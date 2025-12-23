الجزائر: فتح تحقيق في انهيار مئذنة مسجد يعود للقرن الخامس عشر

- أعلنت السلطات الجزائرية عن تحقيق معمّق في انهيار جزء من مسجد سيدي محمد الشريف الزهار التاريخي في حي القصبة، حيث انهارت مئذنته بسبب هشاشة بنيتها وتعرضها لعوامل التعرية الطبيعية. - يأتي الانهيار في ظل أعمال ترميم معقدة للمسجد، مما يثير تساؤلات حول فعالية الترميم ومدى احترام المعايير الفنية، مع تعهد السلطات بإعادة بناء المئذنة وفق تصميمها الأصلي. - حي القصبة التاريخي، الذي كان مركزًا رئيسيًا خلال العهد العثماني، يعاني من تدهور بسبب الإهمال، مع جهود رسمية لإعادة تأهيله والحفاظ على هويته المعمارية.

أعلنت السلطات الجزائرية فتح تحقيق معمّق لتحديد أسباب انهيار جزء من مسجد تاريخي يعود إلى القرن الخامس عشر، في حي القصبة القديم وسط العاصمة الجزائر. ووفق بيان لسلطات ولاية الجزائر، فإنّ جزءاً من مسجد سيدي محمد الشريف الزهار، الذي شُيّد عام 1541 في قلب القصبة، انهار مساء الاثنين، حيث طاول الانهيار مئذنة المسجد. وأشارت المعطيات الأولية، بحسب البيان، إلى أنّ الحادث نجم عن هشاشة البنية التحتية للمئذنة، نتيجة تقادمها وتعرّضها لعوامل التعرية الطبيعية على مدى قرون.

ويأتي الانهيار في وقت كان المسجد يخضع خلال الفترة الأخيرة لأشغال ترميم وُصفت بالمعقّدة والدقيقة، بالنظر إلى تدهور وضعه الإنشائي، إذ بلغت نسبة تقدّم الأشغال نحو 35%، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى نجاعة أعمال الترميم الجارية، ومدى احترامها للمعايير التقنية والفنية المعتمدة في صيانة المعالم التاريخية. وباشرت المصالح المختصة تحقيقاً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائجه، فيما تعهّدت السلطات بإعادة بناء المئذنة وفق تصميمها المعماري الأصلي، حرصاً على الحفاظ على الطابع التاريخي والديني للمسجد.

وعقب وقوع الحادث، تدخلت فرق فنية متخصصة لتأمين الموقع واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، بما يضمن سلامة المواطنين وصون التراث العمراني والديني والتاريخي للعاصمة، علماً أن حي القصبة يخضع لبرنامج واسع لترميم عدد من معالمه التاريخية وإعادة تأهيلها. وخلف انهيار هذا المعلم الديني استياءً واسعاً في أوساط المهتمين بالتراث والعمران التاريخي في الجزائر، في ظل انتقادات متكررة لما يُعتبر تقصيراً في العناية بالمعالم الدينية القديمة، مقارنة بأعمال ترميم شملت بنايات ومعالم أخرى.

ويُعد حي القصبة التاريخي والسياحي المركزَ الرئيس للعاصمة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي وخلال العهد العثماني، وهو مشيّد على تلة منحدرة نحو البحر، ويتميز بأزقته الضيقة وبيوته القديمة. وخلال ثورة التحرير (1954)، تحوّل الحي إلى أحد أبرز معاقل الثوار، بفعل طبيعته العمرانية المتداخلة وصعوبة اقتحامه. غير أنّه تعرّض بعد الاستقلال (1962) لفترات من التهميش، ما أدى إلى تدهور أجزاء من معالمه بفعل الإهمال والأشغال العشوائية، قبل أن يتجدد الاهتمام الرسمي والأهلي به خلال السنوات الأخيرة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كلّف الحكومة بإيجاد حلول عاجلة "للحفاظ على الهوية المعمارية والتاريخية لمدينة القصبة"، وإعادة تأهيل هذا الحي العتيق الذي وصفه بأنه "روح العاصمة ومعالمها ملك لكل الجزائريين"، في ظل تآكل بناياته على مرّ الزمن وعدم معالجة مشاكله منذ سبعينيات القرن الماضي. واقترح تبون أن يكمن الحل في تدخل الدولة لشراء العمارات المملوكة للخواص داخل الحي، وإدراجها ضمن الأملاك الوطنية، تمهيدًا لترميمها وإعادة تهيئتها لاحتضان أنشطة ثقافية وفنية وسياحية وحِرَفية تقليدية.