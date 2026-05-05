التعرف إلى الوجه قد ينتشر في أجهزة "أندرويد"

- تقنية "بولار آي دي" من "ميتالينز" تقدم حلاً مبتكراً للتعرف على الوجه، حيث تعمل بكفاءة حتى مع الكاميرات المخفية تحت الشاشة، مما يتيح لأجهزة "أندرويد" منافسة "آبل" دون الحاجة للجزيرة الديناميكية المزعجة. - تتميز "بولار آي دي" بقدرتها على التمييز بين الوجه الحقيقي والأقنعة ثلاثية الأبعاد بدقة عالية، مما يجعلها أكثر أماناً من أنظمة التعرف الأخرى، مثل "غوغل بيكسل". - تعتمد التقنية على نظام عدسات مسطحة يوفر مساحة ويحل محل البصريات التقليدية، مع شراكة مع "كوالكوم" لتوسيع الإنتاج وطرحها في الأجهزة الاستهلاكية بحلول 2027.

تعمل تقنية التعرف إلى الوجه "بولار آي دي"، من شركة "ميتالينز" الأميركية، على مسح الوجه بكفاءة حتى عندما تكون الكاميرا مخفية أسفل الشاشة. ويؤمل في أن تساعد هذه التقنية على انتشار التعرف إلى الوجه في أجهزة "أندرويد"، أسوة بأجهزة "آبل"، وفي الوقت نفسه التخلص من ذلك الجزء البارز غير الجذاب في الهواتف الحديثة منذ سنوات، الذي تعاني منه أجهزة "آبل".

وباستثناء هواتف "غوغل بيكسل"، لا تتوفر الغالبية العظمى من هواتف "أندرويد" على ميزة التعرف إلى الوجه. وهذه الميزة المتوفرة في "آيفون" تحتاج إلى ضرورة وجود منطقة عائمة ذات شكل بيضاوي في شاشة الجهاز، تسميها "آبل" الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island)، وهي إضافة يشتكي منها المستخدمون منذ سنوات.

ويبدو أن شركة ميتالينز الناشئة جاهزة لحل هذين المشكلين في الوقت نفسه، وذلك من خلال تطويرها لـ"بولار آي دي"، وهي منصة مهمتها التحقق من الوجه تنافس تلك التي تستخدمها "آبل". وتستطيع مستشعرات الشركة التمييز بدقة بين وجه حقيقي ووجه شخص يرتدي قناعاً ثلاثي الأبعاد دقيقاً للغاية للشخص ذاته، لأن المعلومات الناتجة من الضوء المنعكس عن جلد الإنسان فريدة من نوعها مقارنةً بالضوء المنعكس عن السيليكون الموجود في القناع. هذا يجعل "بولار آي دي" أكثر أماناً حتى من نظام التعرف إلى الوجه في "غوغل بيكسل"، الذي يمكن اختراقه باستخدام قناع ثلاثي الأبعاد عالي الجودة.

في الوقت نفسه، تعتمد "بولار آي دي" على نظام عدسات مسطحة يشغل مساحة أقل بكثير من عناصر العدسات المتعددة التقليدية في معظم الهواتف الذكية. وبدلاً من انكسار الضوء عبر عدسات متعددة، لتحسين وضوح الصورة، تستخدم "بولار آي دي" عدسة واحدة ذات بنيات صغيرة تثني أشعة الضوء نحو المستشعرات. وتقول "ميتالينز" إن أكثر من 300 مليون من أسطحها الفائقة تُستخدم حالياً في الأجهزة الاستهلاكية، لتحل محل البصريات التقليدية الضخمة.

وأعلنت "ميتالينز" عن شراكة مع شركة أشباه الموصلات كوالكوم في أواخر عام 2023 لتوسيع نطاق إنتاجها، والآن أصبح نظام التعرف إلى الوجه "بولار آي دي" جاهزاً أخيراً للإنتاج الضخم. وسيتم طرح هذه التقنية في الأجهزة الاستهلاكية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، في 2027.