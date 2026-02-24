الجيش الأميركي يستخدم "غروك" في أنظمته السرية

- أبرمت وزارة الحرب الأميركية اتفاقاً مع شركة إكس إيه آي لاستخدام روبوت الذكاء الاصطناعي "غروك" في أنظمتها السرية، رغم الجدل حول دقته ومحتواه المسيء. - يهدف الاتفاق إلى دمج "غروك" مع محرك الذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة غوغل، لتعزيز استخدام البيانات العسكرية في التكنولوجيا المتطورة، مع تجاوز القيود الأيديولوجية. - رفضت شركة أنثروبيك السماح باستخدام روبوتها "كلود" في مهام عسكرية بلا قيود، مما دفع البنتاغون للتفاوض مع شركات أخرى مثل "أوبن إيه آي" و"جيميناي".

عقدت وزارة الحرب الأميركية اتفاقاً مع شركة إكس إيه آي لرجل الأعمال المثير للجدل إيلون ماسك لاستخدام ذكائه الاصطناعي غروك في أنظمتها السرية، وفقاً لموقع "أكسيوس". ويأتي ذلك بالرغم من المشاكل السابقة المتكرّرة التي أثارها هذا الروبوت، من حيث الدقة والمهام والمحتوى المسيء.

و"غروك" هو روبوت ذكاء اصطناعي من إيلون ماسك يقدّم أجوبة وخدمات على غرار روبوتات مثل "تشات جي بي تي" و"كلود" و"جيميناي"، لكنه يثير المشاكل باستمرار، إذ سبق أن نشر نظريات مؤامرة عنصرية حول جنوب أفريقيا، وأشاد بهتلر، ودعا إلى محرقة جديدة، وولّد صوراً إباحية للضحايا، ما استدعى الإدانات وفتح التحقيقات حول العالم.

وكان وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي أن "غروك" سينضمّ إلى محرّك الذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة غوغل للعمل داخل البنتاغون، وذلك ضمن مسعى أوسع لإدخال أكبر قدر ممكن من بيانات الجيش في هذه التكنولوجيا التي لا تزال قيد التطوير. وعلّق حينها بأنه سوف يجعل "جميع البيانات المناسبة" من أنظمة تكنولوجيا المعلومات العسكريّة متاحةً لـ"استغلال الذكاء الاصطناعي".

وأشار الوزير حينها إلى أنه يريد للبنتاغون أن يتجاوز أنظمة الذكاء الاصطناعي التي "لا تتيح لك خوض الحروب". وشرح أن رؤيته تعني أن تعمل الأنظمة "من دون قيود أيديولوجيّة تُقيّد التطبيقات العسكريّة المشروعة". ودخلت الوزارة في خلاف مع شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك، التي رفضت أن يساعد روبوتها "كلود" الوزارة على تنفيذ مهام بلا قيود.

و"كلود" هو الروبوت الوحيد الذي كان يُسمح له بأكثر مهام الجيش الأميركي حساسية في مجالات الاستخبارات وتطوير الأسلحة والعمليات الميدانية. وأشارت تقارير إلى أن "كلود" استُخدم في اختطاف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته. وطالب البنتاغون "أنثروبيك" بإتاحة "كلود" لجميع الأغراض التي يعتبرها مشروعة، بما في ذلك المراقبة الجماعية وتطوير أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل. لكن تقارير أفادت بأن "أنثروبيك" رفضت تقديم تقنيتها لتلك الأغراض، حتى مع وجود "حزمة أمان" مدمجة في نموذجها.

في المقابل، وافقت شركة إكس إيه آي على السماح لوزارة الحرب الأميركية باستخدام ذكائها الاصطناعي لأي غرض تعتبره "قانونياً" من وجهة نظرها. وأفادت تقارير بأن البنتاغون يتفاوض أيضاً على صفقات مع شركتي "أوبن إيه آي" و"جيميناي"، القادرتين على منافسة الذكاء الاصطناعي لـ"أنثروبيك".