الجزائر: إيداع الصحافي سعد بوعقبة السجن بسبب شكوى من ابنة بن بلة

- أصدرت المحكمة الجزائرية قراراً بحبس الكاتب سعد بوعقبة مؤقتاً بعد شكوى من ابنة الرئيس الأسبق أحمد بن بلة، تتعلق بتصريحات حول استفادة بن بلة وقادة الثورة من أموال جبهة التحرير الوطني. - تضمنت الشكوى اتهامات بنشر معلومات كاذبة وإهانة رموز الدولة، وانضمت وزارة المجاهدين كطرف مدني، بينما وُجهت تهم لمدير المنصة الإلكترونية المشاركة في نشر الحوار. - القضية تتعلق بادعاءات حول أموال مودعة في بنك سويسري، ولم تُستعد بعد الاستقلال بسبب الخلافات السياسية، وتمت تسوية لاحقاً مع عائلة محمد خيضر.

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الخميس، قراراً بحبس الكاتب والصحافي سعد بوعقبة على ذمة قضية رفعتها ضده ابنة الرئيس الأسبق أحمد بن بلة، تتعلق بتصريحات أدلى بها لمنصة محلية حول استفادة بن بلة من جزء من مدّخرات جبهة التحرير الوطني بعد استقلال البلاد.

ومثل الصحافي بوعقبة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية يوم الخميس، حيث تقرر وضعه رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمته في جلسة ستحدد لاحقاً.

وذكر بيان المحكمة أنّ الشكوى تقدمت بها محمدية بن بلة، ابنة الرئيس الراحل، ضد بوعقبة بسبب "المساس بوالدها باعتباره رمزاً من رموز الدولة الجزائرية"، وذلك في سياق لقاء صحافي نُشر تحت عنوان: "هكذا تقاسم قادة الثورة أموال جبهة التحرير الوطني".

واعتبرت المحكمة أن اللقاء تضمّن "معلومات كاذبة ومسيئة تمس رموز الدولة وثورة التحرير الوطني من خلال الادعاء بأن قادة الثورة تقاسموا أموال حزب جبهة التحرير الوطني بطريقة غير شرعية وأودعوها في حساباتهم الشخصية"، ووصفت هذه التصريحات بأنها "وقائع مشينة".

وانضمت الحكومة، ممثلة بوزارة المجاهدين، إلى الشكوى بصفتها طرفاً مدنياً، ووجّهت إلى بوعقبة تهم "إهانة وقذف باستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني، ونشر وترويج أخبار كاذبة عمداً".

كما وُجهت لمدير المنصة الإلكترونية التي بثّت الحوار حراوي عبد الرحيم تهمة المشاركة في الإهانة والقذف، مع الإبقاء عليه في حالة إفراج، فيما لم توجّه أي تهمة للصحافي عبد الحق لعلَق الذي أدار الحوار.

وتتعلق القضية بتصريحات أدلى بها بوعقبة حول استفادة الرئيس أحمد بن بلة وعدد من قادة الثورة الذين أصبحوا معارضين بعد الاستقلال، بينهم محمد بوضياف وحسين آيت أحمد ومحمد خيضر وكريم بلقاسم، من جزء من مدّخرات جبهة التحرير الوطني المودَعة في بنك سويسري والمقدّرة بنحو 40 مليون فرنك سويسري قديم. واستند بوعقبة في روايته إلى مستندات قال إنها وردت في كتاب لمدير البنك السويسري الذي كان يدير حساب الجبهة.

وتُعرف أموال جبهة التحرير بأنها كانت تحت وصاية القيادي البارز وممثل الجبهة في الخارج محمد خيضر بصفته الآمر بالصرف. ولم تتم استعادة هذه الأموال بعد الاستقلال بسبب الخلافات السياسية بين قادة الثورة، أولاً مع الرئيس بن بلة، ثم لاحقاً مع الرئيس هواري بومدين بعد انقلاب يونيو/حزيران 1965.

وفي عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، جرى التوصل إلى تسوية مع عائلة محمد خيضر،التي ورثت جزءاً من تلك الأموال لإعادتها إلى الدولة، بالتوازي مع إعادة الاعتبار لخيضر الذي تحمل اسمه اليوم مواقع عدة، بينها مطار وجامعة في ولاية بسكرة جنوبي الجزائر.

وتُعد هذه القضية ثالث مرة يتعرض فيها بوعقبة للسجن أو التوقيف خلال مسار مهني يمتد لأكثر من ستة عقود، والثانية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، بعد ملاحقة قضائية قبل عامين على خلفية مقال أثار احتجاج سكان منطقة وسط البلاد.