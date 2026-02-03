"الثانية" تطلق دورتها الرمضانية لعام 2026

- أطلقت قناة "الثانية" دورتها البرامجية لشهر رمضان 2026، مركزة على الدراما السورية الحديثة والكلاسيكية، وبرامج ثقافية واجتماعية وفنية، بهدف أن تكون وجهة متكاملة لعشاق الدراما السورية. - تعمل القناة من إسطنبول مع فريق في دمشق، وتخطط للانتقال الكامل إلى دمشق، مستندة إلى خبرات تلفزيون سوريا منذ 2018 كمصدر رئيسي للأخبار والبرامج الترفيهية. - تتضمن الخريطة البرامجية برامج متنوعة ودراما رمضانية من إنتاج "ميتافورا"، مع بث مباشر من الجامع الأموي، مما لاقى تفاعلاً إيجابياً من الوسط الفني.

أطلقت قناة الثانية التابعة لشبكة تلفزيون سوريا (مجموعة فضاءات الإعلامية)، دورتها البرامجية الخاصة بشهر رمضان لعام 2026، ضمن حفل أُقيم مساء أمس في دمشق، بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين.

تركّز القناة الجديدة التي تحمل اسم "الثانية" على المحتوى الدرامي، ولا سيّما المسلسلات السورية الحديثة والكلاسيكية المرتبطة بذاكرة السوريين، إلى جانب مجموعة من البرامج المنوّعة ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والفني.

في هذا السياق، قال مدير القناة عمر الفاروق، إنّ "الثانية" تسعى إلى أن تكون وجهة متكاملة لعشاق الدراما السورية والمحتوى الثقافي والفني والاجتماعي، من خلال مزج الأعمال الدرامية مع برامج تعكس روح الثقافة والتراث السوري، وتخاطب مختلف فئات الجمهور.

أوضح الفاروق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مقرّ العمل الأساسي للقناة سيكون في المرحلة الحالية في إسطنبول، توازياً مع عمل مكتب وفريق متكامل في دمشق، إضافة إلى شبكة مراسلين منتشرة في مختلف المحافظات السورية، مشيراً إلى وجود خطط مستقبلية للانتقال الكامل إلى دمشق مع تطوّر ظروف العمل والبث.

يأتي إطلاق "الثانية" تتويجاً لمسار عمل تلفزيون سوريا، الذي انطلق في مارس/آذار 2018، وعرّف نفسه منذ بداياته على أنه خدمة إعلامية عامة تستخدم مختلف الوسائط التقليدية والرقمية للإضاءة على قضايا السوريين في الداخل ودول الشتات.

يرى الفاروق أن التلفزيون، خلال سنوات من العمل المهني، أصبح مصدراً رئيسياً للأخبار السورية، مضيفاً أن المرحلة الراهنة تمثل، وفق وصفه، ثمرة سنوات من العمل، بعدما بات تلفزيون سوريا الشاشة الأشمل لمصادر المعلومات التي تهم السوريين في الداخل أولاً، والخارج ثانياً.

وأشار إلى أن الطموحات الكبيرة التي يحملها التلفزيون، واعتماده على تراكم الخبرات في إنتاج البرامج الترفيهية والثقافية والوثائقية، شكّلت الدافع الأساسي لإطلاق القناة الثانية، مستفيداً من الكفاءات الموجودة حالياً داخل المؤسسة، وأضاف أن القناة عملت على دراسة مجموعة من الأفكار البرامجية الجديدة بالتعاون مع قسم الإنتاج، بهدف تقديم محتوى يخلق قيمة مضافة تعبّر عن روح الحرية والإبداع لدى السوريين، مع إعطاء أولوية لتفاعل المشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستطلاعات الرأي.

تتصدّر الخريطة البرامجية للدورة الرمضانية برامج صباحية واجتماعية وحوارية متنوّعة، في مقدمتها البرنامج الصباحي الذي يشكّل العمود الفقري للقناة، ويعتمد على التلقائية والروح الخفيفة، جامعاً بين الأخبار والفقرات الاجتماعية والثقافية والفنية، إلى جانب متابعة ملفات التعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

تتضمن الخريطة برنامج "اسأل حكيم" الطبي، الهادف إلى تبسيط المعلومات الصحية ودحض الشائعات، وبرنامج "الكابتن" الرياضي الذي يقدمه الإعلامي محمد الخطيب، ويهتم بالرياضة المحلية وقصص المواهب السورية، إضافة إلى برامج حوارية مثل "السؤال الأخير" في موسمه الثاني مع روان ترك، و"أخد ورد" السياسي الساخر الذي تقدمه ورد نجار، إلى جانب برنامج "اللبيبة" الذي يبسّط العلوم للجمهور.

وفي ما يخص الدراما الرمضانية، تحظى شركة ميتافورا للإنتاج التلفزيوني والدرامي بالحصة الأكبر من الأعمال المعروضة على شاشة "الثانية"، فمن المقرر عرض مسلسل "الخروج إلى البئر" بوصفه أحد أبرز عناوين رمضان، إلى جانب مسلسلات "السوريون الأعداء"، و"ما اختلفنا"، و"اليتيم"، و"عمر"، و"خمس أرواح"، و"سعادة المجنون".

حظي إطلاق الدورة البرامجية للقناة بتفاعل الوسط الفني، فقالت الممثلة جيني إسبر لـ"العربي الجديد" إن إطلاق قناة تُعنى بالدراما السورية في هذا التوقيت يحمل دلالة خاصة، معتبرة أن الدراما السورية تمتلك تاريخاً غنياً وذاكرة عميقة لدى الجمهور، وهي بحاجة إلى منصات تحترم هذا الإرث وتعيد تقديمه بروح معاصرة. وأضافت أن تخصيص قناة كاملة للمسلسلات والبرامج الثقافية والفنية يشكّل مساحة ضرورية للفنانين وللجمهور معاً، ويساهم في إعادة الاعتبار للإنتاج السوري بعيداً عن التهميش أو الاستسهال.

بدوره، رأى الممثل طلال مارديني أنّ إطلاق "الثانية" يمثّل خطوة ذكية ومطلوبة في المشهد الإعلامي السوري، ولا سيّما مع التركيز الواضح على الدراما. وقال لـ"العربي الجديد" إنّ السوريين، في الداخل والخارج، لا يزالون على ارتباط وجداني قوي بالأعمال الدرامية التي شكّلت جزءاً من حياتهم اليومية، معتبراً أن الجمع بين المسلسلات الكلاسيكية والإنتاجات الحديثة يساهم في ربط الأجيال ببعضها بعضاً، ويمنح الدراما السورية فرصة جديدة لاستعادة حضورها الطبيعي، خاصة حين تُقدَّم ضمن رؤية إعلامية متكاملة.

يتميّز الشهر الرمضاني هذا العام ببث مباشر يومي من الجامع الأموي في دمشق خلال فترتَي الإفطار والسحور على مدار الشهر، في خطوة تهدف، وفق القائمين على القناة، إلى الموازنة بين الروحانية التي يحملها شهر رمضان والاحتياجات الاجتماعية والإنسانية لجمهور الشاشة.

وتسعى القناة الجديدة، التي تحمل شعار "خليها تحلى"، إلى تلبية أذواق المشاهدين السوريين من خلال محتوى متنوع، يشمل عرض المسلسلات الدرامية السورية الجديدة والقديمة، إلى جانب برامج ثقافية واجتماعية وفنية، تراهن على استعادة العلاقة بين الشاشة والجمهور، وتعكس تنوّع التجربة السورية وذاكرتها البصرية.