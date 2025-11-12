الحدود الغامضة على خرائط غوغل... ماذا حصل على حدود المغرب؟

- أعلنت غوغل أن خرائطها لم تعرض قط الخطوط المنقطة بين المغرب والصحراء الغربية للمستخدمين في المغرب، مؤكدة التزامها بلوائح المناطق المتنازع عليها. - أيد مجلس الأمن خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء لأول مرة، بموافقة 11 صوتاً وامتناع ثلاثة عن التصويت، مما يعزز مقترح الرباط لعام 2007. - دعا مجلس الأمن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول للطرفين.

أعلنت شركة غوغل، أمس الثلاثاء، أن الخطوط المنقطة الفاصلة تقليدياً بين المغرب والصحراء الغربية لم تكن قط معروضة على خرائطها للمستخدمين في المغرب.

وبعد ساعات قليلة من إعلان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء لأول مرة، أشار ناشطون مغاربة على الإنترنت إلى غياب الخطوط الفاصلة. وقدمت وسائل إعلام محلية غياب الخطوط باعتباره نتيجة لتغيير أجرته شركة غوغل على خرائطها.

لكنّ متحدثاً باسم الشركة الأميركية قال لوكالة فرانس برس "لم نقم بأي تعديلات بشأن المغرب والصحراء الغربية على خرائط غوغل"، مشيراً إلى أنها تمتثل للوائحها المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين أطراف عدة، وأوضح أن "الأشخاص الذين يستخدمون الخرائط خارج المغرب يرون الصحراء الغربية والخطوط المنقطة، في حين أن أولئك الذين يستخدمونها في المغرب لا يرونها".

وأيد مجلس الأمن في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقترحاً قدمته الولايات المتحدة بأغلبية 11 صوتاً مؤيداً، دون أي صوت معارض، وامتناع ثلاثة عن التصويت، يؤيد الخطة التي قدمتها الرباط في العام 2007 للحكم الذاتي في الصحراء.

وكان مجلس الأمن قبل ذلك يحض المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على استئناف المفاوضات التي توقفت منذ العام 2019 للتوصل إلى "حل سياسي قابل للتنفيذ ودائم ومقبول من الطرفين". وينص مقترح الرباط على منح حكم ذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغنية بالفوسفات والثروة السمكية.

(فرانس برس)