التلفزيون الإيراني يقطع بث مقابلة مع قاليباف ويثير جدلاً

- قطع التلفزيون الإيراني بث مقابلة مع رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، مما أثار انتقادات من فريقه، حيث كانت المقابلة تهدف لتوضيح مجريات المفاوضات مع الولايات المتحدة وفق توجيهات المرشد الأعلى. - البيان الصادر عن مجلس الشورى أشار إلى أن المقابلة تضمنت ردوداً على مزاعم حول تفتيش المواقع النووية وتفاصيل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى تمويل إعادة الإعمار. - هيئة البث الرسمية أوضحت أن المقابلة قُسمت إلى جزأين، مع بث الجزء الثاني لاحقاً، بينما أكد قاليباف تصدير أكثر من 40 مليون برميل نفط منذ رفع الحصار.

قطع التلفزيون الرسمي الإيراني بث مقابلة مع رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين في المحادثات مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف الثلاثاء، ما أثار انتقادات من فريقه.

وأصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الشورى الإيراني بياناً اليوم الأربعاء، بشأن قطع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بث المقابلة التلفزيونية المسجلة لرئيس المجلس محمد باقر قاليباف بشكل مفاجئ مساء الثلاثاء. وأوضح أن المقابلة أُجريت في إطار تنفيذ توجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي المتعلقة بمتابعة تنفيذ الشروط الإيرانية الواردة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، بهدف تقديم إحاطة للرأي العام بشأن مجريات المفاوضات.

وذكر البيان أن المقابلة سُلّمت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون قبل أكثر من ساعتين من موعد بثها، إلا أن بثها توقف في منتصفها. وأضاف أن المقابلة كانت مسجلة مسبقاً، وكان من المفترض أن تنسق الهيئة مع المركز الإعلامي للمجلس إذا قررت حذف أي جزء منها.

وأشار البيان إلى أن الأجزاء التي لم تُبث تضمنت ردوداً على ما وصفه بـ"مزاعم" بشأن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية الإيرانية، وتفاصيل متابعة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإدراج تمويل بقيمة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار ضمن مذكرة التفاهم، فضلاً عن رد على ما اعتبره "أكاذيب" للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشرح الرسالة التي وصفها بـ"الاستراتيجية" للمرشد الأعلى، الصادرة في 18 يونيو/حزيران بشأن المفاوضات.

بدورها، أوضحت هيئة البث الرسمية أن المقابلة قُسمت إلى جزأين، وأن الجزء الثاني سيُبث مساء اليوم الأربعاء.

وخلال المقابلة التلفزيونية الثلاثاء، قال قاليباف: "منذ اليوم الذي رُفع فيه الحصار حتى اليوم، صدّرنا أكثر من 40 مليون برميل من النفط". وأضاف: "في المقابل، خلال الأيام الخمسين إلى الستين السابقة تقريباً، لم نكن فعلا قادرين على تصدير حتى برميل نفط واحد".