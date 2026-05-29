الحرب الإسرائيلية على غزة تتصدر جوائز إيمي للأخبار والوثائقيات

إعلام وحريات
نيويورك

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
29 مايو 2026   |  آخر تحديث: 14:33 (توقيت القدس)
لقطة من "أطفال تحت النار" (موقع الجزيرة الإنكليزية)
لقطة من "أطفال تحت النار" (موقع الجزيرة الإنكليزية)
+ الخط -
اظهر الملخص
- فاز الفيلم الوثائقي "أطفال تحت النار" بجائزة "أفضل تغطية للحروب أو النزاعات العنيفة" في جوائز إيمي، مسلطاً الضوء على استهداف الأطفال في غزة وشهادات الأطباء الأميركيين هناك.
- أهدى الصحافي جوش راشنغ الجائزة للصحافيين القتلى في غزة، مشيداً بالأطباء المتطوعين، وتحدث عن الطفلة ميرا وتحديات الصحافة في ظل الضغوط المالية.
- شهدت الدورة السابعة والأربعون لجوائز إيمي اهتماماً بمواضيع الحروب والنزاعات، وفاز فيلم "رئيسة الوزراء" بجائزتَي أفضل فيلم وثائقي وأفضل وثائقي سياسي.

فاز الفيلم الوثائقي "أطفال تحت النار" (Kids Under Fire) من برنامج "فولت لاينز" (Fault Lines) على قناة الجزيرة الإنكليزية بجائزة "أفضل تغطية للحروب أو النزاعات العنيفة" خلال الدورة السابعة والأربعين من جوائز إيمي للأخبار والأفلام الوثائقية، فيما تحولت لحظة تسلّم الجائزة إلى مناسبة لتكريم الصحافيين الذين قتلتهم إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

"أطفال تحت النار" يركز على شهادات أطباء أميركيين عملوا في غزة، ويوثق مشاهداتهم لنمط متكرر من استهداف إسرائيل الأطفال مباشرة في القطاع. فاز العمل أيضاً بجائزة أفضل كتابة صحافية في فئة الأخبار خلال الحفل نفسه. وخلال الحفل الذي أقيم في نيويورك، أمس الخميس، ألقى الصحافي الأميركي جوش راشنغ، أحد أبرز مقدمي "فولت لاينز"، كلمة مؤثرة استهلها بالإشارة إلى "مفارقة" الحصول على جائزة عن تغطية إبادة جماعية داخل البلد الذي "مكّن هذه الإبادة"، في إشارة إلى الدعم الأميركي لإسرائيل.

وأهدى راشنغ الجائزة إلى 11 صحافياً من شبكة الجزيرة قُتلتهم إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وإلى 270 صحافياً آخرين استشهدوا في القطاع خلال الفترة نفسها، كما وجّه تحية إلى عشرات الأطباء الذين تركوا حياتهم المهنية في الولايات المتحدة وسافروا إلى غزة لتقديم المساعدة الطبية للمدنيين وأضاف أن هؤلاء عادوا ليشهدوا على ما رأوه هناك، وشدّد على أنّ "سلاح الحقيقة والشهادة على الأحداث قد يكون أقوى من المشرط الذي حملوه إلى ساحة المعركة".

وتوقف راشنغ عند قصة الطفلة الفلسطينية ميرا، البالغة أربع سنوات، والتي ظهرت في الفيلم بعدما استقرت رصاصة في دماغها، مشيراً إلى أنها تتلقى العلاج حالياً في مكسيكو سيتي، كما ذكر أن ساق والدتها بترت في أثناء فترة تصوير الوثائقي، وقال راشنغ: "هذه أيام سوداء على الصحافة"، وأوضح أن المؤسسات الإعلامية "إمّا تنهار تحت الضغوط المالية أو تستحوذ عليها قوى أوليغارشية تسعى إلى توجيه رسالتها"، وشدّد على ضرورة "مواصلة النضال من أجل الحقيقة والإنسانية"، مؤكداً أن "لا شعب حراً من دون صحافة حرة".

"غزة: شُطبت من السجلات" (العربي بلس)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

تتويج التلفزيون العربي بـ9 جوائز في "تيلي أووردز 2026"

ولم تكن تلك الجائزة الوحيدة التي فاز بها عمل عن غزة، إذ حصل برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية بجائزة أفضل تقرير إخباري قصير عن "الحرب في غزة"، فيما فازت "سي أن أن" الأميركية بجائزة أفضل مقابلة قصيرة عن الحوار الذي أجراه مراسلها جيريمي دايموند مع مسؤول  مع القيادي في حركة حماس غازي حمد، كما فازت "إن بي سي نيوز" الأميركية بجائزتَي أفضل صحافة فيديو وأفضل مونتاج عن تقرير "صُوّر في غزة".

وشهدت الدورة السابعة والأربعون لجوائز إيمي للأخبار والأفلام الوثائقية حضوراً لافتاً للموضوعات المرتبطة بالحروب والنزاعات، إلى جانب ملفات الهجرة والتغيّر المناخي والعدالة الاجتماعية. وأقيم الحفل في قاعة فريدريك بي. روز التابعة لمركز لينكولن في نيويورك. وفاز فيلم "رئيسة الوزراء" (Prime Minister)، الذي يتناول تجربة رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن، بجائزتَي أفضل فيلم وثائقي وأفضل وثائقي سياسي وحكومي، كما نال فيلم "حادث حرج: موت على الحدود" (Critical Incident: A Death at the Border) جائزة أفضل وثائقي استقصائي، فيما فاز فيلم "سايمون شاما: الهولوكوست بعد 80 عاماً" بجائزة أفضل وثائقي تاريخي.

وفي فئات الأخبار، حصل تحقيق "الضربة على إيران: السؤال النووي" (Strike on Iran: The Nuclear Question) على جائزة أفضل تغطية استقصائية طويلة، بينما ذهبت جائزة أفضل تغطية إخبارية مستمرة طويلة إلى صحيفة ذا غارديان البريطانية عن عملها "على طول الخط الأخضر" (Along the Green Line).

دلالات
المزيد في منوعات
ترامب متحدثاً إلى الصحافيين في قاعدة ماريلاند الجوية، 20 مايو 2026 (Getty)
التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

ترامب يجدّد ملاحقة "وول ستريت جورنال" قضائياً بسبب رسالة إبستين

صحافي يحمل كاميرا ملطخة بالدماء في غزة، 25 أغسطس 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

"وان إيفرا" تكرّم مصوري غزة بجائزة القلم الذهبي لحرية الصحافة

صاروخ نيو غلين من منصة إطلاق في كانافيرال، 18 نوفمبر 2025 (مانويل مازانتي/Getty)
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

انتكاسة جديدة لشركة الفضاء بلو أوريجين بعد انفجار صاروخ نيو غلين