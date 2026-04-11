يمثل تحويل الإيثانول المستخلص من الكتلة الحيوية إلى عدد من المنتجات الكيميائية الصناعية بديلاً واعداً عن المواد الأحفورية. غير أن هذا المسار يواجه عقبة انخفاض المردود الناتج من عمليات التحفيز التقليدية. ولتجاوز هذا العائق أمام تطوير كيمياء خضراء ومستدامة، يقترح باحثون من جامعة ولاية واشنطن نهجاً جديداً يعتمد على التحكم الذري في المحفزات لتوجيه التفاعلات الكيميائية بدقة متناهية.

لا تزال الكيمياء الصناعية الحديثة تعتمد بشكل واسع على الموارد الأحفورية لإنتاج الوقود، والبلاستيك، والمطاط، وغيرها من المواد الأساسية التي تحيط بنا ونستخدمها يومياً. بيد أن هذه المواد الخام، فضلاً عن كونها غير متجددة، تعد مصدراً لانبعاثات قوية من غازات الدفيئة والملوثات البيئية.

وفي هذا السياق، تبرز استراتيجية رئيسية لخفض الكربون تتمثل في تثمين المواد الخام المتجددة، مثل الكتلة الحيوية، لإنتاج جزيئات ذات قيمة مضافة عالية. لكن هذا النهج يواجه، رغم مزاياه، تحديات تكنولوجية كبيرة تتعلق بكفاءة الإنتاج وانتقائية العمليات التحفيزية.

سلسلة تفاعلات الإيثانول

من بين الحلول قيد الدراسة، يبرز التحويل الكيميائي الحيوي للإيثانول -المستخلص من المحاصيل أو مخلفات الكتلة الحيوية- إلى هيدروكربونات أخرى بوصفه عملية واعدة. إذ يمكن تحويل الإيثانول، عبر سلسلة من التفاعلات تُعرف بـ "سلسلة تفاعلات الإيثانول" (Ethanol Cascade)، إلى نواتج وسيطة مثل الأسيتون، ثم إلى هيدروكربونات أكثر تعقيداً.

وتعد عملية تحويل الأسيتون إلى الأيزوبيوتين (Isobutene) خطوة محورية في هذه السلسلة؛ إذ يمثل الأيزوبيوتين جزيئاً أساسياً بالغ الأهمية في الصناعة الكيميائية، حيث يُستخدم بوصفه لبنة بناء أساسية لتصنيع البلاستيك، ومضافات الوقود، والمواد البوليمرية، والتي يُشتق معظمها اليوم من البترول.

ورغم هذه المسارات الكيميائية، لا تبلغ هذه التفاعلات الكفاءة المرجوة باستخدام المحفزات التقليدية؛ إذ تميل الأخيرة إلى إثارة تفاعلات جانبية ومتنافسة، مما يؤدي إلى ظهور عدد كبير من النواتج الثانوية غير المرغوب فيها وبالتالي انخفاض المردود الإجمالي. هذا النقص في "الانتقائية" (أي قدرة المحفز على توجيه التفاعل نحو الناتج المطلوب تحديداً) يضعف كفاءة العملية ويجعل تطبيقها الصناعي مكلفاً وغير تنافسي مقارنة بالتقنيات المعتمدة على الوقود الأحفوري.

وفي هذا السياق، يوضح ويندا هو، الباحث المشارك في الدراسة المنشورة في دورية Chem Catalysis: "إن إنتاج محفزات جيدة ليس بالأمر الصعب للغاية، ولكن تكمن الصعوبة الحقيقية في جعلها مربحة وفعالة داخل مفاعل حقيقي؛ فالتحكم في الانتقائية هو التحدي الأكبر".

محفزات أكثر دقة في التحكم الذري

لمواجهة هذه المعضلة، طور فريق البحث من جامعة ولاية واشنطن نهجاً مبتكراً يستهدف تعزيز الانتقائية، وذلك عبر التحكم في المواقع النشطة للمحفز على المستوى الذري. فبدلاً من استخدام الجسيمات المعدنية أو التكتلات الذرية، اقترح الباحثون تموضع المواقع النشطة للمحفز (ذرات السيريوم) بدقة وإحكام البيئة المحيطة بها من خلال بناء "قفص نانومتري".

واكتشف الباحثون أنه عندما تُترك ذرات السيريوم "حرة"، فإنها تتجمع في شكل عناقيد (Clusters)، مما يؤدي إلى انحراف التفاعل وإنتاج نواتج ثانوية. وفي المقابل، عندما يتم تشتيت السيريوم في شكل ذرات معزولة، فإنه يحفز بشكل انتقائي سلسلة تفاعلات نظيفة تزيد من إنتاج الأيزوبيوتين إلى أقصى حد ممكن.

ولضمان عزل ذرات السيريوم وتثبيتها في مكانها الفعال، قام الباحثون بحبسها داخل المسام الدقيقة لمادة بلورية تُعرف بالزيوليت (Zeolite). وتضمن البنية القنوية المنتظمة للزيوليت عزل كل ذرة سيريوم وتحديد بيئتها الكيميائية بدقة داخله. وقد أتاح ذلك تكوين مواقع تفاعل عالية الانتقائية تعمل من جهة على استقرار النواتج الكيميائية الوسيطة الصحيحة. ومن جهة أخرى، تثبط المسارات التفاعلية المؤدية إلى تكوين النفايات أو تعطيل المحفز.

نحو كيمياء أنظف وأكثر كفاءة

وفقاً لما أوضحه ويندا هو، فإن هذا الاكتشاف يجسد مبدأً جوهرياً مفاده أن حجم الذرات وتموضعها داخل المحفز يمكن أن يحددا مسار كل خطوة من خطوات التفاعل الكيميائي. وبمعنى آخر، لا تقتصر الأهمية على وجود المعدن النشط فحسب، بل تشمل أيضاً موقعه وعزله داخل مصفوفة ذات هيكل منتظم.

وقد توفر هذه الدراسة نموذجاً جديداً لتصميم الجيل القادم من المحفزات الكيميائية القادرة على تحويل المواد الخام المتجددة إلى منتجات كيميائية عالية القيمة بكفاءة وربحية اقتصاديتين أعلى. كما يمهد توجيه التفاعلات المعقدة عبر التحكم الذري الطريق لتطوير عمليات تصنيع أنظف، بما قد يحرر الصناعة تدريجياً من الارتباط بالموارد الأحفورية غير المتجددة والملوثة.