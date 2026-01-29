- حصلت سيغولين رويال، رئيسة جمعية "فرنسا - الجزائر"، على إذن لزيارة الصحافي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر بتهم تتعلق بالإرهاب وحيازة منشورات دعائية. - أوقف غليز أثناء إعداد تقرير عن فريق شبيبة القبائل، واعترف بخطأ استخدام تأشيرة سياحية بدلاً من تأشيرة عمل، نافياً علمه بعلاقات الأشخاص الذين تواصل معهم بحركة ماك. - طالبت رويال فرنسا بإعادة الأرشيف التاريخي والاعتذار عن جرائم الاستعمار، مما أثار انتقادات حادة في باريس.

أعلنت رئيسة جمعية "فرنسا - الجزائر" والمرشحة السابقة للرئاسة الفرنسية سيغولين رويال أنها حصلت على إذن من السلطات الجزائرية لزيارة الصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي يقضي عقوبة بالسجن سبع سنوات. وقالت سيغولين رويال في تصريح للتلفزيون الجزائري، الخميس، عقب لقائها وزير العدل لطفي بوجمعة: "تقدمت إلى السيد الوزير بطلب السماح لي بزيارة كريستوف غليز، وقد أذن لي مشكوراً، وسأزوره غداً في السجن".

وكان مجلس قضاء تيزي وزو، قرب العاصمة الجزائرية، قد أصدر حكماً بالسجن سبع سنوات بحق الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، خلال جلسة استئناف عقدت بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تأييداً لحكم ابتدائي سابق بتهمة "دخول البلاد بتأشيرة سياحية"، و"الإشادة بالإرهاب"، و"حيازة منشورات أو نشرات أو أوراق لأغراض دعائية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وأوقف غليز في نهاية مايو/ أيار 2024، خلال إعداده تقريراً عن فريق شبيبة القبائل، النادي الأكبر في منطقة القبائل، لصالح مجلتي "سو فوت" و"سوسايتي" الرياضيتين الفرنسيتين، حيث حامت شكوك حول اتصالاته مع أعضاء من حركة ماك التي تطالب باستقلال المنطقة عن الجزائر. وأقرّ الصحافي الفرنسي أنه كان في مهمة عمل، وارتكب خطأ باستخدام تأشيرة سياحية بدلاً من طلب تأشيرة عمل، كما نفى علمه بأن الأشخاص الذين تواصل معهم كانوا عناصر في حركة ماك.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، الاثنين الماضي، منع عائلة الصحافي الفرنسي كريستوف غليز من زيارته في السجن، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بعد أن رفضت السلطات الفرنسية السماح لعائلة دبلوماسي جزائري مسجون في فرنسا بزيارته، علماً أنه موقوف في قضية الاختطاف المزعوم للناشط الجزائري أمير بوخرص المقيم في باريس .

ووصلت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2007، سيغولين رويال، الاثنين الماضي، إلى الجزائر بصفتها رئيسة جمعية الجزائر- فرنسا، وقد استقبلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

ورئيس المجلس الاقتصادي الجزائري كمال مولى.

وأدلت رويال بتصريحات قوية طالبت فيها حكومة بلادها بالإسراع في إعادة الأرشيف والمقتنيات التاريخية والأغراض الخاصة بالأمير عبد القادر الجزائري، ورفاة المقاومين الى الجزائر، ودعت إلى اعتراف واعتذار فرنسي صريح عن جرائم الاستعمار بحق الشعب الجزائري. لكنّها تعرّضت بسبب ذلك إلى انتقادات إعلامية وسياسية حادة في باريس، خاصةً من قبل القنوات اليمينية التي شنّت هجوماً عنيفاً عليها.