التضليل يؤجّج الكراهية ضدّ الروهينغا قبيل الانتخابات في ماليزيا

- تزايدت المعلومات المضللة ضد الروهينغا في ماليزيا، مما أثار مخاوف من تصاعد خطاب الكراهية والتمييز، خاصة مع انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع الحملات العسكرية في ميانمار والانتخابات الماليزية المقبلة. - اتهامات للروهينغا برمي مخلفات الذبائح زادت من حدة الخطاب المناهض لهم، مع دعوات لإعادة توطينهم، حيث أظهرت التحقيقات أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم لتوليد منشورات مضللة لتحقيق أرباح مالية. - رغم استضافة ماليزيا للاجئين، إلا أنها ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وتؤكد على ضرورة التوازن بين القضايا الأمنية والإنسانية لحل مشكلة الروهينغا بالتعاون مع دول أخرى وآسيان.

أثارت المعلومات المضللة ذات الطابع السياسي التي تستهدف أقلية الروهينغا المسلمة في ماليزيا مخاوف لدى جماعات حقوقية حذّرت من أنها قد تؤجج خطاب الكراهية وتغذي ممارسات الترهيب والتمييز ضدهم.

وبينما تنتشر المعلومات المضلّلة الموجّهة ضد الروهينغا منذ سنوات عبر منصات التواصل الاجتماعي تزامناً مع الحملات العسكرية التي يشهدها وطنهم ميانمار، يرى محلّلون أن الموجة الأخيرة من هذه الحملات تحمل أبعاداً سياسية، وتأتي في سياق الاستعدادات للانتخابات الماليزية المقررة العام المقبل.

وقد فنّدت خدمة تقصي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس بعض المزاعم الكاذبة حول هذه المجموعة العرقية المسلمة عبر منصات مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك"، تتضمّن تصريحات ملفقة ومقاطع فيديو مُعدّلة وإحصاءات مختلقة. وقالت الأمينة العامة للمجموعة الاستشارية الماليزية بشأن ميانمار، ليليان فان، إن "اللاجئين أصبحوا وسيلة يتم من خلالها التعبير عن مخاوف أكبر مرتبطة بالاقتصاد والهجرة والخدمات العامة والأمن والهوية الوطنية، عبر استخدام لغة هي الأعنف والأشد كراهية".

تستضيف ماليزيا أكثر من 215 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويشكّل الروهينغا أكبر مجموعة من اللاجئين في البلاد، إذ يتجاوز عددهم 126 ألفاً. وتصاعدت حدّة الخطاب المناهض للروهينغا في أواخر مايو/ أيار الماضي، عقب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اتهمت أفراداً منهم برمي مخلّفات الذبائح خلال عيد الأضحى. وأثار ذلك موجة من ردات الفعل، كان أبرزها عريضة إلكترونية دعت الحكومة إلى إعادة توطين الروهينغا في "دولة أخرى". وحصدت العريضة قرابة نصف مليون توقيع قبل أن تزال في وقت لاحق.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في ماليزيا قد أعربت في بيان، في يونيو/ حزيران الماضي، عن "قلقها العميق إزاء تزايد العداء وخطاب التمييز والهجمات الإلكترونية الموجهة ضد مجتمع الروهينغا".

منشورات مضلّلة

ترافق خطاب الكراهية مع شائعات تزعم بأن الروهينغا يسعون للحصول على أراضٍ خاصة بهم وحقوق استثنائية وجنسية ماليزية من خلال الزواج. وزعم منشور على موقع فيسبوك، صادر عن مجموعة تُدعى "روهينغا ماليزيا"، وجود دعوة إلى تسليم إحدى البلدات الماليزية إلى اللاجئين الروهينغا. إلّا أن فريق تقصي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس وجد أن المنشور مُولَّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأنه لا وجود لمجموعة نشطاء تحمل هذا الاسم أساساً.

واستخدمت عشرات المنشورات التي رصدتها "فرانس برس" تقاريرَ أخبارية ملفّقة زعمت زوراً بأن مليوني طفل وُلدوا نتيجة الزواج بين أفراد من الروهينغا والماليزيين، وهو رقم دحضته البيانات الرسمية ووصفه الخبراء بأنه "مستحيل". وقالت فان، الخبيرة أيضاً في أزمة الروهينغا، إن "خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي تفضّل المحتوى الذي يثير الغضب على حساب الدقة، ما يتيح تعميم حوادث فردية وتصويرها وكأنها تمثل مجتمع لاجئي الروهينغا بأكمله".

وعند تحليل عددٍ من الحسابات التي تقف وراء هذه المنشورات، وجدت المحللة في مجال نزاهة المعلومات في فرنسا، فيكتوار ريو، أن العديد منها لديه سجل في تحقيق أرباح مالية عبر "فيسبوك" بصفته ناشراً شريكاً. وأوضحت أن الحسابات التي تستفيد مالياً غالباً ما تستغل القضايا المشحونة سياسياً، مثل قضية لاجئي الروهينغا، لأنها تثير الانقسام وتجذب التفاعل.

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مخاوف من استهداف الروهينغا

أثار تصاعد خطاب الكراهية والترهيب تجاه الروهينغا مخاوف لدى منظمات غير حكومية ماليزية. ويقول نشطاء إن أي نزاعات تشمل هذه المجموعة العرقية غالباً ما تؤجج حالة أوسع من العِداء. وقال مسؤول في مجموعة استجابة حقوق الروهينغا، طلب عدم كشف هويته، إن "العديد من أفراد الروهينغا باتوا أكثر تردّداً في مشاركة تجاربهم أو طلب الدعم، خشية أن يصبحوا هدفاً لحملات الإساءة عبر الإنترنت أو للعداء العلني".

ورغم أنها تستضيف إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في جنوب شرق آسيا، ليست ماليزيا طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ولا تعترف رسمياً بوضع اللاجئ. ورداً على الدعوات المطالبة بالترحيل، صرّح وزير الداخلية الماليزي، سيف الدين ناسوتيون، في يونيو/ حزيران الماضي إن الحكومة تهدف إلى الموازنة بين القضايا الأمنية والإنسانية من خلال العمل مع دول أخرى تستضيف أعداداً كبيرة من المهاجرين.

بدوره، أوضح رئيس الوزراء أنور إبراهيم أن ماليزيا "ستتواصل مع سلطات ميانمار عبر آليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لحل جزء من المشكلة". وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البنغلادشي: "من خلال جهودنا المشتركة، سنعمل على حل مأزق لاجئي الروهينغا في بنغلادش وهنا أيضاً".

(فرانس برس)