الجيش الأميركي استخدم "كلود" في إيران رغم وقفه من إدارة ترامب

استخدم الجيش الأميركي نموذج الذكاء الاصطناعي كلود، من شركة أنثروبيك، خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وذلك بالرغم من إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توجيهاته لوكالاته الحكومية بوقف استخدام هذا النموذج. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط استخدمت أدوات "أنثروبيك" في التقييمات الاستخباراتية، وتحديد الأهداف، ومحاكاة سيناريوهات المعارك.

وكانت الصحيفة ذاتها قد كشفت سابقاً أن الجيش الأميركي استخدام "كلود" أثناء عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في عملية عسكرية أميركية شملت قصفاً جوياً في العاصمة كاراكاس أسفر عن مقتل 83 شخصاً. وكان "كلود" هو الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يُسمح له بأكثر مهام الجيش الأميركي حساسية في مجالات الاستخبارات وتطوير الأسلحة والعمليات الميدانية.

لكن تمنع شروط "أنثروبيك" استخدام "كلود" لأغراض عنيفة، أو لتطوير أسلحة، أو لإجراء عمليات مراقبة. وهي شروط أدخلت الشركة في خلاف مع الحكومة الأميركية، بدا أنه انتهى بترامب وهو يأمر معظم الوكالات بوقف استخدام "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي فوراً، واصفاً العاملين في الشركة بـ"المتطرفين اليساريين"، وقال إن "أنانيتهم ​​تعرّض حياة الأميركيين للخطر والأمن القومي للخطر".

ومع ذلك، منح البنتاغون مهلة ستة أشهر للتخلص التدريجي من هذه التقنية المدمجة بالفعل في المنصات العسكرية، ما يعني إمكانية استخدامها المحتمل خلال هذه الفترة في العمليات الأميركية، بما في ذلك في إيران.

يُذكر أنه، بعد حظر "أنثروبيك"، أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة لها "أوبن إيه آي" أنها أبرمت اتفاقاً مع البنتاغون لاستخدام نماذجها داخل الشبكة المصنّفة سرّيةً التابعة لوزارة الدفاع الأميركية. كذلك عقدت وزارة الحرب الأميركية اتفاقاً مع شركة "إكس إيه آي" لرجل الأعمال المثير للجدل إيلون ماسك لاستخدام ذكائه الاصطناعي غروك في أنظمتها السرية.