الحكم على "ملكة الكيتامين" بالسجن 15 عاماً في قضية وفاة ماثيو بيري

- حُكم على جاسفين سانغا بالسجن 15 عاماً لدورها في وفاة ماثيو بيري، حيث اعترفت بإدارة وكر لتخزين وتوزيع الكيتامين بشكل غير قانوني، وأقرت بالذنب في خمس تهم جنائية متعلقة بالمخدرات. - توفي ماثيو بيري نتيجة جرعة زائدة من الكيتامين بعد لجوئه إلى مزوّدين غير قانونيين، حيث باعت سانغا 51 قارورة من الكيتامين لتاجر وسيط، الذي نقلها إلى بيري عبر مساعده الشخصي. - انتقد محامي سانغا التفاوت في التهم، مشيراً إلى أن سانغا ليست أكثر مسؤولية من الشخص الذي حقن بيري أو الطبيب الذي وفّر المخدر.

حُكم على تاجرة مخدرات لُقّبت بـ"ملكة الكيتامين" بالسجن 15 عاماً، يوم الأربعاء، على خلفية ضلوعها في وفاة نجم مسلسل "فريندز" (Friends) ماثيو بيري عام 2023، بما في ذلك دورها في توفير الجرعة من المخدّر القوي التي أودت بحياته. وأقرّت جاسفين سانغا، التي اعترفت بإدارة "وكر" لتخزين المخدرات غير المشروعة من منزلها في منطقة نورث هوليوود بمدينة لوس أنجليس، بالذنب في سبتمبر/أيلول بخمس تهم جنائية تتعلق بالمخدرات، ناجمة عن وفاة بيري عن عمر 54 عاماً.

وخلال جلسة النطق بالحكم أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس، أعربت سانغا، البالغة 42 عاماً، والتي كانت ترتدي زيّ السجن البيج، عن ندمها على دورها في وفاة الممثل، مؤكدةً: "أتحمّل المسؤولية الكاملة عن أفعالي. لقد كانت خيارات مروّعة انتهت بمأساة".

وقضت القاضية شيريلين غارنيت بسجنها 15 عاماً، وهو الحكم الذي أوصى به الادعاء الفيدرالي، علماً بأن سانغا، الحاصلة على الجنسيتين الأميركية والبريطانية، كانت تواجه حكماً قد يصل إلى 65 عاماً. وجاء الحكم على سانغا أشدّ من الأحكام الصادرة بحق طبيبين أُدينا سابقاً في القضية، في حين لم يُحكم بعد على متهمين آخرين، هما تاجر مخدرات ومساعد بيري الشخصي السابق.

وكان فريق الدفاع قد طلب الاكتفاء بالمدة التي قضتها سانغا منذ توقيفها عام 2024، أي نحو عام وثمانية أشهر، لكن القاضية رفضت هذا الطلب. وأشار محاميها إلى أنها عانت مشكلات إدمان، لكنها التزمت التعافي منذ اعتقالها، وسعت إلى تحسين حياتها وحياة الآخرين، من خلال تنظيم اجتماعات أسبوعية لمدمني المخدرات المجهولين. غير أن القاضية لفتت إلى أن سانغا واصلت بيع المخدرات لمدة ستة أشهر بعد وفاة بيري، ما يعكس غياب الندم في ذلك الوقت.

وعُثر على ماثيو بيري في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023، طافياً على وجهه بلا حراك في حوض استحمام ساخن داخل منزله في لوس أنجليس. وخلص تقرير التشريح إلى أن وفاته ناجمة عن "التأثيرات الحادة للكيتامين"، التي تسببت، إلى جانب عوامل أخرى، في فقدانه الوعي وغرقه.

ويُعدّ الكيتامين مخدّراً سريع المفعول وقوياً، وله خصائص مُهلوسة، ويُستخدم أحياناً لعلاج الاكتئاب واضطرابات نفسية أخرى، لكنه اكتسب رواجاً أيضاً بوصفه مخدراً يُستخدم في الحفلات بشكل غير قانوني.

وكان ماثيو بيري قد تحدّث سابقاً عن عقود من الإدمان تزامنت مع ذروة شهرته في تسعينيات القرن الماضي، من خلال شخصية تشاندلر بينغ، الساخرة والجذابة، في مسلسل "فريندز". كما جاءت وفاته بعد عام من صدور مذكراته "فريندز، لافرز، آند ذا بيغ تيربل ثينغ" (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing)، التي وثّق فيها صراعاته مع إدمان المسكنات الكحولية والوصفات الطبية.

وفي الأشهر التي سبقت وفاته، كان بيري قد أعلن تعافيه، إلا أن مسؤولين فيدراليين أوضحوا أنه كان يتلقى جلسات علاج بالكيتامين تحت إشراف طبي لعلاج الاكتئاب والقلق، قبل أن يُدمن عليه. وعندما رفض الأطباء زيادة الجرعات، لجأ إلى مزوّدين غير قانونيين استغلوا إدمانه لتحقيق مكاسب مالية.

وخلال أسابيع، توفي بجرعة زائدة من الكيتامين زوّدته بها سانغا، المعروفة بين زبائنها بلقب "ملكة الكيتامين". وأقرّت بأنها باعت 51 قارورة من المادة لتاجر وسيط، إريك فليمنغ، الذي نقلها إلى بيري عبر مساعده الشخصي كينيث إيواماسا. وأوضح الادعاء أن إيواماسا حقن بيري لاحقاً بما لا يقل عن ثلاث جرعات من الكيتامين من تلك القوارير، ما أدى إلى وفاته.

وكجزء من اتفاقها مع الادعاء، أقرت سانغا بالذنب في تهمة إدارة موقع لتوزيع المخدرات، وثلاث تهم تتعلق بتوزيع الكيتامين بشكل غير قانوني، وتهمة توزيع الكيتامين الذي أدى إلى الوفاة. كما اعترفت بأنها كانت على علم بأن القوارير التي باعتها كانت مخصصة لبيري، وبأنها باعت الكيتامين لشخص آخر عام 2019 توفي بعد ساعات من جرعة زائدة.

وفي بيان أمام المحكمة، استذكر كيث موريسون، زوج والدة ماثيو بيري وصحافي بثّ، كيف جلب الممثل الفرح لعائلته، وكتب كتاباً ناجحاً ومسرحية رغم معاناته، مضيفاً: "كل تلك الإمكانات ماتت معه. كان يمكن أن يعيش فصلاً آخر، بل فصلين إضافيين".

وكان كلّ من فليمنغ وإيواماسا، إلى جانب الطبيبين مارك تشافيز وسلفادور بلاسينسيا، قد أقرّوا بالذنب في قضايا متعلقة بالمخدرات. وحُكم على بلاسينسيا بالسجن عامين ونصف عام، فيما نال تشافيز حكماً بالإقامة الجبرية لمدة ثمانية أشهر.

من جهته، انتقد محامي سانغا، مارك غيراغوس، التفاوت في التهم والأحكام، معتبراً أنه "لا يمكن أن تكون سانغا أكثر مسؤولية بخمس مرات من الشخص الذي حقن ماثيو بيري بالمخدر، أو الطبيب الذي وفّره". ولا يزال إيواماسا بانتظار صدور الحكم بحقه، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 15 عاماً.