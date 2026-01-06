الحقيقة المدفونة: الرّاكون يتّخذ هيئة صحافي متهوّر

يبدأ مسلسل "الحقيقة المدفونة" (The Lowdown) بانتحار شخص يُدعى دايل واشبيرغ (تِم بلايك نيلسون). لكن صحافياً فوضوياً وفضولياً، اسمه لي رايبون (إيثان هوك)، يعتقد أن الرجل لم يضع حدّاً لحياته وفق مزاعم عائلته والشرطة، وإنما قُتل. ينتمي دايل واشبيرغ إلى عائلة ثرية، يقودها شقيقه دونالد واشبيرغ (كايل ماكلاشلان) الذي يعمل في العقارات، ويستعد لخوض انتخابات ترشيحه لمنصب حاكم أوكلاهوما، حيث تدور أحداث العمل الذي يُبثّ على منصة ديزني بلس.

تصف صحيفة ذا غارديان الصحافي لي رايبون بأنّه أشبه بالراكون، ليس بسبب شعره الأبيض والرمادي فقط، بل لأنه يمتلك سمات الفضول نفسها: نحن أمام كاتب حرّ يعمل لصحيفة محلية في مدينة تولسا، ويمتلك محل بيع كتب قديمة لا يوفّر رواتب موظّفيه. صحافي مزعج، يقتات على اكتشاف الحقيقة، والغاية لديه تبرّر الوسيلة من أجل الحصول على أصغر معلومة، لدرجة أن ذلك قد يكلّفه حياته وحياة عائلته (لديه ابنة من زوجة انفصل عنها بسبب متاعبه).

قد تبدو هذه سِمات نمطية لدى الصحافي المزعج، لكننا نجد أن صانع "الحقيقة المدفونة"، ستيرلن هارجو (Sterlin Harjo) يقترح هذه الشخصية بشيء من الاحتفاء في العمل الصحافي الاستقصائي، وإن كان بطله أنانياً ومتهوّراً في معظم الأحيان، لكنّه يلهث وراء الحقيقة بنهم، من دون أن يفكّر في أي مقابل لذلك، ومن دون أن يُلقي بالاً لتبعات فضوله وتهوّره.

العائلة الثرية التي يقودها دونالد واشبيرغ تدّعي أن شقيقه دايل قد انتحر إثر مقالة نشرها الصحافي يفضح فيها أعمالاً قذرة وفاسدة انخرطت فيها العائلة، تتعلّق أساساً بشراء أراض وعقارات يملكها السكان الأصليون للمنطقة (الهنود الحمر) والسود.

يسعى لي رايبون إلى تفنيد ما تقول به العائلة، مصمّماً على إثبات أن دايل واشبيرغ قد قُتل ولم ينتحر. ومن أجل إثبات ذلك، يغوص رايبون في شبكة معقدة من المصالح التي تربط عائلة واشبيرغ بمؤسسات الدولة، ليكتشف أن انتحار دايل لم يكن مجرد حادثة مأساوية، بل كان الخيط الأول الذي عند تتبّعه سيكشف عن سلسلة من الأكاذيب المحيطة بملكية الأراضي في أوكلاهوما.

تمثّل قضية الأراضي في "الحقيقة المدفونة" العمود الفقري للصراع. لا يصور صانع العمل، ستيرلن هارجو، الاستيلاء على الأراضي بوصفه حدثاً تاريخياً عابراً، بل هو جريمة مستمرة تُرتكب بأدوات قانونية حديثة. عائلة واشبيرغ، ومن خلفها آلة الاستثمار العقاري، لا تستخدم السلاح التقليدي لانتزاع الأراضي، بل تستخدم القروض المتعثرة والتلاعب بالضرائب والضغط السياسي.

السكان الأصليون في المسلسل هم الضحية الدائمة لهذا التوسع. نرى كيف تُقضم أراضي المحميات قطعةً قطعةً لصالح مشاريع دونالد واشبيرغ الطموحة. هذه الأراضي ليست مجرد مساحات جغرافية، بل هي هوية وذاكرة. ولعلّ استيلاء البيض عليها استمرار لسياسة الإبادة الثقافية والاقتصادية، إذ يتحول أصحاب الأرض الحقيقيون إلى غرباء في ديارهم، يراقبون تشييد المجمعات الفاخرة فوق قبور أجدادهم.

بينما يظهر دونالد واشبيرغ في ملصقاته الانتخابية منقذاً لأوكلاهوما وحامياً للقيم العائلية، يكشف المسلسل عن قذارة بنيوية تتجاوز الفساد المالي؛ إذ تجسّد عائلة واشبيرغ ما يُمكن تسميته الشر الأنيق؛ ذلك الذي يرتدي بذلات غالية الثمن ويتحدث بلغة التنمية والازدهار. بهذا، يتضح لنا، تدريجياً، أن ثروة العائلة لم تُبنَ على الكفاءة، بل على استغلال الثغرات القانونية لسرقة صغار الملاك من الهنود الحمر والسود. إلى جانب ذلك، يكشف لنا مقتل دايل واشبيرغ عن آلية العائلة في التعامل مع "الخونة" من الداخل أو المزعجين من الخارج. دايل كان يمثل الضمير المتأخر، وهو ما لم تحتمله المنظومة التي يقودها شقيقه دونالد.

الفساد هنا لا يقتصر على هذه العائلة، بل يشمل السلطة أيضاً؛ إذ يتلقّى جهاز الشرطة والقضاء رشىً من دونالد واشبيرغ، ما يجعل محاولة لي رايبون لتقصي الحقيقة أشبه بمعركة انتحارية في مواجهة منظومة رأسمالية وأمنية وسياسية فاسدة.

يعيد إيثان هوك تقديم شخصية الصحافي بعيداً عن المثالية الرومانسية. لي رايبون ليس بطلاً بالمعنى التقليدي، فهو يعاني من فوضى في حياته الشخصية، وإهمال لالتزاماته المادية، لكنه يمتلك ما يشبه الغريزة الحيوانية (كتلك التي يمتلكها الراكون) تجعله يشم رائحة الدم تحت أكوام الأوراق الرسمية.

يستخدم رايبون أساليب ملتوية أحياناً لمواجهة خصومه؛ فلا يتورع عن التسلل، أو الابتزاز العاطفي للمصادر التي تمدّه بالمعلومات (أمضى ليلة برفقة أرملة دايل لاستدراجها وكسبها إلى صفّه)، أو نشر معلومات غير مكتملة لاستفزاز الخصوم.

يطرح العمل الدرامي المكوّن من ثماني حلقات تساؤلاً أخلاقياً: هل يمكن لصحافي فوضوي وأناني أن يكون هو الحارس الوحيد للعدالة؟ في "الحقيقة المدفونة"، تبدو الإجابة نعم؛ ففي عالم تتواطأ فيه هذه القوى مجتمعةً، لا بدّ من وضع حدّ لها بأيّ ثمن.

اللافت في العمل أن غرفة التحرير فيه ليست سوى حجرة نوم الصحافي التي تقع في الطابق العلوي من متجره. هناك ينام، وهناك يضع لوحة تشكّل خريطة تضمّ الشخوص المتورّطين وشبكة العلاقات المعقدة بينهم. ومن هذه الغرفة، ينطلق لي رايبون في مغامرته نحو السجلات العقارية والأوراق الرسمية، ليربط بين جريمة القتل وما يقابلها من جريمة استيلاء على مقدّرات شعب أصلي.