الحكم على طبيب الممثل الأميركي ماثيو بيري بالسجن 30 شهراً

حُكِم الأربعاء على طبيب غذّى إدمان نجم مسلسل "فريندز" التلفزيوني ماثيو بيري، الذي توفّي نتيجة جرعةٍ زائدة من الكيتامين في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، بالسجن ثلاثين شهراً. ويُعتبر الطبيب سلفادور بلاسينسيا أحد الأشخاص الرئيسيين المسؤولين عن وفاة بيري، وهي القضية التي يُحاكَم خمسة أشخاص في إطارها. ولم يزوّد بلاسينسيا بيري بمادة الكيتامين مباشرة، لكنه أقرّ ببيعه نحو عشرين عبوة من هذا المخدّر الخاضع لرقابةٍ شديدة خلال الأسابيع التي سبقت وفاته. وكانت العقوبة التي تتهدّده قد تصل إلى أربعين عاماً، كما أنه تخلى طوعاً عن ممارسة الطب.

وفي بيانٍ خطّي قُدّم للمحكمة، أفادت والدة الممثل، سوزان بيري، وزوجها كيث موريسون، بأنّ الطبيب أخفق في أداء واجبه. وجاء في البيان أنّ "تعافي ماثيو كان يتوقّف على قولك لا". من جهتهم، أشار محامو الطبيب، في بيانٍ آخر، إلى أنّ "موكّلهم ليس شخصاً سيئاً، بل شخصاً ارتكب أخطاءً جسيمة في قراراته الطبية المتعلقة بالاستخدام غير المصرّح به للكيتامين".

وصدمت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقداً للوعي في حوض جاكوزي داخل شقّته في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023 جمهور مسلسل "فريندز"، وأثارت موجة واسعة من الإشادات بالممثل الراحل في هوليوود. وكان الممثل الذي لعب دور تشاندلر بينغ في المسلسل الشهير، قد تحدث علناً عن مشاكله مع الإدمان. علماً أنه كان يتناول الكيتامين تحت إشراف طبي ضمن جلسات مخصصة لعلاج الاكتئاب. لكن هذا المخدر القانوني يُساء استخدامه أحياناً لأهداف منشطة أو ترفيهية. وقد عاد بيري إلى الإدمان في خريف 2023، وفق التحقيق.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أقرّت المرأة المشتبه بها في بيع مادة الكيتامين للراحل ماثيو بيري بالذنب أمام محكمة في كاليفورنيا، ما جنبها محاكمة قضائية. وكانت جاسفين سانغا، البالغة 42 عاماً والمعروفة في بعض أوساط هوليوود باسم "ملكة الكيتامين"، تواجه عقوبة سجن تصل إلى 65 عاماً، ما يشكّل جزءاً من اتفاق الإقرار بالذنب هذا والذي يتضمن تهماً عدة موجهة إليها، من بينها توزيع الكيتامين الذي أدى إلى الوفاة.

وصرّح محاميها مارك جيراغوس لوكالة فرانس برس، في منتصف أغسطس/آب الماضي، بأنّ هذه المرأة البريطانية الأميركية المحبوسة احتياطياً، "تقر بمسؤوليتها عن أفعالها". هذا الإقرار بالذنب يجنّبها محاكمة أمام هيئة محلفين، ويدفع الادعاء إلى إسقاط بعض التهم التي وجهها إليها في البداية.

(فرانس برس)