الحكم بسجن صحافي في تركيا 4 سنوات بتهمة "تهديد" أردوغان

حُكم، الأربعاء، على الصحافي التركي فاتح ألطايلي بالسجن أربع سنوات وشهرين بعد إدانته بتهمة "تهديد" الرئيس رجب طيب أردوغان عبر قناته على "يوتيوب"، وفقاً لمنظمة "إم إل سي إيه" المدافعة عن حقوق الإعلاميين. وكان ألطايلي قد أودع السجن، في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن قال، تعليقاً على استطلاع للرأي أشار إلى أنّ غالبية الأتراك يعارضون أن يصبح أردوغان رئيساً مدى الحياة، إنّ العديد من سلاطين الإمبراطورية العثمانية انتهى بهم الأمر إما بأن يتم اغتيالهم وإما بأن يُقتلوا خنقاً.

ويُتابع الصحافي الذي يقبع منذ خمسة أشهر في سجن سيليفري بمدينة إسطنبول، 2,8 مليون شخص عبر منصة إكس، ونحو 1,7 مليون عبر "يوتيوب"، حيث كان يقدّم برنامجاً يومياً. وقال ألطايلي، في فيديو نُشر في 20 يونيو الماضي عبر قناته على "يوتيوب": "لقد خنقت هذه الدولة سلاطينها في الماضي. عندما لم تكن تحبهم وتريدهم... تعرّض العديد من السلاطين العثمانيين للخنق أو الاغتيال أو يُرجح أنهم انتحروا". وبعدها بيومين، طلبت النيابة العامة حبسه احتياطياً، مؤكدةً أنّ تصريحاته تهدّد أردوغان.

خلال احتجازه، قال ألطايلي إنّ ما فعله هو فقط عرض "عناصر من أحداث تاريخية"، من دون أيّ نيّة للتهديد، بحسب نص أحد استجواباته أوردته وسائل إعلام معارضة. وأعلن ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول أوندر أوغلو، الأربعاء، أنّ "الحكم القاسي الذي صدر بحق فاتح ألطايلي بسبب تعليقات أخرجت من سياقها (...) يشكّل رسالة مناهضة للديمقراطية وغير مقبولة تهدف إلى التخويف"، داعياً إلى "الإفراج الفوري" عن الصحافي.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 159، بين باكستان وفنزويلا، في مؤشر تضعه لحرية الصحافة ويشمل 180 دولة.

وبحسب منظمة حقوق الإعلام، سُجن 20 صحافياً في تركيا عام 2025 بسبب عملهم، ثلاثة منهم لا يزالون قيد الاحتجاز، وثلاثة آخرون قيد الإقامة الجبرية في انتظار المحاكمة. كما تقوم السلطات التركية بانتظام بتوقيف صحافيين ومحرري منشورات مستقلة أو قريبة من المعارضة، أو تعليق وسائلهم الإعلامية أو فرض غرامات باهظة عليها.

في الوقت الحالي، يمثل أربعة صحافيين، بينهم مصوّر وكالة فرانس برس ياسين أكغول، مجدداً أمام محكمة في إسطنبول الخميس، بتهمة المشاركة في تظاهرة غير قانونية في مارس/ آذار الماضي، رداً على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو. وهي تهم ينفيها الصحافيون الذين سُجنوا لأيام بشكل قاطع.

(فرانس برس)