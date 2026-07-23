قررت السلطات الجزائرية تعليق جميع الفعاليات الفنية والمهرجانات الاحتفالية المبرمجة خلال شهر أغسطس/آب المقبل، تضامناً مع ضحايا الحرائق التي تشهدها 19 ولاية منذ بداية يوليو/تموز الجاري. وأكدت وزارة الثقافة الجزائرية، في بيان، أنه تقرر "التعليق الفوري لجميع المهرجانات الفنية والثقافية ذات الطابع الاحتفالي، المبرمجة عبر كامل التراب الوطني خلال شهر (أغسطس)، والتي تنظمها المؤسسات ومحافظات المهرجانات التابعة للوزارة"، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية واندلاع الحرائق في غابات عدد من مناطق البلاد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الولايات الـ 19 التي تشهد حرائق؟ ما هي الآثار المتوقعة لهذا القرار على القطاع الفني والثقافي في الجزائر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأصدرت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، تعليمات صارمة وملزمة إلى جميع الهيئات الثقافية، "تقضي بالتوقيف الفوري لجميع المهرجانات الاحتفالية دون استثناء". ووصفت القرار بأنه "إجراء استعجالي ينطلق من واجب التضامن الكامل مع أبناء شعبنا في هذه المحنة الكبرى، ويمليه الالتزام التام بالتدابير الوقائية والاستباقية لتأمين سلامة المواطنين، وتوجيه كل الجهود الوطنية والمجتمعية نحو دعم ومساندة المتضررين".

إعلام وحريات جدل في الجزائر حول تغطية أزمة الحرائق: ارتباك وتأخر

وكانت وزارة الثقافة قد قررت، منذ الخميس الماضي، تعليق جميع الأنشطة الفنية والثقافية، في أعقاب مأساة الحريق الذي اندلع في دار للأيتام في 16 يوليو/ تموز الجاري، وأودى بحياة 11 طفلاً من نزلاء الدار، وأصاب 19 آخرين بحروق متفاوتة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد توجّه، فور عودته إلى البلاد من زيارة رسمية إلى ألمانيا، إلى مستشفى الحروق الكبرى في زرالدة، غربي العاصمة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في الحريق. واستمع إلى شروحات من الطاقم الطبي حول أوضاع الناجين وخطط علاجهم، كما تحدث مع عدد منهم واطمأن إلى ظروف التكفل بهم.