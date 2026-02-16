- يعود خمسة سوريين إلى سجن صيدنايا بعد سقوط نظام الأسد لتصوير فيلم وثائقي بعنوان "الجانب الآخر من الشمس"، يعرض في مهرجان برلين 2026، ويستند إلى تجاربهم الشخصية في السجن باستخدام دمى تمثل السجناء والسجانين. - بدأ المخرج توفيق صابوني العمل على الفيلم في 2022، مستعينًا بذكرياته لبناء ديكور في الاستوديو، ويهدف الفيلم إلى توثيق تجارب السجناء الناجين باستخدام تقنيات سينمائية مشابهة لأفلام وثائقية أخرى. - يواجه الفيلم انتقادات بسبب رتابة السرد والموسيقى المزعجة، لكنه يبقى توثيقًا مهمًا لتجارب السجناء، ويُقارن بأعمال وثائقية عالمية مثل "فعل القتل".

خمسة سوريين، أعمارهم متقاربة نسبياً (29 ـ 43 عاماً)، "يعودون" مُجدّداً إلى سجن صيدنايا الأسديّ، بعد أعوام على "زيارتهم" القسرية إياها، وبعد أقلّ من عامٍ واحد على سقوط نظام الأسد، وفرار بشّار إلى روسيا (8 ديسمبر/كانون الأول 2024): "أعود لأصوّر المكان الذي أُسجن فيه لأنّي أصوّر"، يقول الراوي، الذي سيكون توفيق صابوني، مخرج "الجانب الآخر من الشمس" (2026)، المعروض أولاً في بانوراما الدورة الـ76 (12 ـ 22 فبراير/شباط 2026) لمهرجان برلين (برليناله). مفردة الشمس ستُذكَر في سرد الشبان الخمسة عيشهم في زنزانات ذاك السجن سيئ الصيت، إذْ يقول الراوي نفسه إن معرفته لهذا المكان "تُختصر بتفصيل صغير، بالجملة التي تُقال لي (مراراً): لح نودّيك ورا الشمس (سنُرسلك إلى ما وراء الشمس)".

العودة تلك، إذْ يُراد لها (من دون إعلان واضح لذلك) خلاصٌ من أحد أشباح الماضي، بمواجهة مباشرة مع هذا الشبح، ترتكز على نمطين: تجوّل في أروقة السجن وبعض زنازينه، وجلوس على تلّة مقابلة له؛ وفي الوقت نفسه تأدية بعض المَعِيش في تلك الزنازين، من قهر وعلاقات وتعذيب وخوف وارتباكات. توفيق صابوني، المتمكّن من التصوير في السجن (سيكون خالياً من كل بشريّ أثناء التجوّل والتصوير، باستثناء لحظاتٍ عابرة لنساء يزرن زنزانة ومحيطها)، مكتفٍ بزيارة وجولة في المكان والذاكرة، وبروايات شباب (أحدهم صابوني نفسه) يختبرون عيشاً على ضفاف الموت، لاختيارهم نضالاً سلمياً من أجل حقوق مهدورة، قبل تحويل حراك شعبي سلمي (18 مارس/آذار 2011) إلى حرب أسدية تبلغ، في فترات كثيرة منها، حدّاً غير مسبوق من الوحشية. والاكتفاء بمحاولة العيش مجدّداً ذاك الجحيم، يترافق ودمى تمثّل سجناء نحيلين كثيراً، بصفتها تعبيراً بصرياً (عادياً رغم أهمية رمزيته) عن أهوال الجوع والعطش. هناك دميتان تمثّلان سجّانَيْن، سينهال بعض هؤلاء الخمسة عليهما ضرباً عنيفاً، تعويضاً متأخّراً وعفوياً عن معاناة سابقة.

يذكر صابوني (الملف الصحافي) أن اشتغاله على هذا الوثائقي بدأ عام 2022: "حينها، لا وسيلة لي للوصول إلى السجن، إلّا ذكرياتي. لذا، أبني ديكوراً في الاستديو، مستوحى من صور محفورة في ذهني. بينما أجهّز هذا، يسقط نظام الأسد، فيتّضح لي أن الفيلم يجب تصويره في سورية، في سجن صيدنايا الحقيقي، لمواجهة صُور ذاكرتي بالواقع". فكرة إعادة بناء سجن، لتصوير اختبار يُعاش بتفاصيله التي يصعب وصفها، حاضرة في السينما، وأبرز فيلمين عربيين يستخدمان هذه التقنية يُتقنان، ببراعة بصرية وغليان فردي لسجناء سابقين، بثّ مشاعر شبيهة بتلك المَعِيشة في السجنين: "تدمر" (2016) للألمانية مونيكا بورغمان واللبناني الراحل لقمان سليم، و"اصطياد أشباح" (2017) للفلسطيني رائد أنضوني، الفائز بجائزة Glashutte، الممنوحة للمرة الأولى في الدورة الـ67 (9 ـ 19 فبراير/شباط 2017) لمهرجان برلين.

وإذْ يخلو "تدمر" من حضور مباشر للجلّاد، رغم استيلائه على أفرادٍ ينجون من وحشيته، ما يجعل بعض السجناء الناجين لاحقاً جلّادين أمام كاميرا أنضوني، فيشتعل غضبٌ في نفوس آخرين، يدفعهم إلى مهاجمته لثأر متأخّر؛ فإنّ روايات لبنانيين، يولدون مجدّداً بعد "خروجهم" من تدمر، السجن الأسدي سيئ الصيت بدوره، وتأديتهم بعض عيشهم، هم أيضاً، فيه، تُكثِّف سينمائياً أعوام العذاب، وتختصر بشرياً ما يعكس تلك الوحشية بكلمات وانفعالات وصمت وحركات. بعض هذا حاصل في "الجانب الآخر من الشمس": شباب يلتقون بعد غياب في سجن "يُعرّف" بعضهم على بعض، فإذا بثقل المعيش يُظلّل كلماتهم وانفعالاتهم وصمتهم وحركاتهم.

لكن توفيق صابوني (مخرج سوري بلجيكي، مولود في دمشق عام 1989) غير مُنجز فيلماً يبلغ، بجماليته السينمائية، ما يبلغه فيلما بورغمان/سليم وأنضوني، رغم أنّ المضمون، الشبيه بروايات كثيرة لسجناء ناجين، مطلوبٌ توثيقه بألسنة ضحاياه. هناك شيءٌ من رتابة سرد، رغم عمق الجراح. والرتابة تزداد ثقلاً سلبياً بسبب موسيقى (سامي أبو لوح) تُزعج الأذن، وتحول دون متابعة أهدأ لحكايات مُقلِقة ومؤذية، لشدّة الأذية اللاحقة برواتها. فالوثائقي "السوري" (إنتاج مشترك بين جهات بلجيكية وفرنسية) غير متمكّن من إيجاد المُعادِل السينمائي لمضمون، يجب توثيق حكاياته. حكايات تُصبح شهادات، يُفترض بها أن تؤرشَف وتُحفظ. اختيار السينما، أو الصورة المتحرّكة، أداة أرشفة وحفظ، يتطلّب التزاماً بمفردات السينما، لا الاكتفاء بـ"قوة" مضمون على حساب الجماليات، التي يصنعها "تدمر" و"اصطياد أشباح".

أجنبياً، يُركَن إلى أفلامٍ عدة للكمبودي الفرنسي ريثي بان، والأميركي البريطاني جوشوا أوبنهايمر، وللأخير "فعل القتل" (The Act of Killing، إنتاج 2012)، وثائقي رائع رغم قسوة حكايته، لاستعادته مجازر مُرتكبة ضد مليون مُعارض/مُعارضة سياسي في إندونيسيا، من دون تناسي التتمة الوثائقية السينمائية له "نظرة الصمت" (2014). بينما الأول يستلّ من التاريخ القريب لكمبوديا ما يدفعه إلى إعادة قراءة العنف متنوّع الأشكال، الذي يمارسه الخمير الحمر ضد الناس، خاصة في "أس 21، آلة القتل الخاصة بالخمير الحمر" (2003)، و"موعد مع بول بوت" (2024).

لكنّ فرقاً يظهر بين الأفلام المذكورة كلّها، يتمثّل بالحضور الماديّ للجلاد. أهناك "جلادٌ" عربي يوافق على الظهور أمام الكاميرا، لاعتراف، مباشر أو موارب، بارتكاباته السابقة؟ يندر هذا. "الجانب الآخر من الشمس" مُكتفٍ بخمسة شبابٍ يوثّقون عيشهم، المختَزِل عيش كثيرين وكثيرات أيضاً.