التضليل يغزو أخبار إيران في مواقع التواصل

- انتشرت أخبار مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، باستخدام مقاطع فيديو وصور قديمة أو مزيفة، مما أدى إلى تضليل الجمهور. - تضمنت الأخبار المضللة صوراً وفيديوهات زُعم أنها تُظهر أحداثاً حالية، لكن التحقيقات أكدت أنها تعود لأحداث سابقة أو غير صحيحة، مثل انفجار مستودع ذخيرة في أوكرانيا عام 2017. - منصة "إكس" شهدت انتشاراً واسعاً للأخبار المضللة، حيث أصبحت الحسابات الموثقة مصدراً للمعلومات الزائفة، مما أدى إلى أزمة في دقة المعلومات المتداولة.

مباشرة بعد بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران تدفّقت بقوة المستجدات والإشعارات الفورية وردات الفعل حول أخبار إيران في مختلف مواقع التواصل؛ وهو المحتوى الذي اخترقه الكثير من التضليل. وتعود مقاطع الفيديو المضللة إلى أشهر أو سنوات مضت، أو نُسبت إلى مواقع خاطئة. ويبدو أن عدداً من الصور المنشورة قد تلاعب بها الذكاء الاصطناعي. وتحاول منشورات أخرى تمرير لقطات من ألعاب الفيديو على أنها مشاهد من العدوان.

ومن أخبار إيران المضللة تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لانفجارات في ميناء بندر عباس الإيراني، خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي الحالي على إيران. لكن فريق "مسبار" في التلفزيون العربي تحّقق من الادعاء ووجد أنه مضلل، إذ أن الصورة تعود إلى حريق اندلع في ميناء مدينة بندر عباس، لكن في إبريل/نيسان 2025.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لحريقٍ في ميناء جبل علي في دبي إثر القصف الإيرانيّ، إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يعود لاحتراق مستودعٍ في منطقة أم الرمول في دبي بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بحسب ما أكده فريق التحقق من الأخبار في وكالة فرانس برس للأنباء.

كذلك، تداول مستخدمون لمواقع التواصل فيديو زعم ناشروه أنه لصواريخ إيرانية ضربت مفاعلاً نووياً في إسرائيل. إلا أنّ الفيديو أيضاً ليس من أحداث العدوان الحالية، بل يعود إلى انفجار مستودع ذخيرة في أوكرانيا عام 2017. أيضاً انتشر فيديو زُعم أنه لاستهداف إيران لمصالح تابعة للولايات المتحدة في السعوديّة، إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يعود لقصف ميناء الحديدة في اليمن عام 2024، كما أكدت ذلك "فرانس برس".

الذكاء الاصطناعي وألعاب الفيديو

بين أخبار إيران نشرت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو ادعت أنه لصاروخ إيراني يقسم مبنى سكني في تل أبيب إلى نصفين. وتحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنه زائف، إذ إن مقطع الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، مع وجود كلمة "فيو" أدنى يمين المشهد، وهي علامة مميزة لروبوت توليد المقاطع "فيو" من شركة غوغل.

علاوة على ما سبق، انتشر مقطع فيديو يدعي أنه يُظهر طائرات مقاتلة أميركية في معركة جوية فوق إيران. لكن بحسب موقع ليد ستوريز، المقطع مأخوذ من لعبة فيديو، نشره حساب ساخر تابع للجيش الأميركي، وهو متداول على مواقع التواصل منذ مايو/أيار 2025 على الأقل، وتم تلفيقه سابقاً للتوترات العسكرية بين الهند وباكستان.

فوضى أخبار إيران برعاية العلامة الزرقاء

انتشرت الأخبار المضللة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي. في "إكس" مثلاً راجعت مجلة وايرد مئات المنشورات، ووجدت أن بعضها قد حصد ملايين المشاهدات. ووصفت المجلة "إكس" بأنها "فوضى عارمة"، وما يجعل الوضع سيئاً على الخصوص في هذه المنصة هو كون معظم المنشورات المضللة فيها قد جاءت من حسابات تحمل علامة التوثيق الزرقاء.

وكانت العلامة الزرقاء في عصر "تويتر" دليل موثوقية، لكن في عصر "إكس" تحوّلت إلى سلعة لمن يدفع الاشتراك الشهري مقابلها. وقد تكون الحسابات المضللة مؤهلة لكسب المال بناءً على تفاعل المستخدمين مع منشوراتها، حتى لو كان محتواها زائفاً، ما يكشف حجم أزمة الدقة في "إكس"، التي تحوّلت تحت إدارة ماسك ​​إلى ملاذٍ للمعلومات المضللة، لا سيما خلال الأحداث الإخبارية العاجلة.