الحكومة الأميركية تطلب تفكيك أنشطة "غوغل" في الإعلانات الرقمية

- طلبت الحكومة الأميركية من قاضٍ فيدرالي تفكيك أنشطة "غوغل" في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، متهمة الشركة بالاحتكار والتوسع غير القانوني في السوق، مما يمنحها سيطرة كبيرة على الطلب الإعلاني. - تصرّ "غوغل" على أن هذا الإجراء يمثل إساءة استخدام للسلطة، محذرة من زعزعة استقرار السوق، ومؤكدة أن أدواتها تعزز الكفاءة والابتكار، وأن فصل أنشطتها غير ممكن تقنياً. - تأتي هذه الدعوى ضمن حملة حكومية لإعادة المنافسة إلى القطاع الرقمي، بعد دعوى سابقة رفضت في سبتمبر/أيلول.

طلبت الحكومة الأميركية، أمس الجمعة، من قاضٍ فيدرالي إصدار أمر بتفكيك أنشطة "غوغل" في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، بحجة أنّ التغييرات التي وعدت بها شركة التكنولوجيا العملاقة ليست موثوقة. وقدّم هذا الطلب في ختام مرافعات الحكومة في الدعوى القضائية المتعلقة بأدوات الإعلان الرقمي التي طورتها "غوغل" واستخدمها ناشرو المواقع لبيع مساحات إعلانية.

وتتهم وزارة العدل، بالتعاون مع ولايات أميركية عدة، شركة غوغل باحتكار سوق الإعلانات عبر الإنترنت، عبر "التصرف بشكل غير قانوني والتوسع المستمر على مدى عقد كامل". ووفق الاتهامات، تسيطر الشركة على منصات رئيسية لبيع الإعلانات وإجراء المعاملات، مما يمنحها قدرة كبيرة على التحكم في الطلب الإعلاني.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي قراره خلال الأشهر المقبلة. وقالت مساعدة المدعي العام غايل سلايتر عبر منصة إكس: "نحن في حاجة إلى معالجة هذه المشكلة، ونعتقد أن الحل الأمثل هو تفكيك احتكار غوغل، ما سيتيح بروز منافس جديد".

من جانبها، تصرّ "غوغل" على أنّ مثل هذا الإجراء يمثل "إساءة استخدام للسلطة" من الحكومة، وتحذر من أنه سيزعزع استقرار السوق، مؤكدة أنّ أدواتها تعزز الكفاءة والابتكار، وأن فصل أنشطتها المختلفة أمر غير ممكن تقنياً.

وتعد هذه ثاني دعوى مكافحة احتكار تُرفع ضد شركة غوغل هذا العام، بعد أن رفض قاضٍ في سبتمبر/ أيلول طلب وزارة العدل بفصل محرك البحث التابع لها عن باقي أنشطتها. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة حكومية أوسع لإعادة المنافسة إلى القطاع الرقمي، رغم عدم تحقيق نجاح ملحوظ حتى الآن.

(فرانس برس)