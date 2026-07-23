playlist icon

موجز الأخبار

play icon

الجزائر توقف المهرجانات والفعاليات الفنية تضامناً مع ضحايا الحرائق

نجوم وفن
الجزائر

عثمان لحياني

60244E7B-773C-460F-B426-426EBC60D89E
عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
مباشر
23 يوليو 2026
رجال الإطفاء يكافحون حريقاً هائلاً في منطقة جبلية، البويرة 21 يوليو 2026 (فرانس برس)
+ الخط -

قررت السلطات الجزائرية تعليق جميع الفعاليات الفنية والمهرجانات الاحتفالية المبرمجة خلال شهر أغسطس/آب المقبل، تضامناً مع ضحايا الحرائق التي تشهدها 19 ولاية منذ بداية يوليو/تموز الجاري. وأكدت وزارة الثقافة الجزائرية، في بيان، أنه تقرر "التعليق الفوري لجميع المهرجانات الفنية والثقافية ذات الطابع الاحتفالي، المبرمجة عبر كامل التراب الوطني خلال شهر (أغسطس)، والتي تنظمها المؤسسات ومحافظات المهرجانات التابعة للوزارة"، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية واندلاع الحرائق في غابات عدد من مناطق البلاد.

وأصدرت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، تعليمات صارمة وملزمة إلى جميع الهيئات الثقافية، "تقضي بالتوقيف الفوري لجميع المهرجانات الاحتفالية دون استثناء". ووصفت القرار بأنه "إجراء استعجالي ينطلق من واجب التضامن الكامل مع أبناء شعبنا في هذه المحنة الكبرى، ويمليه الالتزام التام بالتدابير الوقائية والاستباقية لتأمين سلامة المواطنين، وتوجيه كل الجهود الوطنية والمجتمعية نحو دعم ومساندة المتضررين".

إطفاء الحرائق في منطقة عنابة شرقي الجزائر، 22 يوليو 2026 (العربي الجديد)
إعلام وحريات
التحديثات الحية

جدل في الجزائر حول تغطية أزمة الحرائق: ارتباك وتأخر

وكانت وزارة الثقافة قد قررت، منذ الخميس الماضي، تعليق جميع الأنشطة الفنية والثقافية، في أعقاب مأساة الحريق الذي اندلع في دار للأيتام في 16 يوليو/ تموز الجاري، وأودى بحياة 11 طفلاً من نزلاء الدار، وأصاب 19 آخرين بحروق متفاوتة. 

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد توجّه، فور عودته إلى البلاد من زيارة رسمية إلى ألمانيا، إلى مستشفى الحروق الكبرى في زرالدة، غربي العاصمة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في الحريق. واستمع إلى شروحات من الطاقم الطبي حول أوضاع الناجين وخطط علاجهم، كما تحدث مع عدد منهم واطمأن إلى ظروف التكفل بهم.

دلالات
المزيد في منوعات
التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

البحرية الأميركية تحجب السجلات العسكرية لمنتسبيها عن الصحافة

من بقي حيّاً
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

وثائقي "من بقي حيّاً"... غزة بخط أبيض على أرض سوداء

استوديوهات ووارنر براذرز
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

المفوضية الأوروبية توافق على اندماج "باراماونت" و"وارنر براذرز"