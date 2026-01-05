التحقيق مع صحافيين بعد شكوى من مالك موقع البوابة نيوز في مصر

- أطلقت نيابة وسط القاهرة سراح عضوي مجلس نقابة الصحافيين إيمان عوف ومحمود كامل وتسعة صحافيين من موقع البوابة نيوز بعد استدعائهم للتحقيق في شكوى من المالك عبد الرحيم علي وابنته داليا عبد الرحيم، دون توجيه اتهامات رسمية. - تضمنت الشكوى اتهامات بالسب والقذف والتظاهر دون ترخيص، حيث أوضح الصحافيون أن تحركاتهم كانت داخل حرم النقابة، مما لا يعد مخالفة لقانون التظاهر. - بدأت الأزمة باعتصام الصحافيين للمطالبة بحقوق مهنية، ما دفع المالك لتقديم بلاغات ضدهم.

قرّرت نيابة وسط القاهرة، الاثنين، إطلاق سراح عضوي مجلس نقابة الصحافيين المصريين إيمان عوف ومحمود كامل، إلى جانب تسعة من صحافيي موقع البوابة نيوز، بعد استدعائهم للتحقيق لسماع أقوالهم في الشكوى المقدمة ضدهم من قبل المالك عبد الرحيم علي وابنته رئيسة التحرير داليا عبد الرحيم.

وقال محامي المرصد المصري للصحافة والإعلام، الذي حضر التحقيق، إن المدّعين اتهموا الصحافيين بعدّة ارتكابات، منها السب والقذف، والتظاهر دون ترخيص، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ولفت إلى أن النيابة استمعت خلال التحقيقات إلى أقوال عضوي مجلس نقابة الصحافيين والصحافيين التسعة بشأن هذه المزاعم دون توجيه أي اتهامات رسمية لهم حتى الآن.

ونبّه إلى إلى أن عبد الرحيم علي وداليا عبد الرحيم قدما الشكوى مرفقة بمقطع فيديو يظهر فيه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صحافيو موقع البوابة نيوز على سلم النقابة في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وتضمنت القائمة إلى جانب إيمان عوف ومحمود كامل، كلّاً من: محمد خميس، محمود البتاكوشي، أحمد فارس، إبراهيم سليمان، نيرمين سليمان، ندى حفظي، أميرة عزت، عفاف حمدي، علا جاد.

وفيما يتعلق باتهام التظاهر دون ترخيص، أوضح محامي المرصد أن الصحافيين أوضحوا أمام النيابة أن تحركاتهم جرت داخل حرم نقابة الصحافيين، وهو ما لا يُعد مخالفة لأحكام قانون تنظيم الحق في التظاهر باعتبار أن النقابة كيان مهني مستقل، وأن ما جرى يندرج في إطار التعبير السلمي عن الرأي داخل مقر نقابي.

وبدأت الأزمة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، باعتصام عدد كبير من صحافيي موقع "البوابة نيوز"، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الأقدمية والخبرة، وتوفير بيئة عمل لائقة، وإتاحة التأمين الصحي للجميع، ووضع لائحة مالية وإدارية عادلة، وتمكين العاملين من تشكيل لجنة نقابية داخل المؤسسة. وهو ما واجهه المالك وابنته بتقديم بلاغات بحق الصحافيين والمتضامنين معهم.