميمه بتمويل من إيطاليا منذ عام 2019، والذي يحتوي على قطع تاريخية وأثرية هامة، وتماثيل، ومجموعات أثرية ذات قيمة تاريخية ومادية كبيرة".