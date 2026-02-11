الحبس 12 عاماً لوكيلة أعمال ممثلين بتهمة "قلب نظام الحكم" في تركيا

- أصدرت محكمة في إسطنبول حكماً بسجن وكيلة الأعمال عائشة باريم لمدة 12 عاماً ونصف بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم" خلال احتجاجات 2013، رغم طلب المدعي العام السجن المؤبد. - نفت باريم، التي أوقفت في 2015، تشجيعها للممثلين على المشاركة في احتجاجات غيزي، التي استهدفت الرئيس أردوغان وقمعتها السلطات بعنف. - أُفرج عن باريم في نوفمبر الماضي لأسباب صحية، لكنها تواجه مذكرة توقيف جديدة، وتؤكد براءتها من التهم الموجهة إليها.

قضت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، بسجن وكيلة أعمال الممثلين البارزة عائشة باريم بالسجن 12 عاماً ونصف عام، بعد إدانتها بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم"، خلال الاحتجاجات التي شهدتها تركيا عام 2013، بحسب ما أعلنته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وكان المدعي العام قد طلب السجن المؤبد لهذه الشخصية البارزة في مجال المسلسلات التلفزيونية التركية. في حين نفت وكيلة الأعمال التي أوقفت في يناير/ كانون الثاني 2015 أمام المحكمة أن تكون قد شجعت الممثلين الذين كانت تدير أعمالهم آنذاك على المشاركة في احتجاجات حديقة غيزي. واستهدفت هذه التظاهرات التي انطلقت من حديقة غيزي في إسطنبول ثم انتشرت في مختلف أنحاء تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان آنذاك رئيساً للوزراء، وقمعتها السلطات بعنف.

وكانت السلطات التركية قد أفرجت عن وكيلة الأعمال في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي تحت إشراف قضائي، بسبب معاناتها من مشكلات صحيّة خطيرة، أدّت إلى خسارتها أكثر من 30 كيلوغراماً من وزنها خلال الاحتجاز. ولكنّ مذكرة توقيف جديدة صدرت بحقها في اليوم التالي لإطلاق سراحها. وأكدت باريم البالغة 55 عاماً براءتها من الاتهامات، كما نفت أن تكون من بين منظمي حركة الاحتجاج.

(فرانس برس)