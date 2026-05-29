الحرب الإسرائيلية على غزة تتصدر جوائز إيمي للأخبار والوثائقيات

- فاز الفيلم الوثائقي "أطفال تحت النار" بجائزة "أفضل تغطية للحروب أو النزاعات العنيفة" في جوائز إيمي، مسلطاً الضوء على استهداف الأطفال في غزة وشهادات الأطباء الأميركيين هناك. - أهدى الصحافي جوش راشنغ الجائزة للصحافيين القتلى في غزة، مشيداً بالأطباء المتطوعين، وتحدث عن الطفلة ميرا وتحديات الصحافة في ظل الضغوط المالية. - شهدت الدورة السابعة والأربعون لجوائز إيمي اهتماماً بمواضيع الحروب والنزاعات، وفاز فيلم "رئيسة الوزراء" بجائزتَي أفضل فيلم وثائقي وأفضل وثائقي سياسي.

فاز الفيلم الوثائقي "أطفال تحت النار" (Kids Under Fire) من برنامج "فولت لاينز" (Fault Lines) على قناة الجزيرة الإنكليزية بجائزة "أفضل تغطية للحروب أو النزاعات العنيفة" خلال الدورة السابعة والأربعين من جوائز إيمي للأخبار والأفلام الوثائقية، فيما تحولت لحظة تسلّم الجائزة إلى مناسبة لتكريم الصحافيين الذين قتلتهم إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

"أطفال تحت النار" يركز على شهادات أطباء أميركيين عملوا في غزة، ويوثق مشاهداتهم لنمط متكرر من استهداف إسرائيل الأطفال مباشرة في القطاع. فاز العمل أيضاً بجائزة أفضل كتابة صحافية في فئة الأخبار خلال الحفل نفسه. وخلال الحفل الذي أقيم في نيويورك، أمس الخميس، ألقى الصحافي الأميركي جوش راشنغ، أحد أبرز مقدمي "فولت لاينز"، كلمة مؤثرة استهلها بالإشارة إلى "مفارقة" الحصول على جائزة عن تغطية إبادة جماعية داخل البلد الذي "مكّن هذه الإبادة"، في إشارة إلى الدعم الأميركي لإسرائيل.

وأهدى راشنغ الجائزة إلى 11 صحافياً من شبكة الجزيرة قُتلتهم إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وإلى 270 صحافياً آخرين استشهدوا في القطاع خلال الفترة نفسها، كما وجّه تحية إلى عشرات الأطباء الذين تركوا حياتهم المهنية في الولايات المتحدة وسافروا إلى غزة لتقديم المساعدة الطبية للمدنيين وأضاف أن هؤلاء عادوا ليشهدوا على ما رأوه هناك، وشدّد على أنّ "سلاح الحقيقة والشهادة على الأحداث قد يكون أقوى من المشرط الذي حملوه إلى ساحة المعركة".

After winning an Emmy, Al Jazeera’s @joshrushing dedicated the award to colleagues and journalists killed by Israel in an emotional speech.@AJFaultLines documentary on Kids Under Fire won ‘Outstanding War or Violence Conflict Coverage’ at the 2026 News Emmys. pic.twitter.com/H6PovRYjia — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 28, 2026

وتوقف راشنغ عند قصة الطفلة الفلسطينية ميرا، البالغة أربع سنوات، والتي ظهرت في الفيلم بعدما استقرت رصاصة في دماغها، مشيراً إلى أنها تتلقى العلاج حالياً في مكسيكو سيتي، كما ذكر أن ساق والدتها بترت في أثناء فترة تصوير الوثائقي، وقال راشنغ: "هذه أيام سوداء على الصحافة"، وأوضح أن المؤسسات الإعلامية "إمّا تنهار تحت الضغوط المالية أو تستحوذ عليها قوى أوليغارشية تسعى إلى توجيه رسالتها"، وشدّد على ضرورة "مواصلة النضال من أجل الحقيقة والإنسانية"، مؤكداً أن "لا شعب حراً من دون صحافة حرة".

ولم تكن تلك الجائزة الوحيدة التي فاز بها عمل عن غزة، إذ حصل برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية بجائزة أفضل تقرير إخباري قصير عن "الحرب في غزة"، فيما فازت "سي أن أن" الأميركية بجائزة أفضل مقابلة قصيرة عن الحوار الذي أجراه مراسلها جيريمي دايموند مع مسؤول مع القيادي في حركة حماس غازي حمد، كما فازت "إن بي سي نيوز" الأميركية بجائزتَي أفضل صحافة فيديو وأفضل مونتاج عن تقرير "صُوّر في غزة".

وشهدت الدورة السابعة والأربعون لجوائز إيمي للأخبار والأفلام الوثائقية حضوراً لافتاً للموضوعات المرتبطة بالحروب والنزاعات، إلى جانب ملفات الهجرة والتغيّر المناخي والعدالة الاجتماعية. وأقيم الحفل في قاعة فريدريك بي. روز التابعة لمركز لينكولن في نيويورك. وفاز فيلم "رئيسة الوزراء" (Prime Minister)، الذي يتناول تجربة رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن، بجائزتَي أفضل فيلم وثائقي وأفضل وثائقي سياسي وحكومي، كما نال فيلم "حادث حرج: موت على الحدود" (Critical Incident: A Death at the Border) جائزة أفضل وثائقي استقصائي، فيما فاز فيلم "سايمون شاما: الهولوكوست بعد 80 عاماً" بجائزة أفضل وثائقي تاريخي.

وفي فئات الأخبار، حصل تحقيق "الضربة على إيران: السؤال النووي" (Strike on Iran: The Nuclear Question) على جائزة أفضل تغطية استقصائية طويلة، بينما ذهبت جائزة أفضل تغطية إخبارية مستمرة طويلة إلى صحيفة ذا غارديان البريطانية عن عملها "على طول الخط الأخضر" (Along the Green Line).