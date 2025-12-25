الحكومة البريطانية تزيد إنفاقها على المؤثرين للوصول إلى الشباب

- أنفقت الحكومة البريطانية أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني منذ 2024 للاستعانة بـ215 مؤثراً على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى الشباب عبر منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، مع تركيز وزارة التعليم على هذا النهج. - وزارات الداخلية والعدل والدفاع والعمل كانت من بين الأكثر استعانة بالمؤثرين، حيث أنفقت وزارة العمل 120 ألف جنيه على حملات توعية للأسر الفقيرة، بينما أنفقت وزارة الأعمال والتجارة 39700 جنيه. - رغم الانتقادات، ترى الحكومة أن المؤثرين أداة فعّالة للوصول لجمهور لا يتفاعل مع الإعلام التقليدي، بينما يعتبرها المعارضون وسيلة لتجنب المساءلة.

أنفقت الحكومة البريطانية أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني (نحو 700 ألف دولار أميركي) منذ عام 2024 للاستعانة بالمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في حملاتها الترويجية التي تنوّعت مواضيعها من البيئة إلى الرعاية الاجتماعية، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.

وتعاقدت الحكومة مع 215 مؤثراً منذ عام 2024، من بينهم 126 خلال العام الحالي فقط، بهدف الوصول إلى فئات الشباب التي تستعمل منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" وتفضّلها على وسائل الإعلام التقليدية. وكانت وزارة التعليم صاحبة أكبر حجم إنفاق، إذ صرفت 350 ألف جنيه إسترليني في هذه الفترة، واستعانت بـ53 مؤثراً في 2025 مقارنة بـ26 في العام السابق.

وجاءت وزارات الداخلية والعدل والدفاع والعمل في قائمة الوزارات الأكثر استعانة بالمؤثرين. أنفقت وزارة العمل 120 ألف جنيه على ثمانية مؤثرين في حملات تهدف إلى "إعلام الجمهور بالسياسات والخدمات والمساعدات المتاحة للأسر الأكثر فقراً". فيما أنفقت وزارة الأعمال والتجارة 39700 جنيه للتعاقد مع 17 مؤثراً.

وتمّ الإعلان عن هذه الأرقام استجابة لطلبات تقدّمت بها وكالة العلاقات العامة تانجرين بموجب قانون جرية المعلومات. ولفتت الوكالة إلى أن معظم الوزارات رفضت الإفصاح عن المعلومات لـ"أسباب تجارية".

ورأى المدير المساعد في "تانجرين"، سام فيسك، أن لجوء الحكومة للاستعانة بالمؤثرين "ليس مدعاة للسخرية"، بل "خطوة ذكية في ظل تراجع نسب مشاهدة التلفزيون". لكنّه نبّه إلى أن "التحدي الآن يكمن في تقديم محتوى عالي الجودة"، مؤكداً أنّه "لن يكون من السهل لفت انتباه شاب من الجيل زد لمشاهدة إعلان حكومي".

وبحسب "ذا غارديان"، ترى الحكومة البريطانية أن الاستعانة بمنظومة من المؤثرين أداة مفيدة للوصول إلى جمهور نادراً ما يتفاعل مع الإعلام التقليدي، وهو ما دفع رئيس الوزراء كير ستارمر

إلى منصة تيك توك الأسبوع الماضي. فيما يراها معارضوها وسيلة لتجنب المساءلة في قضايا مثيرة للجدل واستبدالها بأسئلة سهلة يطرحها أشخاص غير متخصّصين.

وكانت الحكومة قد واجهت انتقادات من الصحافيين في وقتٍ سابق من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بعدما أعلنت تخفيض عدد الإيجازات اليومية للصحافيين إلى النصف مع بداية العام الجديد. كما سيتم أحياناً استبدال الإيجاز الصباحي بمؤتمر صحافي يضمّ صحافيين وكذلك مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.