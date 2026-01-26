"الحصان الباكي"... غلطة تصنيع تتحول إلى ترند

- في مدينة ييوو الدولية للتجارة، أصبح "الحصان الباكي" ظاهرةً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعكس تعبيره الكئيب ضغوط العمل الحديثة، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه بشكل غير متوقع. - "الحصان الباكي" وُلد من خطأ تصنيع، حيث خُيط فمه بالمقلوب، مما جعله رمزاً للضغوط النفسية في العمل، وقررت تشانغ، صاحبة متجر "هابي سيستر"، الاستمرار في إنتاجه بسبب شعبيته المتزايدة. - يتماشى رواج "الحصان الباكي" مع اتجاه "القبيح اللطيف"، مثل شخصية "لابوبو" التي حققت أرباحاً ضخمة عبر استراتيجيات تسويق مبتكرة، مما يعكس نجاح هذا النمط في الأسواق العالمية.

في مدينة ييوو الدولية للتجارة (Yiwu International Trade City)، أكبر سوق جملةٍ في الصين، يتزاحم الزبائن داخل متجرٍ صغير بحثاً عن المنتج الأكثر مبيعاً على نحوٍ غير متوقّع، وذلك قبيل حلول رأس السنة القمرية. هؤلاء يبحثون عن حصان محشوٍّ بالقطن الأحمر، بفمٍ مقلوبٍ إلى الأسفل، وجرسٍ ذهبيّ يحيط بعنقه، وعينين توحيان وكأنهما تتحاشيان نظرةَ من يتأمّله. وقد تحوّلت هذه اللعبة إلى ظاهرةٍ واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، قبيل عطلة "مهرجان الربيع" (Spring Festival)، التي تُصادف هذا العام "عام الحصان" في الأبراج الصينية.

ويُطلِق مستخدمو الإنترنت على هذه اللعبة اسم "الحصان الباكي" (Crying Horse)، رغم أنها صُمّمت أساساً على هيئة زينةٍ لعيد رأس السنة القمرية بوجهٍ مبتسم، قبل أن يحوّل خطأٌ في التصنيع ابتسامتها إلى عبوسٍ واضح. وتُفسّر تشانغ هووتشينغ، صاحبة متجر "هابي سيستر" (Happy Sister) في ييوو، الأمر ببساطةٍ: "أحد العمّال خيط الفم بالمقلوب بالخطأ". وأضافت تشانغ أنها عرضت استرداد ثمن اللعبة بعد اكتشاف العيب، إلا أن الزبون لم يعُد لإرجاعها. وبعد وقتٍ قصير، فوجئت بصورها وهي تنتشر على الإنترنت. وتتابع: "كان الناس يمزحون بأن الحصان الباكي هو شكلُك في العمل، بينما الحصان المبتسم هو شكلُك بعد انتهاء الدوام". ومع ارتفاع الطلب بشكلٍ مفاجئ، قررت تشانغ الاستمرار في إنتاج النسخة "الحزينة" بدلاً من إيقافها.

ويقول بعض موظفي المكاتب من الشباب في الصين إن تعبير الحصان الكئيب يعكس ساعات عملهم الطويلة والضغط النفسي في أماكن العمل. ويقول البائع لو تشنشيان، الذي يبيع ألعاب الزينة الاحتفالية منذ أكثر من 25 عاماً في ييوو: "هذه الأيام، تقريباً كلّ من يدخل من الباب يسأل عن الحصان الباكي".

وبحلول أوائل بعد الظهر، كانت رفوف "الحصان الباكي" خارج متجر "هابي سيستر" قد نفدت بالكامل، فيما كان الموظفون يسرعون لإعادة تعبئة الرفوف. وتختتم تشانغ: "سنواصل بيعه… هذا الحصان الباكي يناسب فعلاً واقع العاملين في زمننا الحديث".

القبيح اللطيف

وينسجم هذا الرواج مع اتجاهٍ أوسع نحو ألعاب ما يُعرف بـ"القبيح اللطيف" (Ugly-cute)، وهو نمطٌ صعد بقوة في السنوات الأخيرة عبر شخصياتٍ مثل وحش "لابوبو" (Labubu) ذي الأسنان البارزة من "بوب مارت" (Pop Mart).

وفيما وُلِد "الحصان الباكي" من غلطة تصنيع تحوّلت فجأة إلى ترند، فإن صعود "لابوبو" جاء أقرب إلى مشروعٍ تجاري مُحكَم بُني خطوةً خطوة: من ابتكار الشخصية عام 2015 على يد الفنان كاسينغ لونغ (Kasing Lung)، إلى تحويلها لاحقاً إلى ظاهرةٍ عالمية عبر شراكات إنتاج وتسويق اعتمدت "الصندوق الغامض" (Blind Box) لإشعال هوس الجمع، وإطلاق نسخٍ محدودة وتعاونات خاصة تغذّي السوق الثانوية، ثم توسيع حضورها بوصفها إكسسوارا يوميا عبر دمى محشّوة وميداليات تُعلَّق على الحقائب وتنتشر في فيديوهات "فتح الصناديق".

ووفق بيانات اقتصادية منشورة، حقّقت "لابوبو" أرباحاً بنحو 410 ملايين دولار خلال 2024، مع نموّ الإيرادات خارج الصين إلى نحو 703 ملايين دولار، وداخل الصين إلى 1.09 مليار دولار، فيما قفزت إيراداتها في الولايات المتحدة بنسبة 900% خلال العام نفسه، وارتفع إجمالي أرباحها عالمياً بأكثر من 125%.