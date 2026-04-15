التماس عاجل للمحكمة الإسرائيلية لفتح غزة أمام الإعلام الدولي

- التماس عاجل للمحكمة العليا الإسرائيلية: قدمت منظمات صحافية دولية التماساً للسماح بدخول الإعلام الدولي إلى غزة بعد منع دام أكثر من عامين ونصف، معتبرة التأجيلات الحكومية تقويضاً للمسار القضائي. - ظروف قاسية للصحافيين الفلسطينيين: يعمل الصحافيون الفلسطينيون في ظروف خطيرة تشمل الجوع والنزوح والاستهداف المباشر، حيث قُتل أكثر من 220 صحافياً فلسطينياً منذ بداية الحرب. - دعوات لإنهاء الحظر: دعت المنظمات إلى إنهاء الحظر على الإعلام الدولي، محذرة من تأثيره على حق الجمهور في المعرفة، ومطالبة المحكمة بتسريع البت في القضية.

قدّمت رابطة الصحافة الأجنبية، بالتعاون مع لجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود واتحاد الصحافيين في إسرائيل، التماساً عاجلاً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بالسماح الفوري للمؤسسات الإعلامية الدولية بالدخول إلى قطاع غزة بعد أكثر من عامين ونصف على منعها من التغطية الميدانية المستقلة.

ووفقاً لبيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، طلبت المنظمات الأربع من المحكمة العليا الإسرائيلية تسريع البتّ في القضية، في ظل استمرار التأجيلات المتكررة التي تطلبها الحكومة الإسرائيلية منذ تقديم الالتماس في 10 سبتمبر/أيلول 2024، وهو ما رأت فيه المنظمات تقويضاً للمسار القضائي.

وأشار البيان إلى أن المحكمة وافقت أخيراً على طلب جديد من الحكومة لتأجيل النظر في القضية حتى 24 مايو/أيار المقبل، رغم أن الظروف التي استندت إليها هذه التأجيلات لم تعد قائمة، بما في ذلك "الذرائع الأمنية". ولفت إلى أنه لم يعد هناك رهائن في غزة، وأن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً، إضافة إلى عدم وجود تهديدات مثبتة ضد الصحافيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمنع إسرائيل دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة، في خطوة وصفتها المنظمات بأنها "غير مسبوقة" وتشكل سابقة خطيرة قد تُستخدم مستقبلاً لمنع التغطية المستقلة.

في المقابل، يواصل الصحافيون الفلسطينيون العمل داخل القطاع في ظروف وصفتها المنظمات بـ"القاسية" و"الخطيرة للغاية"، تشمل الجوع والنزوح والاعتقالات وفقدان أفراد من عائلاتهم، إضافة إلى الاستهداف المباشر. ووفقاً لكل من لجنة حماية الصحافيين و"مراسلون بلا حدود"، قتلت إسرائيل أكثر من 220 صحافياً فلسطينياً منذ بداية الحرب، بينهم ما لا يقل عن 70 استُهدفوا بسبب عملهم الصحافي، فيما لا يزال صحافيان في عداد المفقودين منذ أكتوبر 2023. ترتفع حصيلة الشهداء من الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي إلى 262 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وفقاً لأرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأكدت المنظمات أن استمرار منع الإعلام الدولي من دخول غزة يضع عبء التغطية بالكامل على الصحافيين الفلسطينيين، ودعت إلى إنهاء هذا "الحظر غير المحدد" والسماح الفوري للصحافيين الأجانب بالعمل إلى جانب زملائهم داخل القطاع.

وفي تصريحات مرفقة، قالت رئيسة رابطة الصحافة الأجنبية، تانيا كريمر، إن التأجيلات المتكررة "حوّلت العملية القانونية إلى مهزلة"، وطالبت المحكمة بوضع حد لهذا المسار والسماح بالدخول الفوري إلى غزة.

من جهتها، حذّرت المديرة التنفيذية للجنة حماية الصحافيين، جودي غينسبيرغ، من أن منع الوصول الإعلامي لأكثر من 900 يوم يشكّل تهديداً لحق الجمهور في المعرفة، وشددت على أن تأخر المحكمة في إصدار قرار يمثّل إخلالاً بدورها في حماية حرية الصحافة.

بدوره، شدد المدير العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تيبو بروتان، على أن التأجيلات المتكررة تهدف إلى إرجاء دخول الصحافيين الأجانب، نظراً لتأثير تغطيتهم على الرأي العام وصنّاع القرار.

أما رئيسة قسم حرية الصحافة في اتحاد الصحافيين في إسرائيل أنات ساراغوستي فأكدت أن منع دخول الصحافيين الأجانب لأكثر من عامين ونصف "غير مقبول إطلاقاً"، وشددت على أهمية التغطية الدولية كمصدر مهني للمعلومات، بما في ذلك داخل إسرائيل نفسها.